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Выдающаяся проходимость! Почему этот советский грузовик не стал серийным

«За рулем» рассказал о восьмиколесном грузовике ЗИС-Э134

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В начале 50х годов министерству обороны СССР понадобился вместительный грузовик, который не будет застревать на тяжелом бездорожье и пасовать перед траншеями. Так в специальном конструкторском бюро московского автозавода зародился пятитонный грузовик-тягач ЗИС-Э134 восьмиколесной конструкции.

Все четыре моста были ведущими. Машину отличало одинаковое расстояние между мостами. Благодаря использованию двух пар управляемых колес радиус разворота уложился в 10,5 метра. Для облегчения труда водителя использовали гидроусилитель Львовского завода автопогрузчиков.

ЗИС-Э134
ЗИС-Э134
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Восьмиколесный грузовик преодолевал рвы глубиной до 3 м, двухметровые канавы, а также подъемы крутизной в 40 градусов. На дорогах общего пользования ЗИС-Э134 разгонялся до 58 км/ч.

В серию машина не пошла, но это, по сути, и не планировалось: она была опытным образцом для отработки ряда технических решений.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О необычной конструкции советского вездехода ЗИЛ‑3906 Аэролл рассказано тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 377
17.11.2024 
Фото:Wikimedia
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