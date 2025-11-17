Гран-при
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
#
ГрузовикиФургоныСпецтехникаСедельные тягачиСамосвалыАвтобусыГрузоперевозки
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
17 ноября
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
TopSpeed перечислил 10 самых надежных...
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
17 ноября
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
17 ноября
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...

Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили — 2025»

Издательский дом «За рулем» объявляет о старте Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили — 2025»!

В 2021 году ИД «За рулем» открыл новую страницу своей истории, учредив Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили». С тех пор ежегодно редакции журналов «За рулем» и «Рейс» проводят конкурс, на котором определяются лучшие в различных классах грузовики, автобусы и прицепы.

Рекомендуем
Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024: встречайте победителей!

В 2025 году, несмотря на крайне сложную ситуацию на рынке коммерческой техники, мы решили не изменять традиции. Более того, мы идем в ногу со временем! Поэтому редакции журналов «За рулем» и «Рейс» определят компании, предприятия и бренды, внесшие в 2025 году максимальный вклад в развитие автотранспортной отрасли. Поэтому мы смело говорим о расширении тематики нашей премии.

В Гран-при – 2025 мы выявим наиболее достойных производителей узлов и агрегатов, специальной техники на автомобильном шасси, а также компании, которые внесли наибольший вклад в локализацию производства.

Основные номинации

1. За локализацию производства автомобилей

2. За локализацию производства автокомпонентов

3. Зарубежному бренду – за развитие производства в России

4. Лучший производитель спецтехники

5. Лидер в развитии сервисной сети

6. Самый популярный тяжелый грузовик

7. Самый популярный среднетоннажный грузовик

8. Самый популярный легкий грузовик

Оглашение победителей Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили – 2025» состоится в декабре 2025 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 21
17.11.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0