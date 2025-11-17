Издательский дом «За рулем» объявляет о старте Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили — 2025»!

В 2021 году ИД «За рулем» открыл новую страницу своей истории, учредив Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили». С тех пор ежегодно редакции журналов «За рулем» и «Рейс» проводят конкурс, на котором определяются лучшие в различных классах грузовики, автобусы и прицепы.

В 2025 году, несмотря на крайне сложную ситуацию на рынке коммерческой техники, мы решили не изменять традиции. Более того, мы идем в ногу со временем! Поэтому редакции журналов «За рулем» и «Рейс» определят компании, предприятия и бренды, внесшие в 2025 году максимальный вклад в развитие автотранспортной отрасли. Поэтому мы смело говорим о расширении тематики нашей премии.

В Гран-при – 2025 мы выявим наиболее достойных производителей узлов и агрегатов, специальной техники на автомобильном шасси, а также компании, которые внесли наибольший вклад в локализацию производства.

Основные номинации

1. За локализацию производства автомобилей

2. За локализацию производства автокомпонентов

3. Зарубежному бренду – за развитие производства в России

4. Лучший производитель спецтехники

5. Лидер в развитии сервисной сети

6. Самый популярный тяжелый грузовик

7. Самый популярный среднетоннажный грузовик

8. Самый популярный легкий грузовик

Оглашение победителей Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили – 2025» состоится в декабре 2025 года.