Интерьер BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition
22 ноября
BMW отметила юбилей 3-й серии особой версией седана: в чем ее особенности?
BMW анонсировала юбилейный M340i xDrive 50...
Интерьер Skoda Karoq
22 ноября
Добротный городской кроссовер Skoda снова можно купить в России по приятной цене
Новые Skoda Karoq предлагаются на российском...
УАЗ модернизировал свой склад — смотрим, что поменялось!
22 ноября
УАЗ модернизировал свой склад — смотрим, что поменялось!
Новый логистический хаб УАЗа в четыре раза...

Кинетическая сила — роботы против дронов

Эксперт Крючков рассказал о новейшем беспилотном комплексе ПВО

Схватка наземных автоматизированных систем с автономными летательными аппаратами уже не фантастика, а реальность. Прикрыть гражданские и военные объекты от дронов, конечно, можно традиционными видами вооружения. Но куда эффективнее отбиваться от роя мелких и относительно тихоходных воздушных целей в автоматическом режиме с помощью наземных дронов с максимально дешевыми средствами поражения.

Подобную разработку на выставке «Интерполитех-2025» представила российская IT-компания «Гумич РТК». Робототехнический комплекс получил название «Импульс-ПВО» и состоит из нескольких изделий разного назначения.

Универсальное шасси на полимерных катках

В основе всех компонентов комплекса – автономная роботизированная платформа высокой проходимости «Импульс-М». Это универсальная гусеничная машина с габаритами 2250×1400×630 мм. Она способна развивать скорость 15 км/ч и штурмовать подъемы до 30 градусов. Грузовая площадка платформы рассчитана на 500-1000 кг, в зависимости от условий эксплуатации. В качестве тягача «Импульс-М» может буксировать прицепы массой до 1500 кг.

Роботизированная платформа Импульс-М. Она способна везти 500 кг груза на подъем до 30 градусов. На платформе созданы мини-транспортер, комплекс ПВО, носитель модулей вооружения, машина для дистанционной установки мин, постановщик дымовых завес.
Подвеска платформы – торсионная, с четырьмя пластиковыми опорными катками с каждой стороны. Гусеницы – резиновые. На борту установлены электродвигатели суммарной мощностью 20 кВт и аккумулятор емкостью 300 Ач, обеспечивающий время автономной работы платформы до 4 часов.

Аппарат может действовать самостоятельно по заранее заданной программе (при наличии сигналов спутниковой навигации), а также управляться оператором по радиосвязи или оптоволоконному кабелю (дальность передачи сигналов и видеоинформации – 4-10 км). Примечательно, что машина запоминает маршрут и в случае полной потери связи с оператором способна вернуться самостоятельно.

Импульс-ПВО – боевой модуль. На выставочном образце только два контейнера из восьми. Зато видны сами кинетические снаряды без взрывчатых веществ. Обратите внимание и на ходовую часть с резиновыми гусеницами и полимерными опорными катками.
Боевой модуль ПВО «Триада»

Вооружение роботизированного комплекса «Импульс-ПВО» несет боевой модуль. На грузовой площадке его универсальной платформы расположены восемь контейнеров с кинетическими снарядами типа «Перехватчик».

Кинетический принцип перехвата дрона подразумевает воздействие на цель твердым телом. В данном случае – корпусом самого перехватчика (прямое попадание).

  • Масса снаряда составляет 1,35 кг,
  • скорость полета – до 200 км/ч,
  • скороподъемность – 40 м/с,
  • энергия столкновения – 2,1 кДж (как удар молотком),
  • габариты боевого модуля комплекса Импульс-ПВО в транспортном положении составляют 2750×1400×1900 мм,
  • в рабочем состоянии – 3000×1400×2250 мм,
  • снаряженная масса – 640 кг,
  • полная – 650 кг,
  • минимальная наклонная дальность действия – 200 метров,
  • максимальная дальность действия – 1000 метров.
Кинетический снаряд представляет собой дрон-перехватчик. Он оборудован оптико-электронной головкой самонаведения и бортовым управляющим модулем. Типы перехватываемых БПЛА: мультироторного (квадрокоптеры, гексакоптеры, октакоптеры) и самолетного типа. Максимальная скорость цели – 60 км/ч. Скорость ветра – до 8 м/с.
Помимо боевых модулей комплекс содержит машину «Импульс-РЛС» на уже упомянутом шасси. Это система обнаружения и сопровождения целей на базе радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой.

Дальность обнаружения самолетов малой авиации достигает 30 км, БПЛА самолетного типа – 18 км, малогабаритных дронов – 4-7 км. Модуль с радиостанцией способен одновременно сопровождать до 20 целей.

Изделия с кинетическим вооружением органично дополняет «Импульс-РЭБ» на гусеничном ходу. Его специализация – радиоэлектронная борьба с БПЛА противника. В его арсенале – два канала постановки помех в диапазоне 700-6200 МГц мощностью по 25 Вт. Это позволяет заглушить практически все частоты связи малогабаритных летающих объектов, включая видеоканалы FPV-дронов.

На корпусе платформы спереди и сзади установлены элементы технического зрения, внутри — управляющая электроника. При отсутствии связи с оператором робот может самостоятельно вернуться на базу, поскольку «запомнил» дорогу.
Таким образом, новыми изделиями продемонстрирован системный подход к созданию альтернативного комплекса ПВО малой дальности. Помимо армейского использования, он, конечно, пригодится и в глубоком тылу. Например, «Импульс-ПВО» дает возможность без пуска ракет и стрельбы из ствольного оружия оборонять от непрошенных воздушных гостей объекты энергетики и нефтепереработки.

