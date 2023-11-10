Без руля, но на колесах – как работают боевые беспилотники
Российской армии нужна разнообразная роботизированная и дистанционно управляемая техника без экипажей внутри. Сейчас в семействе автономных есть большие летательные аппараты, миниатюрные разведывательные и ударные дроны, инженерные машины и беспилотные танки на гусеничном ходу.
Опыт СВО показал, что в современных конфликтах востребованы и колесные беспилотники. Наши заводы уже создали и испытывают прототипы будущих серийных машин.
Сухопутный штурмовик
Разработка АО «Ремдизель» называется Зубило и базируется на шасси КАМАЗа. Полноприводный беспилотный бронеавтомобиль колесной формулы 4х4 является универсальным транспортным средством, ориентированным на поддержку штурмовых групп.
Это не полностью роботизированный комплекс, а дистанционно управляемая боевая машина. По беспроводной связи им командуют два оператора. Дальность действия канала управления составляет 10 км. В настоящее время ведутся работы по увеличению дистанции до 50-100 км.
Бронелисты Зубила расположены под рациональными углами. В передней части установлена разнесенная защита. По предварительными данным, в лобовой проекции корпус может противостоять боеприпасам, выпущенным из 30-миллиметровой автоматической пушки.
Прототип на фото представляет собой ударный беспилотник, вооруженный установкой ЗУ-23-2 со спаренными скорострельными пушками калибром 23 мм. На нем могут быть установлены и другие боевые модули, например, пулеметно-пушечный «Спица», гранатометные, минометные, противотанковые ракетные комплексы.
Помимо огневой поддержки штурмовых групп боевая машина может быть использована для подвоза боеприпасов, доставки грузов, транспортировки раненых, зарядки радиостанций и дронов и даже в качестве начиненного взрывчаткой беспилотника-камикадзе.
На следующий год запланированы войсковые испытания Зубила.
Автономный грузовик
Отработка беспилотных технологий полным ходом идет на грузовике Урал-432067-73. Машина создана для нужд армии, но может работать и на гражданке – типичная продукция двойного назначения.
Кабины с рулем и педалями в этом грузовике нет. Он управляется дистанционно или может работать в автономном режиме по заранее заданному алгоритму. Чтобы реализовать последний, на Урале установлены система автопилотирования и набор датчиков, поставляющих всю необходимую информацию.
Робототехнический комплекс беспилотника разработан и произведен в России. Электроника смонтирована на полноприводном шасси армейского грузовика Урал-43206 4х4.
Под капотом – модернизированный ярославский дизель мощностью 240 л.с. Вместо механической коробки передач установлена 6-ступенчатая автоматическая. Раздаточная коробка – двухступенчатая механическая с блокируемым межосевым дифференциалом.
В задней части расположена цельнометаллическая бортовая площадка размером 4х2,5 м. Грузоподъемность беспилотника составляет 5 тонн. Максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч, запас хода – 800 километров. Разумеется, армейский грузовик обладает хорошей проходимостью для передвижения вне дорог рядом с передовой.
В рамках проекта создано несколько прототипов. Сейчас идут испытания по совершенствованию систем управления.
Характеристики беспилотных автомобилей
|Модель
|Бронеавтомобиль Зубило
|Урал-432067-73
|Снаряженная масса, кг
|13 300
|6420
|Полная масса, кг
|16 000
|11 420
|Длина х ширина х высота, мм
|7465 х 2550 х 2100
|6452 х 2500 х 2300
|Размер грузовой платформы, мм
|-
|3900 х 2462
|Двигатель
|КАМАЗ-610.10
|ЯМЗ-535
|Мощность, л.с.
|650
|240
|Максимальная скорость, км/ч
|100
|80
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