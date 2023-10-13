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Танк из бронетранспортера – как тюнингуют боевую технику

Защиту и вооружение проверенного БТР-82 подняли на новый уровень

От пуль и реактивных гранат

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Отличный пример модернизации в условиях ведения боевых действий. Когда нет времени и средств осваивать перспективную технику, но можно улучшить существующую без астрономических затрат.

Основа боевой машины — хорошо знакомый БТР-82А. Бронекорпус, двигатель, трансмиссия и ходовая часть остались прежними. Опыт, приобретенный в ходе СВО, сказался на защите и вооружении новинки.

В передней части, по бокам и сзади БТР оборудовали стальными экранами и противокумулятивными решетками.

Модернизированный БТР со всех сторон, включая корму, оснащен защитными экранами и противокумулятивными решетками.
Модернизированный БТР со всех сторон, включая корму, оснащен защитными экранами и противокумулятивными решетками.

Это позволило устранить один из главных недостатков БТР-82А — теперь он сможет противостоять пулям крупнокалиберных пулеметов и боеприпасам противотанковых гранатометов.

Расплата за подобное усиление защиты — существенное увеличение массы, приводящее к потере плавучести. Но не в полной мере. Увеличивается лишь время подготовки машины к форсированию водных преград. Необходимо демонтировать защитные экраны. И тогда БТР может передвигаться по воде со скоростью до 9 км/ч,.

При демонтированных экранах и решетках бронетранспортер может плавать.
При демонтированных экранах и решетках бронетранспортер может плавать.
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Скорострельность, кучность, точность

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Главный козырь модернизированного бронетранспортера — новый дистанционно-управляемый боевой модуль Баллиста. В нем смонтирован 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, спаренный с 30-миллиметровой пушкой 2А42.

Это орудие с автоматикой, срабатывающей от энергии отвода пороховых газов. Оно обладает лучшей точностью и кучностью в сравнении с пушкой 2А72 (срабатывает при откате ствола), установленной в серийном модуле БТР-82А. Отличается и темп стрельбы: до 550 выстрелов в минуту у 2А42 против 330 выстрелов у 2А72.

Прицельная дальность стрельбы пушки 2А42 по наземным целям – до 4 километров. Угол вертикального наведения – от —5 до +70 градусов.
Прицельная дальность стрельбы пушки 2А42 по наземным целям – до 4 километров. Угол вертикального наведения – от —5 до +70 градусов.

На дистанционно-управляемом модуле Баллиста есть две пусковые установки ПТУР Конкурс-М. В противотанковом комплексе второго поколения используются модернизированные ракеты 9М113М. Они способны накрыть цель на дистанции от 75 до 4000 метров.

Боевая часть ракеты – кумулятивная тандемная. Такая пробивает гомогенную броню толщиной до 800 мм. В том числе и ту, которая имеет динамическую защиту.

Таким образом, ракетно-пушечный комплекс модернизированного БТР-82А опасен практически для всей бронетехники противника.

На боевом модуле установлены две установки ПТУР Конкурс-М и шесть пусковых установок дымовых гранат ЗД6М.
На боевом модуле установлены две установки ПТУР Конкурс-М и шесть пусковых установок дымовых гранат ЗД6М.

За точность ведения огня в модуле Баллиста отвечает двухканальный (телевизионный и тепловизионный) прицел с лазерным дальномером и независимой стабилизацией линии визирования в двух плоскостях.

Двухканальный прицел модуля Баллиста позволяет обнаруживать бронетехнику на расстоянии до 4 км днем и до 3 км ночью.
Двухканальный прицел модуля Баллиста позволяет обнаруживать бронетехнику на расстоянии до 4 км днем и до 3 км ночью.

Есть и автомат сопровождения цели, который позволяет вести огонь по подвижным объектам. Предусмотрен прицел дублер и ручной (аварийный) режим наведения во всем диапазоне углов.

Характеристики бронетранспортера БТР-82А с модулем Баллиста

Длина/ширина/высота7580/2985/2725 мм
Дорожный просвет475 мм
Число мест: экипаж + десант3+7
Масса17 250 кг с комплектом защитных экранов
Максимальная скорость, км/ч80 км/ч на суше, 9 км/ч – на воде
Запас хода по шоссе, км:700
Модель двигателяКАМАЗ-740.14
Мощность300 л.с.
Бронированиекатаная стальная броня
+противоосколочный подбой внутри
+защитные экраны
+противокумулятивные решетки
Тип вооружения/калибрпушка 2А42/30 мм, пулемет ПКТМ/7,62 мм,
ПТРК Конкурс-М
Боекомплект300 снарядов, 2000 патронов,
2 пусковые установки
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За РулемКрючков Вадим
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