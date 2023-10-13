Танк из бронетранспортера – как тюнингуют боевую технику
От пуль и реактивных гранат
Отличный пример модернизации в условиях ведения боевых действий. Когда нет времени и средств осваивать перспективную технику, но можно улучшить существующую без астрономических затрат.
Основа боевой машины — хорошо знакомый БТР-82А. Бронекорпус, двигатель, трансмиссия и ходовая часть остались прежними. Опыт, приобретенный в ходе СВО, сказался на защите и вооружении новинки.
В передней части, по бокам и сзади БТР оборудовали стальными экранами и противокумулятивными решетками.
Это позволило устранить один из главных недостатков БТР-82А — теперь он сможет противостоять пулям крупнокалиберных пулеметов и боеприпасам противотанковых гранатометов.
Расплата за подобное усиление защиты — существенное увеличение массы, приводящее к потере плавучести. Но не в полной мере. Увеличивается лишь время подготовки машины к форсированию водных преград. Необходимо демонтировать защитные экраны. И тогда БТР может передвигаться по воде со скоростью до 9 км/ч,.
Скорострельность, кучность, точность
Главный козырь модернизированного бронетранспортера — новый дистанционно-управляемый боевой модуль Баллиста. В нем смонтирован 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, спаренный с 30-миллиметровой пушкой 2А42.
Это орудие с автоматикой, срабатывающей от энергии отвода пороховых газов. Оно обладает лучшей точностью и кучностью в сравнении с пушкой 2А72 (срабатывает при откате ствола), установленной в серийном модуле БТР-82А. Отличается и темп стрельбы: до 550 выстрелов в минуту у 2А42 против 330 выстрелов у 2А72.
На дистанционно-управляемом модуле Баллиста есть две пусковые установки ПТУР Конкурс-М. В противотанковом комплексе второго поколения используются модернизированные ракеты 9М113М. Они способны накрыть цель на дистанции от 75 до 4000 метров.
Боевая часть ракеты – кумулятивная тандемная. Такая пробивает гомогенную броню толщиной до 800 мм. В том числе и ту, которая имеет динамическую защиту.
Таким образом, ракетно-пушечный комплекс модернизированного БТР-82А опасен практически для всей бронетехники противника.
За точность ведения огня в модуле Баллиста отвечает двухканальный (телевизионный и тепловизионный) прицел с лазерным дальномером и независимой стабилизацией линии визирования в двух плоскостях.
Есть и автомат сопровождения цели, который позволяет вести огонь по подвижным объектам. Предусмотрен прицел дублер и ручной (аварийный) режим наведения во всем диапазоне углов.
Характеристики бронетранспортера БТР-82А с модулем Баллиста
|Длина/ширина/высота
|7580/2985/2725 мм
|Дорожный просвет
|475 мм
|Число мест: экипаж + десант
|3+7
|Масса
|17 250 кг с комплектом защитных экранов
|Максимальная скорость, км/ч
|80 км/ч на суше, 9 км/ч – на воде
|Запас хода по шоссе, км:
|700
|Модель двигателя
|КАМАЗ-740.14
|Мощность
|300 л.с.
|Бронирование
|катаная стальная броня
+противоосколочный подбой внутри
+защитные экраны
+противокумулятивные решетки
|Тип вооружения/калибр
|пушка 2А42/30 мм, пулемет ПКТМ/7,62 мм,
ПТРК Конкурс-М
|Боекомплект
|300 снарядов, 2000 патронов,
2 пусковые установки
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