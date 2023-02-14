Боевой тюнинг: в зону СВО поступила модернизированная техника

Новые боевые модули на проверенных временем шасси увеличивают огневую мощь БМП и БТР. И даже превращают транспортеры в самоходные артиллерийские установки.

Что такое боевой модуль?

Боевая машина, полностью спроектированная заново, требует долгого цикла испытаний и устранения «детских болезней». Мало того, стоит такая оригинальная разработка очень дорого. Создавать технику с нуля имеет смысл при переходе на перспективные платформы и новые типы вооружения.

В остальных случаях ориентир на парк неунифицированных (как по механике, так и боеприпасам) оригинальных машин создаст только массу проблем. Куда чаще для обновления техники используют ее модернизационный потенциал и применяют для этого боевые модули.

Физически они представляют собой башни или надстройки с вооружением, прицельными приспособлениями, управляющей электроникой, пригодные для монтажа на разные шасси.

Наиболее типичные случаи применения боевых модулей в нашей армии рассмотрим на нескольких примерах.

Нона — от транспортера к САУ

В воздушно-десантных войсках стоит на вооружении гусеничный транспортер БТР-Д на базе устаревшей боевой машины БМД-1.

Одна из модификаций БТР-Д с индексом 2С9 называется Нона-С и подразумевает установку в верхней части корпуса погона со сварной вращающейся башней.

Таким образом, отделение для перевозки десантников ликвидировано в пользу боевого модуля с нарезным полуавтоматическим орудием 2А51 калибром 120 мм. Последнее универсально и является одновременно пушкой, гаубицей и минометом с углом вертикального наведения от —4 до +80 градусов.

На шасси гусеничного авиадесантируемого транспортера БТР-Д установлен обитаемый модуль с пушкой-гаубицей-минометом 2А51 калибром 120 мм.

Самая свежая модификация Ноны-С с индексом 2С9–1М оснащена современными системами управления огнем, ориентирования и связи. Боезапас — 40 выстрелов. В номенклатуре боеприпасов осколочно-фугасные, кумулятивные, кассетные, зажигательные, термобарические, управляемые снаряды и мины (вот как работает боевая машина с комплексом Нона-С).

Подобное вооружение имеют не только воздушно-десантные, но и сухопутные войска. Аналогичный боевой модуль с модернизированной пушкой-гаубицей-минометом 2А60 и пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм устанавливают на колесное шасси БТР-80 в средней части корпуса вместо башенки с пулеметом КПВТ и десантного отделения. Машина называется Нона-СВК и носит индекс 2С23.

САУ на базе БТР-80. В башне-модуле модернизированная пушка-гаубица-миномет калибром 120 мм.

Вот суть применения боевого модуля — создание иного типа вооружения на отлаженном шасси. То есть, переделка боевых машин для перевозки личного состава в самоходные артиллерийские установки.

Бережок — бюджетная (и эффективная) модернизация

Из всех наших боевых машин пехоты БМП-2 считается самой сбалансированной. Но — не самой передовой.

Если говорить о вооружении, ей не хватает современной системы управления огнем и ракетного оснащения. Добавить огневой мощи удалось с помощью боевого модуля Б05Я1 Бережок разработки Тульского КБ приборостроения. Обновленные машины с индексом БМП-2М приняты на вооружение и поставляются в войска.

БМП-2. Обновленную машину с модулем Бережок легко отличить по гранатомету на башне и пусковым установкам ракет «Корнет». БМП-2М

Он собран в той же классической башне БМП-2. Главный калибр и спаренный пулемет остались прежними. Это скорострельная 30-миллиметровая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ на 2000 патронов.

Вместо противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» теперь на башне смонтированы четыре защищенные бронелистами пусковые установки комплекса управляемого вооружения «Корнет». Номенклатура ракет стала шире, в том числе за счет тандемных кумулятивных и термобарических фугасных. В задней части башни установлен еще гранатомет АГС-30 с боезапасом 300 выстрелов.

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Существенные изменения и в оснащении. Вместе с модулем появились: автоматизированная система управления огнем с визирным и тепловизионным каналами прицела наводчика, лазерный дальномер, канал управления ракетой, панорамный многоканальный прицел командира, баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели, цифровая радиостанция.

Этот боевой модуль не изменил назначение машины. Зато повысил эффективность и точность огня в движении и ночью, предоставил возможность производить пуск ракет по принципу «выстрелил и забыл», существенно улучшил возможность поразить бронированные и воздушные цели.

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