Зачем военным бронеавтомобилям нужна дополнительная ось

Эксперт Крючков рассказал о бронированных автомобилях Росгвардии и армии России

У многих больших автопроизводств есть партнеры для выполнения специфических заказов, базирующихся на основной продукции. ОАО КАМАЗ – не исключение.

Дружественные заводу предприятия АО «Ремдизель» и АО «Астейс» тоже расположены в Набережных Челнах и выпускают спецтехнику военного назначения на узлах и агрегатах КАМАЗа. Причем среди неспециалистов «Ремдизель» известен изделиями для армии, а «Астейс» – бронеавтомобилями для Росгвардии. Но не всё так однозначно.

Двухосные машины для СОБРа и ОМОНа

Защищенный автомобиль Астейс 7020 капотной компоновки с собственным именем Патруль принят на снабжение Росгвардии.

Патруль 4×4 в ливрее Росгвардии. Бронеавтомобиль не оборудован турелью с пулеметом. Фары – светодиодные.

В его основе лежит двухосное серийное шасси КАМАЗ-43502. На раме смонтирован цельный бронекорпус с бортовыми и кормовыми распашными дверями. Его вместимость достигает 9 человек, включая водителя.

Патруль способен укрыть экипаж от осколков, пуль повышенной пробиваемости патрона 5,45×39 мм и от небронебойных пуль патронов 7,62×39 мм. Минная стойкость оценивается в 2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

В определенных пределах защиту можно усилить. Ограничением выступает снаряженная масса автомобиля – не более 12 тонн. То есть серийные узлы трансмиссии и шины не рассчитаны на дальнейшее наращивание нагрузки.

Патруль 4×4 одного из подразделений СОБРа. На крыше установлены проблесковые маячки. При этом окрас автомобиля – армейский, на крыше стоит турель с пулеметом и бронещитками, а фары – круглые (к таким в вооруженных силах крепят приспособления АС-122 для светомаскировки).

Двигатель Патруля – V-образная дизельная «восьмерка» КАМАЗ-740 мощностью 260 л.с. Трансмиссия – полноприводная с механической 10-ступенчатой коробкой передач КАМАЗ-154 и двухступенчатой раздаточной коробкой с блокируемым межосевым дифференциалом.

Основные параметры бронеавтомобиля

габаритные размеры – 7340×2550×2950 мм,

дорожный просвет – 370 мм,

снаряженная масса – 11 700 кг,

грузоподъемность – 1500 кг,

максимальная скорость – 90 км/ч,

запас хода – 1000 км.

Возможен монтаж на крыше установки с пулеметом 7,62 мм Печенег и бронещитками для защиты стрелка.

Учитывая исходное назначение автомобиля (транспорт Росгвардии), указанных параметров вполне достаточно. Но для армейского использования в нынешних условиях нужна более мощная защита и повышенная грузоподъемность.

Трехосные автомобили для Вооруженных сил РФ

Дальнейший путь совершенствования особых машин – их переход на трехосное шасси. И такой Патруль с индексом Астейс 70202 уже разработан и выпускается. В его основе лежит полноприводное шасси 6×6 КАМАЗ-5350 семейства Мустанг, на котором установлен сварной однообъемный корпус вместимостью 10-11 человек, включая водителя.

Трехосный Патруль 6×6 с мини-башенкой для пулемета и дымовыми гранатометами.

В зависимости от модификации, в корме может быть как распашная дверь, так и аппарель. Агрегатная база автомобиля осталась прежней, включая двигатель КАМАЗ-740 мощностью 260 л.с.

Грузоподъемность бронеавтомобиля возросла до 3000 кг и, главное, была существенно усилена защита. Патруль 6×6 спасает экипаж при подрыве под колесом 6 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Баллистическая стойкость оценивается по 4 классу отечественного стандарта ОТТ-9.1.12.1-2010, что означает защиту от бронебойных пуль патронов 5,45×39 мм, 7,62×39 мм и 7,62×54 мм.

У этой модификации Патруля 6×6 есть откидная кормовая аппарель для входа/выхода десанта и по одной боковой двери с каждой стороны.

Появилась возможность комплектовать Патруль дополнительными элементами защиты. Среди них – противоосколочные панели из сверхвысокомодульного полиэтилена внутри десантного отделения, сетчатые и решетчатые экраны от моноблочных боеприпасов ручных гранатометов, противоосколочное одеяло Эгида для локальной защиты. Плюс маскировочный комплекс Накидка, снижающий не только визуальную заметность, но и вероятность обнаружения в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Собственное вооружение автомобиля: дымовые гранатометы для постановки завес и пулеметная турель с бронещитками для стрелка.

Патруль 6×6 вмещает 10 военнослужащих, оснащен двигателем мощностью 260 л.с., базируется на шасси КАМАЗ-5350.

По многим параметрам, включая базовое шасси, агрегаты, уровень защиты, вместимость, Патруль 6×6 близок к бронеавтомобилю З-СТС Ахмат производства АО «Ремдизель».

З-СТС 6×6 на базе КАМАЗ-5350 вмещает 10 военнослужащих, под капотом установлен дизель мощностью 260 л.с.

Ахмат разработали в 2022 году как чисто армейскую машину. Но жизнь внесла свои коррективы, и на форуме Армия-2024 был представлен Ахмат в полицейском исполнении. Как бы там ни было, и Патруль 6×6, и З-СТС поступают в войска, что ускоряет насыщение вооруженных сил столь нужными сейчас защищенными автомобилями.

Как машины забытого ЗИЛа до сих пор защищают Россию: э ксперт Крючков рассказал о советской системе « Ураган » – как она воюет на СВО.