«Лишь бы угадать с ценой»: названы факторы успеха новой Volga

Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Volga может продавать в России от 40 до 60 тысяч автомобилей ежегодно – но лишь при условии стабильных поставок комплектующих и готовых производственных мощностей. Вдобавок производителю придётся серьёзно вложиться в маркетинг: полагаться на былую славу бренда, как выясняется, больше не выйдет. Такую оценку агентству « Автостат» дал Александр Ковалев, основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика».

Эксперт по рынку Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон», предлагает разделять короткий и полный цикл. Старт продаж заявлен на лето 2026 года, так что в календарном году реалистичный объём – 5-8 тысяч машин. При очень удачном запуске планка может подняться до 10-12 тысяч. А вот полноценный годовой потенциал, когда марка войдёт в нормальный ритм, по оценке Блинова, составит 18-30 тысяч автомобилей. «Это не потолок, но уже хороший, здоровый результат для новичка на рынке», – подчёркивает он.

Доля госзакупок и корпоративных продаж у Volga, судя по всему, будет заметно выше среднерыночной. Для сравнения: в 2025 году на юрлица пришлось лишь 14% рынка новых легковушек.

У моделей Volga, по мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, может сложиться очень интересная судьба. Машины способны занять изрядную долю в своём сегменте. Причём – и это забавно – хотя ещё не продано ни одного авто, неизвестны ни цена, ни уровень локализации, бренд уже фигурирует в списке Минпромторга как допущенный для такси, а значит, и для продажи госорганам. «Лишь бы угадать с ценой – она должна быть чуть ниже или такой же, как у уходящих с нашего рынка китайских марок! А с поддержкой правительства и так всё хорошо», – рассуждает эксперт.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Количество просмотров 16
14.05.2026 
