Рейтинг самых быстрых броневиков — топ-5 военных спринтеров

Эксперт Крючков сравнил скоростные возможности защищенных транспортных средств

Выше скорость – меньше вероятность угодить в опасный для экипажа переплет. Это уже аксиома для современных защищенных транспортных средств.

Некогда весомый, но далеко не основной показатель технических характеристик военной техники сейчас превратился в параметр выживаемости. Причем считается хорошим тоном указывать максимальную скорость с полной или, как ее еще называют, боевой массой бронированной машины.

Расскажем, какие места занимают российские импортозамещенные разработки последних лет в своеобразном клубе «от ста километров в час и больше». Ограничение лишь одно: невзирая на исходную грузовую или легковую платформу, все соискатели – полноприводные, колесной формулы 4×4.

5-е место. Спартак и Феникс

В основе Спартака и Феникса лежат грузовые узлы и агрегаты. ВПК-Урал (Спартак) с индексом АМН-590951 – детище ООО «Военно-промышленная компания». Автомобиль базируется на двухосном шасси полноприводного грузовика Урал-53099. Двигатель – рядный дизельный шестицилиндровый ЯМЗ-536 рабочим объемом 6,65 литра.

Бронеавтомобиль Спартак. Максимальная скорость – 100 км/ч, полная масса – 14,5 тонны, мощность двигателя – 312 л.с.

Разработчик и производитель бронемобиля К-53949 Феникс – завод специальных автомобилей из Набережных Челнов, входящий в группу КАМАЗ, АО «Ремдизель». Бронеавтомобиль создан на базе шасси КАМАЗ-4350 и его комплектуют шестицилиндровым рядным дизелем модели КАМАЗ-610.10-350 рабочим объемом 6,7 литра.

Феникс К-53949. Максимальная скорость – 100 км/ч, полная масса – 16,9 тонны, мощность двигателя – 350 л.с.

По данным производителей, максимальная скорость обоих бронеавтомобилей составляет не менее 100 км/ч.

4-е место. Буран

Защищенные транспортные средства Буран модификаций 10 СпН, БМ модульной конструкции разработаны АО Оборонавто. Производство расположено в Нижнем Новгороде.

В основе пикапов – шасси грузовика ГАЗ-3308 Садко. Двигатель – дизельный четырехцилиндровый рядный ЯМЗ-534 рабочим объемом 4,43 литра. Максимальная скорость бронеавтомобиля – 105 км/ч.

Буран 10 СпН. Максимальная скорость – 105 км/ч, полная масса – 10,6 тонны, мощность двигателя – 215 л.с.

3-е место. Тигр

Бронеавтомобиль Тигр-М модификаций СБМ-233114 и АСН-233115 изготавливают на Арзамасском машиностроительном заводе, входящем в ООО «Военно-промышленная компания». Конструктивно Тигр представляет собой рамное шасси со смонтированным на нем сварным корпусом из стальных бронелистов. Под капотом установлен четырехцилиндровый рядный дизель ЯМЗ-534 рабочим объемом 4,43 литра.

Максимальная скорость может постоянно держаться на уровне 110 км/ч и кратковременно повышаться до 120 км/ч.

Тигр-М модификации АСН-233115. Максимальная скорость – 120 км/ч, полная масса – 8,08 тонны, мощность двигателя – 215 л.с.

2-е место. Сармат

Легкое специальное транспортное средство Сармат-3 может перевозиться в грузовой кабине вертолета Ми-8 АМТШ. Автомобиль спроектирован столичным ОКБ «Техника» для ВДВ и спецподразделений.

Машина представляет собой бронированное багги и оснащена дизельным двигателем китайского производства. Но в остальном конструкция базируется на отечественных комплектующих, в том числе деталях вазовских полноприводников и легковых автомобилей.

Максимальная скорость Сармата-3 составляет 120 км/ч.

Сармат-3. Максимальная скорость – 120 км/ч, полная масса – 3,5 тонны, мощность двигателя – 150 л.с.

1-е место. Кадет

Бронированный пикап Кадет – еще один образец компании «Оборонавто». Он создан на базе грузовой модификации УАЗ Профи с двухрядной кабиной.

Двигатель у машины – бензиновый 2,7-литровый ЗМЗ Про (ЗМЗ-409051) с распределенным впрыском топлива.

Максимальная скорость Кадета достигает 130 км/ч.

Бронеавтомобиль Кадет. Максимальная скорость – 130 км/ч, полная масса – 4,45 тонны, мощность двигателя – 150 л.с.

Вместо итога

Остается добавить, что как минимум четыре из шести представленных бронеавтомобилей прошли боевое крещение спецоперацией на Украине. И еще необходимо обратить внимание на одну закономерность. Она почти без исключений выражается формулой «чем легче, тем быстрее».

Но если расставить автомобили по уровню защищенности, вместительности и грузоподъемности, картина поменяется. В лидерах тут уже окажутся Спартак и Феникс с мощным бронированием и многочисленными экипажами.

