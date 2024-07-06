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Боевые вездеходы: Тигр против Хамви, Тритона и Мамбы

«За рулем» сравнил легкие бронеавтомобили России и НАТО из зоны СВО

Данный класс военной техники заметно отличается от основательно защищенных MRAP на грузовом шасси.

Легкие броневики, независимо от применяемых узлов и агрегатов, по своей сути – многоцелевые бронированные автомобили повышенной проходимости, предназначенные для перевозки личного состава, грузов, транспортировки прицепных систем, монтажа различных вооружений.

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Вездеходные качества, подвижность и запас хода накладывают определенные ограничения на их массу (читай – уровень защиты). Но в данном случае легкое бронирование много лучше, чем полное его отсутствие.

В зоне СВО можно встретить броневики со всего мира – от крупносерийных моделей до опытных экземпляров. Итак, поставки НАТО против военно-промышленного комплекса России.

Серийный, с завидным аппетитом

Очередная версия легендарного штатовского Хамви, или, официально, многоцелевого автомобиля повышенной проходимости HMMWV модификации M-1151.

HMMWV М-1151 – бронеавтомобиль с отменной проходимостью, небольшим экипажем и прожорливым двигателем.
HMMWV М-1151 – бронеавтомобиль с отменной проходимостью, небольшим экипажем и прожорливым двигателем.

Принят на вооружение в 2005 году. В активе броневика мощный дизельный двигатель с турбонаддувом, автоматическая четырехступенчатая коробка передач, полный привод, независимая длинноходная подвеска с усиленными рычагами и пружинами, система регулирования давления в боестойких шинах.

Легкое бронирование практически не повлияло на вездеходные качества автомобиля – проходимость осталась очень высокой. На крыше предусмотрено опорно-поворотное устройство для монтажа вооружения с комплектом защиты стрелка.

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В стандартном варианте HMMWV M-1151обеспечивает защиту от пуль и осколков по 1 классу стандарта НАТО STANAG-4569. То есть противостоит обычным пулям калибров 5,56 и 7,62 мм. Противоминная защита тоже первого уровня: выдерживает взрывы гранат и противопехотных мин. Встречаются версии с дополнительными пакетами бронирования, но у них существенно ниже грузоподъемность.

При массе достоинств у Хамви с рождения есть два существенных недостатка. Первый – малая вместительность. В тесном салоне автомобиля помещаются всего 4 военнослужащих. Второй – высокий расход топлива. Полного бака хватает лишь на 400 километров. И это по дорогам. На бездорожье прожорливость M-1151 удваивается.

Раритет

Тритон-01 принят на вооружение в 2017 году. Это украинская конструкция с использованием советских наработок по ходовой части и зарубежных агрегатов.

Тритон-01. Задуман неплохо, дизайн привлекательный. Но он так и не стал серийным бронеавтомобилем – выпуск ограничился несколькими экземплярами.
Тритон-01. Задуман неплохо, дизайн привлекательный. Но он так и не стал серийным бронеавтомобилем – выпуск ограничился несколькими экземплярами.

Масса Тритона в два раза больше, чем у Хамви, что отразилось на вместительности и защите.

Катер на колесах — новая российская разработка

В салоне Тритона на травмобезопасных (поглощающих энергию взрыва) сиденьях располагаются до 11 военнослужащих. Уровень минной защиты корпуса из стальных бронелистов достигает 2 класса по STANAG-4569. То есть он выдерживает подрыв фугаса до 6 килограмм в тротиловом эквиваленте. Противопульная защита тоже второго уровня – корпус укроет экипаж и десант от бронебойно-зажигательных пуль патрона 7,62х39 мм.

Автомобиль оборудован двумя боковыми дверьми и рампой с гидроприводом для высадки десанта.

Тритон комплектуют дизельным двигателем Volvo, механической коробкой передач ZF, раздаточной коробкой украинского производства, независимой торсионной подвеской, пулестойкими шинами с системой подкачки.

Атака под прикрытием брони – схватка БМП России и НАТО

Опытный образец Тритона был плавающим, но в дальнейшем собирали лишь версию 01, лишенную возможности плавать.

Вооружение – необитаемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом Утес и 40-мм гранатометом УАГ-40.

Понятно, что обилие импортных агрегатов – это свойство со знаком минус, но реально оценить достоинства и недостатки бронеавтомобиля не было возможности из-за мизерного тиража. В войска попали только несколько экземпляров.

Экзотика

Бронеавтомобили Mamba MK-2 спроектированы и произведятся в ЮАР. Приняты на вооружение в 1993 году. В зону боевых действий несколько машин попало из Эстонии.

Бронеавтомобиль Mamba MK-2 EE – удивительное сочетание с точки зрения географии. Произведен в ЮАР на базе немецких агрегатов для эстонской армии. Несколько экземпляров появились в зоне СВО. Часть была подбита, часть – затрофеена.
Бронеавтомобиль Mamba MK-2 EE – удивительное сочетание с точки зрения географии. Произведен в ЮАР на базе немецких агрегатов для эстонской армии. Несколько экземпляров появились в зоне СВО. Часть была подбита, часть – затрофеена.

Полный индекс модификации – Mamba MK-2 ЕЕ, что обозначает версию, выпущенную южноафриканской компанией специально для эстонской армии.

Огонь, лязг и скрежет – битва российского и украинских танков

Под капотом броневика, созданного на базе двухосного грузовика Unimog, установлен дизельный двигатель Mercedes-Benz в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Трансмиссия полноприводная с блокируемыми межколесными дифференциалами спереди и сзади, подвеска – пружинная, тормоза – пневматические с дисковыми механизмами «по кругу».

Одна из особенностей кузова – отсутствие боковых дверей. Вход и выход осуществляется только через большую распашную дверь в корме (страховка – люки в крыше).

Эстонская модификация имеет еще и короткую базу, что обеспечивает автомобилю отменную геометрическую проходимость. Правда, по назначению Mamba MK-2 ЕЕ скорее патрульный броневик, чем многоцелевой армейский. Это отразилось на бронировании.

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У МK-2 акцент смещен в сторону противоминной защиты. У машины цельносварной стальной корпус с V-образным днищем и полноценный второй класс защиты по STANAG-4569: Mamba выдерживает взрыв фугаса до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Противопульная защита соответствует 1 классу (простые пули патронов 5,56х45 мм и 7,62х51 мм).

В списке дополнительного оборудования: 12,7-мм пулемет M2HB на крыше, кондиционер, пулестойкие шины, комплект усиленного бронирования.

Mamba – неплохой бронеавтомобиль с прекрасной проходимостью, но, увы, не предназначенный для интенсивных боевых действий. На переднем крае он оказался слишком уязвимым.

Арзамасский Тигр – наш ответ Хамви

Тигр-М АМН-233114 – серийный бронеавтомобиль Арзамасского машиностроительного завода, где также выпускают БТРы. Принят на вооружение армии России в 2013 году.

Тигр-М АМН-233114 с дистанционно-управляемым модулем вооружения Арбалет-ДМ.
Тигр-М АМН-233114 с дистанционно-управляемым модулем вооружения Арбалет-ДМ.

АМН-233114 – многоцелевая модификация и базовая модель семейства Тигров.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-5347 с турбонаддувом мощностью 215 л.с. (заявленный ресурс составляет более 300 000 км) и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Трансмиссия – полноприводная с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. Мосты оснащены межколесными дифференциалами повышенного трения.

Тигр-М АМН-233115 – модификация специального назначения. Число военнослужащих уменьшено с 9 до 6. Появились укладки для боекомплекта и новая поворотная платформа для вооружения.
Тигр-М АМН-233115 – модификация специального назначения. Число военнослужащих уменьшено с 9 до 6. Появились укладки для боекомплекта и новая поворотная платформа для вооружения.

Подвеска – независимая торсионная с гидравлическими амортизаторами. В перечень оборудования входят: усилитель рулевого управления, электролебедка, система централизованной подкачки шин, фильтровентиляционная установка, кондиционер, дополнительный отопитель, предпусковой обогреватель.

Стальной бронированный корпус с внутренней стороны обит противоосколочными матами. Он защищает от обычных (не бронебойных) пуль калибра 7,62 и 5,56 мм (1 уровень по классификации STANAG-4569).

Противоминная стойкость – тоже первого уровня: Тигр-М выдерживает подрыв под колесом или днищем заряда массой 0,6 кг в тротиловом эквиваленте.

АМН-233115 специального назначения вооружен пулеметом и гранатометом.
АМН-233115 специального назначения вооружен пулеметом и гранатометом.

На базе Тигра-М 233114 создано несколько модификаций:

  • АМН-233115 – бронеавтомобиль специального назначения с поворотной платформой на крыше для монтажа вооружения
  • АМН-233116 – автомобиль с противотанковым ракетным комплексом Корнет
  • ВПК-233136 – c бронированием по уровню 2 классификации STANAG-4569 с зенитно-ракетным комплексом Гибка-С.

8 колес, 470 «лошадей» и огонь на 25 км – новая техника в зоне СВО

Бронеавтомобили Тигр-М – это наш ответ американским Хамви. Базовая модель 233114 – многоцелевая, проходимая, надежная.

Грузоподъемность сопоставима с «американцем», а вместительность много выше – 9 военнослужащих против четырех у Хамви.

Остается добавить, что отечественная машина действительно массовая и выпускается в количестве... Точная цифра засекречена, но это заметно больше одной тысячи бронеавтомобилей в год.

Характеристики бронеавтомобилей

Модель / страна

HMMWV M-1151 / США

Тигр М АМН-233114 / Россия

Тритон-01 / Украина

Mamba MK-2 EE / ЮАР

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм: длина / ширина / высота

4930 / 2310 / 1990

5600 / 2400 / 2500

5650 / 2450 / 2300

5460 / 2200 / 2490

Число мест

4

2+7

3+8

2+9(7)

Масса снаряженная, кг

3400

6600

7500

5710

Максимальная скорость, км/ч

113

110

110

102

Грузоподъемность, кг

1810

1200

2000

1090

Запас хода по шоссе, км

402

950

700

900

ДВИГАТЕЛЬ

Модель

General Engine V-8

ЯМЗ-5347-10

Volvo TAD-620 VE

Mercedes-Benz OM-352

Мощность, л.с.

190

215

211

123

БРОНИРОВАНИЕ

Противоминное / противопульное по классу STANAG 4569

1 / 1

1 / 1(2)

2 / 2

2 / 1

МОНТИРУЕМОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Тип и калибр

Пулеметы 7,62 или 12,7 мм или гранатомет 40 мм или боевой модуль

Пулеметы 7,62 мм ПКТМ или 12,7-мм Корд, гранатомет 30 мм или боевой модуль или ПТРК Корнет

Пулемет 12,7 мм, гранатомет 40 мм

Пулемет 12,7 мм

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Крючков Вадим
Фото:Вадим Крючков, Министерство обороны РФ, Виталий Скворцов / ТАСС
Количество просмотров 22
06.07.2024
Фото:Вадим Крючков, Министерство обороны РФ, Виталий Скворцов / ТАСС
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