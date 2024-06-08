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Россия vs НАТО – битва бронемобилей

«За рулем» сравнил российские бронеавтомобили с натовскими из зоны СВО

Боевые машины, о которых пойдет речь, по своей сути – грузовики в тяжелых доспехах. Данный вид колесной военной техники появился за рубежом под названием mine resistant ambush protected, или сокращенно MRAP, то есть стойкие к минам, защищенные от засад.

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Первоначально грузовики повышенной защищенности служили для транспортировки живой силы и грузов в местности, где велик риск подрыва на мине или обстрела диверсионной группой. Опыт СВО показал, что сейчас их используют и по прямому назначению, и непосредственно на линии боевого соприкосновения, и даже в качестве средств огневой поддержки пехоты.

Современные MRAP оборудованы не только сиденьями для десанта и грузовыми отсеками, но и оснащены разнообразными системами и вооружением. Мы не пионеры в области разработки MRAP и некоторое время были в роли догоняющих. Но путь от опытных образцов к серийной продукции и, главное, от импортных узлов и агрегатов к отечественным уже пройден.

АМН-590951 ВПК Урал на базе грузового шасси УРАЛ-4320. Вмещает 9 военнослужащих. Вооружение – 12,7 мм пулемет «Корд». Он смонтирован открыто, но оборудован щитками, укрывающими стрелка от пуль и осколков.
АМН-590951 ВПК Урал на базе грузового шасси УРАЛ-4320. Вмещает 9 военнослужащих. Вооружение – 12,7 мм пулемет «Корд». Он смонтирован открыто, но оборудован щитками, укрывающими стрелка от пуль и осколков.

Сегодня наши бронеавтомобили повышенной защищенности армия России использует в зоне СВО. Сравним их с машинами противника, которые государства НАТО поставляют Украине.

Кошка стала собакой

Британский Mastiff PPV (название означает породу собаки – английский дог) принят на вооружение в 2002 году.

Британский Mastiff – хорошо защищен. Но со всей дополнительной навеской, это один из самых тяжелых MRAP, что сказывается на подвижности и проходимости.
Британский Mastiff – хорошо защищен. Но со всей дополнительной навеской, это один из самых тяжелых MRAP, что сказывается на подвижности и проходимости.

Тяжелый MRAP с колесной формулой 6х6 имеет американское происхождение. В США он известен под названием Cougar (кугуар – хищник семейства кошачьих). Поэтому не стоит удивляться, что под капотом бронеавтомобиля из Туманного Альбиона штатовская рядная дизельная «шестерка» Caterpillar объемом 7,3 литра в паре с 5-ступенчатым автоматом Allison 3500SP.

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Mastiff оснащен пулеметом, круговой системой наблюдения, включающей инфракрасные и видеокамеры, электроприводом опорно-поворотного устройства для вооружения с защитой стрелка.

Бронирование выполнено по классу 4 натовского стандарта STANAG 4569 (выдерживает попадание бронебойно-зажигательной пули калибра 14,5 мм пулемета КПВТ), минная защита по классу 3 (выдерживает подрыв под колесом и днищем до 8 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте). Помимо этого оснащается решетчатыми противокумулятивными экранами и тремя алюминиевыми плитами толщиной 28 мм. Это локальное усиление связано с желанием противостоять выстрелам ручных гранатометов.

Но ничто не дается даром – достаточно эффективная защита экипажа и десанта получена за счет увеличения полной массы бронеавтомобиля до 25 тонн. Это привело к снижению подвижности, грузоподъемности и проходимости британского MRAP.

Настоящая Америка

International MaxxPro plus – детище американского производителя грузовиков и автобусов Navistar International. Принят на вооружение в 2008 году.

Американский International MaxxPro plus. Самая распространенная рецептура MRAP на базе грузовика: дизельный двигатель, автоматическая коробка передач, рессорная подвеска. У данной версии еще и двускатные задние колеса.
Американский International MaxxPro plus. Самая распространенная рецептура MRAP на базе грузовика: дизельный двигатель, автоматическая коробка передач, рессорная подвеска. У данной версии еще и двускатные задние колеса.

В основе полноприводного двухосного MRAP M1234 с двускатной ошиновкой лежит шасси WorkStar, а точнее – его армейская модификация серии Navistar 7000. Силовой агрегат: шестицилиндровый рядный турбодизель MaxxForce D9.3 объемом 9,3 литра с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 3200SP. Подвеска рессорная.

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Капотный MRAP оборудован V-образным днищем противоминной защиты, кормовой рампой с гидравлическим приводом для входа/выхода десанта, системами связи и навигации, автоматическим комплексом пожаротушения, сиденьями, гасящими энергию взрыва.

Собранный на болтах бронекорпус разработан израильской компанией Plasan Sasa Ltd и обеспечивает противопульную защиту 4 класса и противоминную 3 класса по стандарту STANAG 4569.

MaxxPro был создан, чтобы заменить плохо противостоящий минам HMMWV, но, в отличие от «хамви», автомобиль потяжелел и стал еще менее проходимым. Особенно на мягких грунтах (читай – на южном черноземе в распутицу). Кроме того, из-за высокого центра масс автомобиль имеет склонность к опрокидыванию.

Ёж по-турецки

MRAP Kirpi 350-16Z (в переводе – ёж) создан турецкой компанией BMC в 2009 году по классическому рецепту бронеавтомобилей повышенной защищенности.

Турецкий Kirpi – один из самых высоких бронеавтомобилей повышенной защищенности. На бортах хорошо видны амбразуры для стрельбы из индивидуального оружия десантников.
Турецкий Kirpi – один из самых высоких бронеавтомобилей повышенной защищенности. На бортах хорошо видны амбразуры для стрельбы из индивидуального оружия десантников.

Компоновка – капотная, колесная формула – 4х4 (есть модификации 6х6), подвеска – рессорная, бронированный корпус-монокок с V-образным днищем.

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Двигатель – шестицилиндровый лицензионный дизель Cummins ISL9E3 рабочим объемом 8,9 литра. Крутящий момент передается к колесам через автоматическую пятиступенчатую коробку Allison 3000.

У Kirpi есть кормовая рампа для входа/выхода десанта, амбразуры для стрелкового оружия, кондиционер, система пожаротушения, энергопоглощающие сиденья с ремнями безопасности. Уровень защиты: класс 3 от мин (до 8 кг тротила под колесом и днищем), класс 3 от пуль и осколков (бронебойная пуля патрона 7,62х51 мм).

Недостатки, как и у других зарубежных MRAP: посредственная проходимость на мягких грунтах и низкая эффективность в конфликтах высокой интенсивности. Особенно заметно недостатки проявляются при попытках закрыть с помощью бронеавтомобилей повышенной защищенности прорехи в рядах боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Защищен, вооружен, оснащен

Бронеавтомобиль Тайфун К-53949 выпускает предприятие «Ремдизель», входящее в группу КАМАЗ. Отечественный MRAP колесной формулы 4х4 – инициативная разработка, которой меньше десяти лет. Но за это время на базе К-53949 созданы модификации Тайфун-ВДВ, Тайфун-ПВО и санитарный автомобиля Линза. Мало того, Тайфун К подвергли модернизации, цель которой – полностью перейти на отечественные агрегаты. Обновленный К-53949 дебютировал в 2023 году.

Модернизированный Тайфун К-53949 легко опознать по измененной передней части и топливным бакам, перенесенным с кормы в базу. Вооружение – открыто установленный пулемет Калашникова. Бронирование и минная защита не уступают зарубежным образцам.
Модернизированный Тайфун К-53949 легко опознать по измененной передней части и топливным бакам, перенесенным с кормы в базу. Вооружение – открыто установленный пулемет Калашникова. Бронирование и минная защита не уступают зарубежным образцам.

Бронированный цельнометаллический корпус обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков по 4 классу. Умение противостоять взрыву мин, гранат и самодельных устройств соответствует 3-му классу по STANAG.

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Двигатель: шестицилиндровый рядный дизель модели КАМАЗ-610.10-350 рабочим объемом 6,7 литра.

Коробка передач – 9-ступенчатая механика, раздаточная коробка – КАМАЗ-621 механическая двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом. Подвеска – независимая пружинная.

Тайфун оснащен поглощающими энергию взрыва сиденьями, аппаратурой связи, видеокамерой, лебедкой самовытаскивания, четырьмя дверьми и аппарелью в корме для посадки/высадки десантников.

Габариты и масса MRAP допускают его транспортировку самолетами Ил-76, Ан-124 и вертолетами Ми-26.

На крыше может быть установлено пулеметное вооружение или дистанционно управляемые модули. В том числе пулеметно-пушечные с противотанковыми ракетами.

От вагонной компоновки к капотной

З-СТС Ахмат колесной формулы 6х6 спроектирован и тут же запущен в производство в 2022 году. Заказчиком выступили силовые подразделения Чеченской Республики.

З-СТС Ахмат. Бронекорпус смонтирован на раму грузового автомобиля КАМАЗ. Компоновка изменена из бескапотной в капотную, что считается предпочтительнее с точки зрения противоминной защиты.
З-СТС Ахмат. Бронекорпус смонтирован на раму грузового автомобиля КАМАЗ. Компоновка изменена из бескапотной в капотную, что считается предпочтительнее с точки зрения противоминной защиты.

Рекордные сроки конструирования и освоения выпуска объясняются потребностью в таких машинах. В результате получили эффективный, недорогой, технологически простой MRAP, созданный с учетом боевого опыта СВО.

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Кстати, аббревиатура З-СТС расшифровывается как защищенное специальное транспортное средство. Полноприводный бронеавтомобиль капотной компоновки базируется на шасси массового бескапотного грузовика КАМАЗ-5350. Двигатель – серийный: дизельная V-образная «восьмерка» КАМАЗ-740.30-260 рабочим объемом 11 литров.

Разработчики отказались от несущего бронекорпуса и смонтировали защищенный модуль на серийную раму. Для посадки/высадки военнослужащих предусмотрены четыре двери по бортам и распашная дверь в корме.

По уровню защиты от пуль и осколков Ахмат соответствует 3 классу STANAG (бронебойная пуля патрона 7,62х51 мм), минная защита спасает экипаж при подрыве фугаса массой до 6 кг в тротиловом эквиваленте (2 класс стандарта НАТО).

Ахмат комплектуют травмобезопасными сиденьями с ремнями безопасности. На крыше можно монтировать вооружение: пулеметы, гранатометы, дистанционно управляемые модули.

Вывод

И Леопард, и Абрамс: подбитая техника противника из зоны СВО

Как видим, отечественные MRAP по показателям не уступают зарубежным, а в плане ремонтопригодности однозначно их превосходят. И, конечно, лучше приспособлены для конкретного театра военных действий.

Помимо перечисленных машин в России есть и много других разработок. Например, MRAP АМН-590951 ВПК Урал или пикап повышенной защищенности ЗА-СпН Титан.

Пикап повышенной защищенности ЗА-СпН Титан. Создан на базе Тайфуна. В грузовом отсеке можно перевозить боекомплект или установить миномет. Данный экземпляр вооружен модулем с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и двумя противотанковыми ракетами «Конкурс».
Пикап повышенной защищенности ЗА-СпН Титан. Создан на базе Тайфуна. В грузовом отсеке можно перевозить боекомплект или установить миномет. Данный экземпляр вооружен модулем с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и двумя противотанковыми ракетами «Конкурс».

Характеристики защищенных автомобилей MRAP

Модель / Страна

З-СТС Ахмат / Россия

Тайфун К-53949 Феникс / Россия

BMC 350-16Z Kirpi / Турция

International MaxxPro plus / США

Mastiff PPV / Велико- британия

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Размеры, мм: длина / ширина / высота

8200 / 2550 / 3100

6730 / 2550 / 2960

7350 / 2640 / 3210

6452 / 2591 / 3048

7690 / 3283 / 3200

Колесная формула

6x6

4x4

4х4

4х4.2

6х6

Число мест

10

10

13

7-9

10

Масса снаряженная, кг

14 630

13 700

18 085

17 645

23 200

Максимальная скорость, км/ч

90

105

105

105

90

Грузоподъемность, кг

2870

2000

1625

3842

1800

Запас хода по шоссе, км:

не менее 1000

не менее 1000

800

755

900

ДВИГАТЕЛЬ

Модель

КАМАЗ - 740.30

КАМАЗ - 610.10

Cummins ISL9E3

International MaxxForce D9.3

Сaterpillar C-7

Мощность, л.с.:

260

350

375

375

330

БРОНИРОВАНИЕ

Противоминное / противопульное по классу STANAG 4569

2 / 3

3 / 4

3 / 3

3 / 4 (6 в местах установки дополнительного комплекта защиты)

3 / 4

МОНТИРУЕМОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Тип / калибр, мм:

Пулеметы 7,62 или 12,7 мм или гранатомет 30 мм

Пулеметы 7,62 или 12,7 мм или дистанционно-управляемый модуль вооружения

Пулеметы 7,62 или 12,7 мм

Пулеметы 5,56 или 7,62 или 12,7 мм или гранатомет 40 мм

Пулеметы 5,56 или 7,62 или 12,7 мм или гранатомет 40 мм
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За РулемКрючков Вадим
Фото:За РулемКрючков Вадим
Количество просмотров 5
08.06.2024
Фото:За РулемКрючков Вадим
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