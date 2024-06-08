Россия vs НАТО – битва бронемобилей
Боевые машины, о которых пойдет речь, по своей сути – грузовики в тяжелых доспехах. Данный вид колесной военной техники появился за рубежом под названием mine resistant ambush protected, или сокращенно MRAP, то есть стойкие к минам, защищенные от засад.
Первоначально грузовики повышенной защищенности служили для транспортировки живой силы и грузов в местности, где велик риск подрыва на мине или обстрела диверсионной группой. Опыт СВО показал, что сейчас их используют и по прямому назначению, и непосредственно на линии боевого соприкосновения, и даже в качестве средств огневой поддержки пехоты.
Современные MRAP оборудованы не только сиденьями для десанта и грузовыми отсеками, но и оснащены разнообразными системами и вооружением. Мы не пионеры в области разработки MRAP и некоторое время были в роли догоняющих. Но путь от опытных образцов к серийной продукции и, главное, от импортных узлов и агрегатов к отечественным уже пройден.
Сегодня наши бронеавтомобили повышенной защищенности армия России использует в зоне СВО. Сравним их с машинами противника, которые государства НАТО поставляют Украине.
Кошка стала собакой
Британский Mastiff PPV (название означает породу собаки – английский дог) принят на вооружение в 2002 году.
Тяжелый MRAP с колесной формулой 6х6 имеет американское происхождение. В США он известен под названием Cougar (кугуар – хищник семейства кошачьих). Поэтому не стоит удивляться, что под капотом бронеавтомобиля из Туманного Альбиона штатовская рядная дизельная «шестерка» Caterpillar объемом 7,3 литра в паре с 5-ступенчатым автоматом Allison 3500SP.
Mastiff оснащен пулеметом, круговой системой наблюдения, включающей инфракрасные и видеокамеры, электроприводом опорно-поворотного устройства для вооружения с защитой стрелка.
Бронирование выполнено по классу 4 натовского стандарта STANAG 4569 (выдерживает попадание бронебойно-зажигательной пули калибра 14,5 мм пулемета КПВТ), минная защита по классу 3 (выдерживает подрыв под колесом и днищем до 8 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте). Помимо этого оснащается решетчатыми противокумулятивными экранами и тремя алюминиевыми плитами толщиной 28 мм. Это локальное усиление связано с желанием противостоять выстрелам ручных гранатометов.
Но ничто не дается даром – достаточно эффективная защита экипажа и десанта получена за счет увеличения полной массы бронеавтомобиля до 25 тонн. Это привело к снижению подвижности, грузоподъемности и проходимости британского MRAP.
Настоящая Америка
International MaxxPro plus – детище американского производителя грузовиков и автобусов Navistar International. Принят на вооружение в 2008 году.
В основе полноприводного двухосного MRAP M1234 с двускатной ошиновкой лежит шасси WorkStar, а точнее – его армейская модификация серии Navistar 7000. Силовой агрегат: шестицилиндровый рядный турбодизель MaxxForce D9.3 объемом 9,3 литра с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 3200SP. Подвеска рессорная.
Капотный MRAP оборудован V-образным днищем противоминной защиты, кормовой рампой с гидравлическим приводом для входа/выхода десанта, системами связи и навигации, автоматическим комплексом пожаротушения, сиденьями, гасящими энергию взрыва.
Собранный на болтах бронекорпус разработан израильской компанией Plasan Sasa Ltd и обеспечивает противопульную защиту 4 класса и противоминную 3 класса по стандарту STANAG 4569.
MaxxPro был создан, чтобы заменить плохо противостоящий минам HMMWV, но, в отличие от «хамви», автомобиль потяжелел и стал еще менее проходимым. Особенно на мягких грунтах (читай – на южном черноземе в распутицу). Кроме того, из-за высокого центра масс автомобиль имеет склонность к опрокидыванию.
Ёж по-турецки
MRAP Kirpi 350-16Z (в переводе – ёж) создан турецкой компанией BMC в 2009 году по классическому рецепту бронеавтомобилей повышенной защищенности.
Компоновка – капотная, колесная формула – 4х4 (есть модификации 6х6), подвеска – рессорная, бронированный корпус-монокок с V-образным днищем.
Двигатель – шестицилиндровый лицензионный дизель Cummins ISL9E3 рабочим объемом 8,9 литра. Крутящий момент передается к колесам через автоматическую пятиступенчатую коробку Allison 3000.
У Kirpi есть кормовая рампа для входа/выхода десанта, амбразуры для стрелкового оружия, кондиционер, система пожаротушения, энергопоглощающие сиденья с ремнями безопасности. Уровень защиты: класс 3 от мин (до 8 кг тротила под колесом и днищем), класс 3 от пуль и осколков (бронебойная пуля патрона 7,62х51 мм).
Недостатки, как и у других зарубежных MRAP: посредственная проходимость на мягких грунтах и низкая эффективность в конфликтах высокой интенсивности. Особенно заметно недостатки проявляются при попытках закрыть с помощью бронеавтомобилей повышенной защищенности прорехи в рядах боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
Защищен, вооружен, оснащен
Бронеавтомобиль Тайфун К-53949 выпускает предприятие «Ремдизель», входящее в группу КАМАЗ. Отечественный MRAP колесной формулы 4х4 – инициативная разработка, которой меньше десяти лет. Но за это время на базе К-53949 созданы модификации Тайфун-ВДВ, Тайфун-ПВО и санитарный автомобиля Линза. Мало того, Тайфун К подвергли модернизации, цель которой – полностью перейти на отечественные агрегаты. Обновленный К-53949 дебютировал в 2023 году.
Бронированный цельнометаллический корпус обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков по 4 классу. Умение противостоять взрыву мин, гранат и самодельных устройств соответствует 3-му классу по STANAG.
Двигатель: шестицилиндровый рядный дизель модели КАМАЗ-610.10-350 рабочим объемом 6,7 литра.
Коробка передач – 9-ступенчатая механика, раздаточная коробка – КАМАЗ-621 механическая двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом. Подвеска – независимая пружинная.
Тайфун оснащен поглощающими энергию взрыва сиденьями, аппаратурой связи, видеокамерой, лебедкой самовытаскивания, четырьмя дверьми и аппарелью в корме для посадки/высадки десантников.
Габариты и масса MRAP допускают его транспортировку самолетами Ил-76, Ан-124 и вертолетами Ми-26.
На крыше может быть установлено пулеметное вооружение или дистанционно управляемые модули. В том числе пулеметно-пушечные с противотанковыми ракетами.
От вагонной компоновки к капотной
З-СТС Ахмат колесной формулы 6х6 спроектирован и тут же запущен в производство в 2022 году. Заказчиком выступили силовые подразделения Чеченской Республики.
Рекордные сроки конструирования и освоения выпуска объясняются потребностью в таких машинах. В результате получили эффективный, недорогой, технологически простой MRAP, созданный с учетом боевого опыта СВО.
Кстати, аббревиатура З-СТС расшифровывается как защищенное специальное транспортное средство. Полноприводный бронеавтомобиль капотной компоновки базируется на шасси массового бескапотного грузовика КАМАЗ-5350. Двигатель – серийный: дизельная V-образная «восьмерка» КАМАЗ-740.30-260 рабочим объемом 11 литров.
Разработчики отказались от несущего бронекорпуса и смонтировали защищенный модуль на серийную раму. Для посадки/высадки военнослужащих предусмотрены четыре двери по бортам и распашная дверь в корме.
По уровню защиты от пуль и осколков Ахмат соответствует 3 классу STANAG (бронебойная пуля патрона 7,62х51 мм), минная защита спасает экипаж при подрыве фугаса массой до 6 кг в тротиловом эквиваленте (2 класс стандарта НАТО).
Ахмат комплектуют травмобезопасными сиденьями с ремнями безопасности. На крыше можно монтировать вооружение: пулеметы, гранатометы, дистанционно управляемые модули.
Вывод
Как видим, отечественные MRAP по показателям не уступают зарубежным, а в плане ремонтопригодности однозначно их превосходят. И, конечно, лучше приспособлены для конкретного театра военных действий.
Помимо перечисленных машин в России есть и много других разработок. Например, MRAP АМН-590951 ВПК Урал или пикап повышенной защищенности ЗА-СпН Титан.
Характеристики защищенных автомобилей MRAP
|
Модель / Страна
|
З-СТС Ахмат / Россия
|
Тайфун К-53949 Феникс / Россия
|
BMC 350-16Z Kirpi / Турция
|
International MaxxPro plus / США
|
Mastiff PPV / Велико- британия
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
|
Размеры, мм: длина / ширина / высота
|
8200 / 2550 / 3100
|
6730 / 2550 / 2960
|
7350 / 2640 / 3210
|
6452 / 2591 / 3048
|
7690 / 3283 / 3200
|
Колесная формула
|
6x6
|
4x4
|
4х4
|
4х4.2
|
6х6
|
Число мест
|
10
|
10
|
13
|
7-9
|
10
|
Масса снаряженная, кг
|
14 630
|
13 700
|
18 085
|
17 645
|
23 200
|
Максимальная скорость, км/ч
|
90
|
105
|
105
|
105
|
90
|
Грузоподъемность, кг
|
2870
|
2000
|
1625
|
3842
|
1800
|
Запас хода по шоссе, км:
|
не менее 1000
|
не менее 1000
|
800
|
755
|
900
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Модель
|
КАМАЗ - 740.30
|
КАМАЗ - 610.10
|
Cummins ISL9E3
|
International MaxxForce D9.3
|
Сaterpillar C-7
|
Мощность, л.с.:
|
260
|
350
|
375
|
375
|
330
|
БРОНИРОВАНИЕ
|
Противоминное / противопульное по классу STANAG 4569
|
2 / 3
|
3 / 4
|
3 / 3
|
3 / 4 (6 в местах установки дополнительного комплекта защиты)
|
3 / 4
|
МОНТИРУЕМОЕ ВООРУЖЕНИЕ
|
Тип / калибр, мм:
|
Пулеметы 7,62 или 12,7 мм или гранатомет 30 мм
|
Пулеметы 7,62 или 12,7 мм или дистанционно-управляемый модуль вооружения
|
Пулеметы 7,62 или 12,7 мм
|
Пулеметы 5,56 или 7,62 или 12,7 мм или гранатомет 40 мм
|
Пулеметы 5,56 или 7,62 или 12,7 мм или гранатомет 40 мм
- Такую же битву бронетранспортеров (БТР) вы найдете здесь.
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