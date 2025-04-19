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До 5000 выстрелов! Чемпионы скорострельности в зоне СВО

Эксперт Крючков рассказал о лучших отечественных зенитных установках

Снаряды дешевле ракет. Аксиома справедлива и для средств противовоздушной обороны. С появлением в небе противоборствующих сторон относительно тихоходных и малоразмерных целей, а именно беспилотных летательных аппаратов всех мастей, возродился интерес к забытым было ствольным системам ПВО. Уж очень они хороши по соотношению «цена боеприпаса/полученный результат».

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Но ренессанс этого типа оружия имеет ярко выраженную особенность – сейчас востребованы самоходные зенитные установки. Расскажем, какие из них извлечены из закромов большой страны и могут быть задействованы на поле боя.

ЗУшка – всем зениткам мама

Знаменитая двухствольная ЗУ-23 (2А13), она же ЗУшка, – легкая буксируемая установка разработки конца 1960-х годов. Эта зенитка стала нашим первым средством ПВО (не считая, конечно, пулеметов) с ленточным питанием.

Калибр стволов спарки составляет 23 мм. Огонь ведется патронами 23×152 мм. ЗУ-23 способна поражать цели на высоте до 1500 метров и на дальности до 2500 метров.

Классическое расположение ЗУ-23-2 в кузове грузовика. В данном случае – КАМАЗа Армии России.
Классическое расположение ЗУ-23-2 в кузове грузовика. В данном случае – КАМАЗа Армии России.

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Скорострельность установки – 2000 выстрелов в минуту. Номенклатура боеприпасов: осколочно-фугасно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие снаряды. Боекомплект – 50 штук в металлическоей ленте. На перезаряжание ленты уходит приблизительно полминуты.

В исходном варианте зенитные автоматы монтировались на платформе с двумя колесами. Перевод из походного положения в боевое занимал меньше минуты. Но благодаря особенностям конструкции платформа позволяла даже вести огонь на ходу, не расцепляя зенитку с тягачом.

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ЗУ-23 стала популярной не только в нашей стране, но и в мире. И в ходе реальных боевых столкновений продемонстрировала еще одно ценное свойство – возможность ее кустарного или фабричного монтажа на легион разных колесных и гусеничных шасси.

Самоходные ЗУшки получали за счет установки зенитных автоматов в кузовах отечественных и импортных грузовиков, на броне «мотолыги» МТ-ЛБ и десантного транспортера БТР-Д (заводской вариант БТР-3Д Скрежет). Сейчас установки монтируют на шасси ГАЗ, КАМАЗ и Урал.

Китайские товарищи тоже умеют пользоваться легендарной ЗУшкой.
Китайские товарищи тоже умеют пользоваться легендарной ЗУшкой.

Появились модернизированные варианты ЗУшек с современными средствами обнаружения и сопровождения целей, электромеханическими приводами наведения.

ЗУ-23 на шасси Садко Next. В кузове модернизированный комплекс с современными прицельными приспособлениями и приводами наведения.
ЗУ-23 на шасси Садко Next. В кузове модернизированный комплекс с современными прицельными приспособлениями и приводами наведения.

Еще одно полезное свойство ЗУ-23, как, впрочем, и других представителей ствольного ПВО, – возможность стрелять по наземным целям: живой силе и бронетехнике противника. А большой угол вертикального наведения стволов востребован еще при ведении огня в горах и высотной городской застройке.

Больше стволов – выше плотность огня

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ЗСУ-23-4 (2А6) Шилка – шедевр своего времени, не потерявший актуальности и сейчас. Наш первый автоматизированный ствольный комплекс. Мобильный и точный. Бортовая аппаратура (РЛС и счетно-решающий прибор) позволяет вести поиск и сопровождение целей, расчет углов наведения орудий. А их в Шилке четыре штуки, объединенных в комплекс АЗП-23 Амур. Комплект входящих в него автоматических пушек 2А7 калибром 23 мм обладает скорострельностью 3400 выстрелов в минуту и обеспечивает высокую плотность огня.

Расплата за высокую скорострельность – все стволы Шилки оснащены кожухами для принудительного жидкостного охлаждения.
Расплата за высокую скорострельность – все стволы Шилки оснащены кожухами для принудительного жидкостного охлаждения.

Стрельба ведется боеприпасами от ЗУ-23. Дальность поражения целей – 2500 метров, высота – 1500 метров. Боекомплект – 2000 снарядов (существовали модификации с боекомплектом на 3000 снарядов).

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Мобильность зенитной установке обеспечивает гусеничное шасси высокой проходимости ГМ-575 производства Мытищинского машиностроительного завода (ныне АО ММЗ). Сварные бронекорпус и башня способны защитить экипаж из четырех человек от пуль и осколков.

Двигатель – рядный шестицилиндровый дизель В-6Р или В-6Р1 мощностью 280 л.с. По сути, это половинка легендарного мотора В-2 от танка Т-34. Коробка передач – механическая пятиступенчатая. Шилка боевой массой 19 тонн способна развивать максимальную скорость 50 км/ч и обладает запасом хода по шоссе 450 километров.

ЗСУ-23-4 неоднократно модернизировали: повышали надежность и ресурс пушек, улучшали РЛС, системы связи, заменяли счетно-решающее устройство на цифровую систему управления огнем.

Шилка может наводиться как с помощью РЛС, так и в режиме радиомолчания через визирное устройство с ракурсными кольцами.
Шилка может наводиться как с помощью РЛС, так и в режиме радиомолчания через визирное устройство с ракурсными кольцами.

Сегодня оставшиеся в строю Шилки – одни из лучших борцов с БПЛА и в ряде случаев полезны для обработки наземных целей.

Гибрид пушек и ракет

ЗПРК 2С6М (2К22М1) Тунгуска-М1 – наиболее продвинутая модификация первого в мире самоходного ракетно-пушечного комплекса. Главная особенность этой зенитной системы – способность поражать малоразмерные воздушные цели, в том числе в условиях помех.

Огонь ведет Тунгуска модификации М1. Версию легко отличить от предшественниц по овальной форме антенны радара.
Огонь ведет Тунгуска модификации М1. Версию легко отличить от предшественниц по овальной форме антенны радара.

Вооружение Тунгуски: две автоматические 30-мм пушки 2А38М и восемь зенитных ракет 9М311-1М. Как видим, калибр стволов больше, чем у ЗУшек и Шилок. Да и другие показатели повыше:

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  • суммарная скорострельность пушек – до 5000 выстрелов в минуту,
  • дистанция поражения целей: по дальности – 4 км, по высоте – 3 км,
  • боекомплект – 1900 снарядов.

Вести огонь комплекс может и в движении благодаря системе стабилизации вооружения.

Веер стреляных гильз, шквал огня. Зенитные 30-мм автоматы 2А38 обеспечивают скорострельность до 5000 выстрелов в минуту.
Веер стреляных гильз, шквал огня. Зенитные 30-мм автоматы 2А38 обеспечивают скорострельность до 5000 выстрелов в минуту.

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Ракеты с автоматической системой наведения поражают цели на дистанции до 10 км по дальности и до 3,5 км по высоте. Применение в боевой части ракет неконтактного взрывателя позволяет уничтожить цель не только при прямом попадании, но и при пролете на дистанции до пяти метров. Это повышает вероятность поражения малоразмерных целей.

На борту Тунгуски-М1 есть две радиолокационных станции, которые позволяют обнаруживать цели на дистанции до 18 км и сопровождать их на дистанции до 16 км. В составе управляющей электроники:

  • вычислитель,
  • система приема и обработки данных внешнего целеуказания,
  • комплекс пассивного наведения с телевизионным и тепловизионным каналами (работа без излучения для маскировки от средств радиоразведки противника).
Белорусская Тунгуска модификации М. Электропитание комплекса происходит с помощью газотурбинного агрегата с повышенным ресурсом.
Белорусская Тунгуска модификации М. Электропитание комплекса происходит с помощью газотурбинного агрегата с повышенным ресурсом.

Подвижность Тунгуски-М1 обеспечивает гусеничное шасси ГМ-5975 производства Мытищинского машиностроительного завода (на ранних версиях использовали ГМ-352 Минского тракторного завода).

Корпус машины бронированный. Он защищает экипаж из четырех военнослужащих от пуль и осколков. Характеристики:

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  • боевая масса комплекса составляет 34 тонны,
  • мощность дизельного двигателя В-46 – 840 л.с.,
  • максимальная скорость по шоссе – 65 км/ч,
  • запас хода – 500 км.

ЗПРК 2С6М и по сей день является грозным оружием, а дальнейшим развитием идеи зенитного пушечно-ракетного комплекса, заложенного в Тунгуске, стали современные системы Панцирь на колесном шасси.

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Крючков Вадим
Фото:Министерство обороны РФ; Вадим Крючков
Количество просмотров 17
19.04.2025 
Фото:Министерство обороны РФ; Вадим Крючков
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