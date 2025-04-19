До 5000 выстрелов! Чемпионы скорострельности в зоне СВО

Эксперт Крючков рассказал о лучших отечественных зенитных установках

Снаряды дешевле ракет. Аксиома справедлива и для средств противовоздушной обороны. С появлением в небе противоборствующих сторон относительно тихоходных и малоразмерных целей, а именно беспилотных летательных аппаратов всех мастей, возродился интерес к забытым было ствольным системам ПВО. Уж очень они хороши по соотношению «цена боеприпаса/полученный результат».

Но ренессанс этого типа оружия имеет ярко выраженную особенность – сейчас востребованы самоходные зенитные установки. Расскажем, какие из них извлечены из закромов большой страны и могут быть задействованы на поле боя.

ЗУшка – всем зениткам мама

Знаменитая двухствольная ЗУ-23 (2А13), она же ЗУшка, – легкая буксируемая установка разработки конца 1960-х годов. Эта зенитка стала нашим первым средством ПВО (не считая, конечно, пулеметов) с ленточным питанием.

Калибр стволов спарки составляет 23 мм. Огонь ведется патронами 23×152 мм. ЗУ-23 способна поражать цели на высоте до 1500 метров и на дальности до 2500 метров.

Классическое расположение ЗУ-23-2 в кузове грузовика. В данном случае – КАМАЗа Армии России.

Скорострельность установки – 2000 выстрелов в минуту. Номенклатура боеприпасов: осколочно-фугасно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие снаряды. Боекомплект – 50 штук в металлическоей ленте. На перезаряжание ленты уходит приблизительно полминуты.

В исходном варианте зенитные автоматы монтировались на платформе с двумя колесами. Перевод из походного положения в боевое занимал меньше минуты. Но благодаря особенностям конструкции платформа позволяла даже вести огонь на ходу, не расцепляя зенитку с тягачом.

ЗУ-23 стала популярной не только в нашей стране, но и в мире. И в ходе реальных боевых столкновений продемонстрировала еще одно ценное свойство – возможность ее кустарного или фабричного монтажа на легион разных колесных и гусеничных шасси.

Самоходные ЗУшки получали за счет установки зенитных автоматов в кузовах отечественных и импортных грузовиков, на броне «мотолыги» МТ-ЛБ и десантного транспортера БТР-Д (заводской вариант БТР-3Д Скрежет). Сейчас установки монтируют на шасси ГАЗ, КАМАЗ и Урал.

Китайские товарищи тоже умеют пользоваться легендарной ЗУшкой.

Появились модернизированные варианты ЗУшек с современными средствами обнаружения и сопровождения целей, электромеханическими приводами наведения.

ЗУ-23 на шасси Садко Next. В кузове модернизированный комплекс с современными прицельными приспособлениями и приводами наведения.

Еще одно полезное свойство ЗУ-23, как, впрочем, и других представителей ствольного ПВО, – возможность стрелять по наземным целям: живой силе и бронетехнике противника. А большой угол вертикального наведения стволов востребован еще при ведении огня в горах и высотной городской застройке.

Больше стволов – выше плотность огня

ЗСУ-23-4 (2А6) Шилка – шедевр своего времени, не потерявший актуальности и сейчас. Наш первый автоматизированный ствольный комплекс. Мобильный и точный. Бортовая аппаратура (РЛС и счетно-решающий прибор) позволяет вести поиск и сопровождение целей, расчет углов наведения орудий. А их в Шилке четыре штуки, объединенных в комплекс АЗП-23 Амур. Комплект входящих в него автоматических пушек 2А7 калибром 23 мм обладает скорострельностью 3400 выстрелов в минуту и обеспечивает высокую плотность огня.

Расплата за высокую скорострельность – все стволы Шилки оснащены кожухами для принудительного жидкостного охлаждения.

Стрельба ведется боеприпасами от ЗУ-23. Дальность поражения целей – 2500 метров, высота – 1500 метров. Боекомплект – 2000 снарядов (существовали модификации с боекомплектом на 3000 снарядов).

Мобильность зенитной установке обеспечивает гусеничное шасси высокой проходимости ГМ-575 производства Мытищинского машиностроительного завода (ныне АО ММЗ). Сварные бронекорпус и башня способны защитить экипаж из четырех человек от пуль и осколков.

Двигатель – рядный шестицилиндровый дизель В-6Р или В-6Р1 мощностью 280 л.с. По сути, это половинка легендарного мотора В-2 от танка Т-34. Коробка передач – механическая пятиступенчатая. Шилка боевой массой 19 тонн способна развивать максимальную скорость 50 км/ч и обладает запасом хода по шоссе 450 километров.

ЗСУ-23-4 неоднократно модернизировали: повышали надежность и ресурс пушек, улучшали РЛС, системы связи, заменяли счетно-решающее устройство на цифровую систему управления огнем.

Шилка может наводиться как с помощью РЛС, так и в режиме радиомолчания через визирное устройство с ракурсными кольцами.

Сегодня оставшиеся в строю Шилки – одни из лучших борцов с БПЛА и в ряде случаев полезны для обработки наземных целей.

Гибрид пушек и ракет

ЗПРК 2С6М (2К22М1) Тунгуска-М1 – наиболее продвинутая модификация первого в мире самоходного ракетно-пушечного комплекса. Главная особенность этой зенитной системы – способность поражать малоразмерные воздушные цели, в том числе в условиях помех.

Огонь ведет Тунгуска модификации М1. Версию легко отличить от предшественниц по овальной форме антенны радара.

Вооружение Тунгуски: две автоматические 30-мм пушки 2А38М и восемь зенитных ракет 9М311-1М. Как видим, калибр стволов больше, чем у ЗУшек и Шилок. Да и другие показатели повыше:

суммарная скорострельность пушек – до 5000 выстрелов в минуту,

дистанция поражения целей: по дальности – 4 км, по высоте – 3 км,

боекомплект – 1900 снарядов.

Вести огонь комплекс может и в движении благодаря системе стабилизации вооружения.

Веер стреляных гильз, шквал огня. Зенитные 30-мм автоматы 2А38 обеспечивают скорострельность до 5000 выстрелов в минуту.

Ракеты с автоматической системой наведения поражают цели на дистанции до 10 км по дальности и до 3,5 км по высоте. Применение в боевой части ракет неконтактного взрывателя позволяет уничтожить цель не только при прямом попадании, но и при пролете на дистанции до пяти метров. Это повышает вероятность поражения малоразмерных целей.

На борту Тунгуски-М1 есть две радиолокационных станции, которые позволяют обнаруживать цели на дистанции до 18 км и сопровождать их на дистанции до 16 км. В составе управляющей электроники:

вычислитель,

система приема и обработки данных внешнего целеуказания,

комплекс пассивного наведения с телевизионным и тепловизионным каналами (работа без излучения для маскировки от средств радиоразведки противника).

Белорусская Тунгуска модификации М. Электропитание комплекса происходит с помощью газотурбинного агрегата с повышенным ресурсом.

Подвижность Тунгуски-М1 обеспечивает гусеничное шасси ГМ-5975 производства Мытищинского машиностроительного завода (на ранних версиях использовали ГМ-352 Минского тракторного завода).

Корпус машины бронированный. Он защищает экипаж из четырех военнослужащих от пуль и осколков. Характеристики:

боевая масса комплекса составляет 34 тонны,

мощность дизельного двигателя В-46 – 840 л.с.,

максимальная скорость по шоссе – 65 км/ч,

запас хода – 500 км.

ЗПРК 2С6М и по сей день является грозным оружием, а дальнейшим развитием идеи зенитного пушечно-ракетного комплекса, заложенного в Тунгуске, стали современные системы Панцирь на колесном шасси.

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