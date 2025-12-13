Транспорт силовиков: больше бойцов, больше дверей

Эксперт Крючков рассказал про бронеавтомобили и вездеходы гвардии России

Сейчас у силовых структур масса задач, в том числе боевых. Представителям их подразделений особого назначения нередко приходиться вступать в огневое соприкосновение с противником или действовать в интересах Минобороны.

Неудивительно, что в распоряжении Росгвардии есть армейское вооружение: бронетранспортеры, артиллерия, минометы, бронеавтомобили. Но есть и собственная техника, разработанная или закупленная с учетом специфических требований.

Автобус для личного состава Росгвардии

Назначение бронеавтомобиля Урал-ВВ зашифровано в названии. Две буквы «В» означают «внутренние войска», а именно они в свое время и преобразованы в Росгвардию.

Урал-ВВ. Благодаря хорошей обзорности и полному набору светотехники бронеавтомобиль может без ограничений использоваться на дорогах общего пользования. Число дверей для экипажа: две в корме, одна на левом борту и две на правом.

Одно из отличий транспорта силовиков от многих армейских образцов колесной бронетехники – повышенная вместимость. Урал-ВВ, фактически, – автобус капотной компоновки. Он может принять на борт 14 стрелков плюс водителя и командира.

Еще одна особенность этого защищенного автомобиля – пригодность к эксплуатации на обычных гражданских дорогах без каких-либо ограничений (не требуется сопровождение экипажами ГАИ или ВАИ).

Рекомендуем Как быстро сделать любой автомобиль бронированным

В основе росгвардейского Урала лежит хорошо известное грузовое шасси из Миасса с индексом 4320. Под капотом – ярославский дизельный двигатель мощностью 270 л.с. В полноприводной трансмиссии формулы 6×6 – механическая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом.

Стальной бронекорпус выполнен однообъемным (отделение десанта объединено с кабиной). Противоминная стойкость составляет два килограмма в тротиловом эквиваленте при подрыве под днищем или колесом. Баллистическая защита обеспечивает защиту от пуль повышенной пробиваемости патронов 7,62×54 мм в лоб и от пуль со стальным сердечником патронов 7,62×39 мм в остальных проекциях.

Урал ВВ не имеет собственного вооружения. Стрелки могут вести огонь из своего оружия через бойницы в бортах или люки на крыше. Внутри бронеавтомобиль обит противоосколочной защитой из арамидных тканей.

Габаритные размеры автомобиля – 8500×2550×3100 мм.

Дорожный просвет – 400 мм.

Снаряженная масса – 15 300 кг.

Грузоподъемность – 3 000 кг.

Максимальная скорость – 90 км/ч.

Запас хода – 1100 км.

Масса буксируемого прицепа – 11 500 кг.

Автомобиль с восьмью дверями

Одно из требований Росгвардии к производителям бронетехники – обилие входов/выходов для быстрого покидания машины личным составом. Этим пожеланиям как нельзя полно соответствует защищенный автомобиль Буран 10 СпН. При вместимости салона 10 человек автомобиль обладает шестью боковыми дверьми. Есть еще две двустворчатые двери в корме. И это не считая еще четырех люков в крыше!

Буран 10 СпН оснащен многочисленными дверьми и люками. На бортах и корме есть бойницы для стрельбы из личного оружия.

Буран создан на шасси грузовика ГАЗ-3308 Садко. Двигатель – дизельный четырехцилиндровый рядный ЯМЗ-534 мощностью 215 л.с. Трансмиссия – полноприводная 4×4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Рекомендуем Зачем военным бронеавтомобилям нужна дополнительная ось

Бронекапусла для десантников устанавливается на базовое шасси с защищенной кабиной. Такая модульная конструкция позволяет делать множество модификаций (пассажирские, грузовые, грузо-пассажирские).

Минная стойкость версии 10 СпН оценивается в 600 грамм в тротиловом эквиваленте под кузовом или колесами. Баллистическая защита оберегает от осколков и пуль со стальным термоупрочненным сердечником патронов 7,62×39 мм.

Буран может быть оборудован собственным вооружением: 7,62-мм пулеметом Печенег или 12,7-мм пулеметом Корд. Стрелок расположен открыто или защищен бронещитками.

Габаритные размеры Бурана 10 СпН – 6340×2375×2450 мм.

Дорожный просвет – 340 мм.

Снаряженная масса – 9 500 кг.

Грузоподъемность – 1 100 кг.

Максимальная скорость – 105 км/ч.

Запас хода – 900 км.

Масса буксируемого прицепа – 2 500 кг.

Автомобиль-перевозчик дронов

В подразделениях специального назначения Росгвардии, разумеется, есть и беспилотные летательные аппараты, и специалисты по их управлению. Мобильность разведчиков, корректировщиков и операторов ударных дронов в зоне боевых действий обеспечивают специальные мотовездеходные транспортные средства.

Мотовездеход оборудован двумя сиденьями в кабине и одним в грузовом отсеке. Остальное свободное пространство кузова занимает оборудование.

Одна из распространенных боевых моделей создана на базе гражданского вездехода Aodes Desertcross 1000. Его возможностей вполне хватает для перевозки трех человек с оборудованием.

От базовой модели военный мотовездеход отличается усиленным передним бампером, электроусилителем рулевого управления, светодиодной оптикой, фаркопом, отопителем, лебедкой самовытаскивания, возможностью монтажа тентов, укрывающих кабину.

В прошлом – это прогулочный вездеход Desertcross 1000. Сейчас – транспорт для расчетов БПЛА, дронов и небольших фугасов.

Габаритные размеры – 3339×1782×1935 мм.

Дорожный просвет – 310 мм.

Снаряженная масса – 849 кг.

Грузоподъемность – 300 кг.

Максимальная скорость – 80 км/ч.

Запас хода – 300 км.

Двигатель вездехода – бензиновый двухцилиндровый мощностью 87 л.с. Трансмиссия – полноприводная с блокировками межколесных дифференциалов и вариатором CVT.

Боевой лазер и дрон-перехватчик — технологии из фантастики стали реальностью. Эксперт Крючков рассказал о принципиально новых системах ПВО на шасси КАМАЗ.