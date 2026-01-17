Топ-5 самых могучих военных вездеходов
Ходовые качества военной техники вне магистралей с твердым покрытием оцениваются множеством параметров. Среди них глубина брода, ширина рва, высота стенки, углы подъема и уклона. В общем, все, что может преодолеть конкретная модель. Имеет значение и энерговооруженность – соотношение мощности двигателя к массе боевой машины.
Но, пожалуй, главный показатель для гусеничной техники – удельное давление на грунт. Его размерность выражается в килограммах на квадратный сантиметр и означает соотношение боевой массы (равно полная масса с экипажем и боеприпасами) к площади контакта с поверхностью (по сути – опорной площади гусениц). Выяснили, у кого это соотношение меньше.
5-е место. Основной боевой танк Т-72Б3
В арьергарде рейтинга оказались танки. Причина – существенная масса этих бронированных машин. Даже при большой опорной площади гусениц десятки тонн основательно защищенного корпуса, огромного двигателя, тяжелого вооружения и весомых боеприпасов дают о себе знать.
Масса самого распространенного отечественного танка Т-72Б3 – от 46 500 килограммов (самого современного Т-90М – от 52 000 кг). Соответственно, удельное давление на грунт составляет порядка 0,87-0,9 кг/см2. Любая навеска, включая антидроновые мангалы, маскирующие накидки, дополнительные экраны, увеличивают вес и удельное давление на грунт.
4-е место. Боевые машины пехоты БМП-2М и БМП-3М
Более легкая техника имеет меньшее удельное давление на грунт.
Показатели БМП-2М на базе заслуженного ветерана БМП-2:
- боевая масса – от 14 700 кг,
- давление – 0,64-0,66 кг/см2.
Современная БМП-3М иной компоновки выдает:
- от 18 700 килограммов боевой массы,
- давление порядка 0,6 кг/см2.
3-е место. Боевая машина десанта БМД-4М
Гусеничная машина ВДВ имеет много общего с БМП-3М Курганского машиностроительного завода (вплоть до узлов и агрегатов). Но ее корпус короче и, конечно, легче.
Боевая масса в базовой комплектации составляет 13 500 килограммов. Удельное давление на грунт – от 0,45 кг/см2.
Полный набор дополнительных экранов, противокумулятивных решеток и «мангалов» заводского изготовления увеличивает массу машины до 15 800 килограммов и, как следствие, увеличивает удельное давление на грунт.
2-е место. Многоцелевой транспортер-тягач легкобронированный МТ-ЛБ
Легендарная Мотолыга и через 62 года после принятия на вооружение остается одной из самых проходимых отечественных машин. В базовой комплектации боевая масса вездехода составляет всего 12 200 килограммов. Удельное давление на грунт – 0,45 кг/см2.
У снегоболотоходной модификации МТ-ЛБВ с широкими гусеницами (560 вместо 360 мм) показатель и вовсе запредельный – 0,28 кг/см2.
На базе МТ-ЛБ существует легион модификаций, в том числе и с достаточно весомым вооружением. Но машина обладает таким запасом по давлению на грунт, что ее трудно перетяжелить: проходимость всех вариантов Мотолыги остается высокой.
1-е место. Вездеход Пластун-СН
Лидер – легкобронированная машина малых форм (длина 4,7 метра) производства ООО «Русские вездеходы Пластун».
Небольшой размер, легкая защита от стрелкового оружия, нетяжелый двигатель позволили создать боевой вездеход с массой всего 3800 килограммов. При этом в ходовой части используются легкие резиновые гусеницы шириной 500 мм. Результат – удельное давление на грунт 0,17 кг/см2!
Фантастика? Вы будете удивлены, но это не предел. Гражданские небронированные версии Пластуна массой меньше трех тонн давят на грунт массой порядка 0,118-0,102 кг/см2.
Интересное сравнение проходимости
Для сравнения приведем показатели удельного давления на грунт среднестатического человека. Они, кстати, немного отличаются в состоянии покоя и при ходьбе.
Для человека значение удельного давления на грунт лежит в пределах 0,3-0,4 кг/см2.
