Топ-5 самых могучих военных вездеходов

Эксперт Крючков составил рейтинг военной гусеничной техники по проходимости

Ходовые качества военной техники вне магистралей с твердым покрытием оцениваются множеством параметров. Среди них глубина брода, ширина рва, высота стенки, углы подъема и уклона. В общем, все, что может преодолеть конкретная модель. Имеет значение и энерговооруженность – соотношение мощности двигателя к массе боевой машины.

Но, пожалуй, главный показатель для гусеничной техники – удельное давление на грунт. Его размерность выражается в килограммах на квадратный сантиметр и означает соотношение боевой массы (равно полная масса с экипажем и боеприпасами) к площади контакта с поверхностью (по сути – опорной площади гусениц). Выяснили, у кого это соотношение меньше.

5-е место. Основной боевой танк Т-72Б3

Т-72Б3. Противоснарядное бронирование, масса – 46,5 т, дорожный просвет – 490 мм. Удельное давление на грунт относительно высокое, но это не мешает отечественному танку оставаться боевой машиной с высокой проходимостью, поскольку у зарубежных конкурентов вес гораздо больше.

В арьергарде рейтинга оказались танки. Причина – существенная масса этих бронированных машин. Даже при большой опорной площади гусениц десятки тонн основательно защищенного корпуса, огромного двигателя, тяжелого вооружения и весомых боеприпасов дают о себе знать.

Масса самого распространенного отечественного танка Т-72Б3 – от 46 500 килограммов (самого современного Т-90М – от 52 000 кг). Соответственно, удельное давление на грунт составляет порядка 0,87-0,9 кг/см2. Любая навеска, включая антидроновые мангалы, маскирующие накидки, дополнительные экраны, увеличивают вес и удельное давление на грунт.

4-е место. Боевые машины пехоты БМП-2М и БМП-3М

БМП-2М с ракетно-пушечным боевым модулем Бережок. Масса – около 15 тонн, клиренс – 400 мм. Современная модификация боевой машины оснащена дополнительными экранами, что приводит к увеличению удельного давления на грунт.

Более легкая техника имеет меньшее удельное давление на грунт.

Показатели БМП-2М на базе заслуженного ветерана БМП-2:

боевая масса – от 14 700 кг,

давление – 0,64-0,66 кг/см2.

Современная БМП-3М иной компоновки выдает:

от 18 700 килограммов боевой массы,

давление порядка 0,6 кг/см2.

3-е место. Боевая машина десанта БМД-4М

БМД-4М массой 13,5 т (без дополнительной защиты). Дорожный просвет – изменяемый в пределах 100-500 мм. Вооружение: две пушки 30 и 100 мм, 7,62-мм пулемет.

Гусеничная машина ВДВ имеет много общего с БМП-3М Курганского машиностроительного завода (вплоть до узлов и агрегатов). Но ее корпус короче и, конечно, легче.

Боевая масса в базовой комплектации составляет 13 500 килограммов. Удельное давление на грунт – от 0,45 кг/см2.

Полный набор дополнительных экранов, противокумулятивных решеток и «мангалов» заводского изготовления увеличивает массу машины до 15 800 килограммов и, как следствие, увеличивает удельное давление на грунт.

2-е место. Многоцелевой транспортер-тягач легкобронированный МТ-ЛБ

Современная версия МТ-ЛБ с дистанционно управляемым пулеметно-пушечным боевым модулем. Клиренс – 400 мм, ширина гусениц – 360 мм.

Легендарная Мотолыга и через 62 года после принятия на вооружение остается одной из самых проходимых отечественных машин. В базовой комплектации боевая масса вездехода составляет всего 12 200 килограммов. Удельное давление на грунт – 0,45 кг/см2.

У снегоболотоходной модификации МТ-ЛБВ с широкими гусеницами (560 вместо 360 мм) показатель и вовсе запредельный – 0,28 кг/см2.

На базе МТ-ЛБ существует легион модификаций, в том числе и с достаточно весомым вооружением. Но машина обладает таким запасом по давлению на грунт, что ее трудно перетяжелить: проходимость всех вариантов Мотолыги остается высокой.

1-е место. Вездеход Пластун-СН

Легкобронированный вездеход Пластун-СН. Мощность двигателя – 106 л.с., дорожный просвет – 500 мм, максимальная скорость – 40 км/ч, экипаж – 8 человек или 4+2 раненых на носилках.

Лидер – легкобронированная машина малых форм (длина 4,7 метра) производства ООО «Русские вездеходы Пластун».

Небольшой размер, легкая защита от стрелкового оружия, нетяжелый двигатель позволили создать боевой вездеход с массой всего 3800 килограммов. При этом в ходовой части используются легкие резиновые гусеницы шириной 500 мм. Результат – удельное давление на грунт 0,17 кг/см2!

Фантастика? Вы будете удивлены, но это не предел. Гражданские небронированные версии Пластуна массой меньше трех тонн давят на грунт массой порядка 0,118-0,102 кг/см2.

Интересное сравнение проходимости

Для сравнения приведем показатели удельного давления на грунт среднестатического человека. Они, кстати, немного отличаются в состоянии покоя и при ходьбе.

Для человека значение удельного давления на грунт лежит в пределах 0,3-0,4 кг/см2.

