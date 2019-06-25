Пересчитываем «лошадей»: народные авто на стенде мощности

Насколько официальные технические характеристики отличаются от реальных? Мы уже проверяли на лукавство машины из пограничной налогововыгодной категории до 250 л.с. Результаты оказались разными: кто-то честно выдавал заявленную мощность, а кто-то — несколько не дотягивал. Но одно дело — довольно мощные автомобили, которые в любом случае не страдают дефицитом тяги, и совсем другое — народные.
Вот мы и проверили машины попроще. Поскольку силенок у таких меньше, потеря каждой «лошади» становится весьма ощутимой. То же касается и крутящего момента.
Итак, вот наша тестовая пятерка. В бюджетном сегменте выступают Лада XRAY Cross и ее родственник-конкурент Renault Logan Stepway. В гольф-классе — набирающий обороты Kia Ceed третьего поколения. Привлек наше внимание и один из лидеров в стане кроссоверов — обновленный Nissan X‑Trail.
Китайский кроссовер Haval H6 не самый популярный на российском рынке среди одноклассников, но довольно свежий. О реальной мощности «китайцев», особенно с турбонаддувом, судачат в каждом гараже. Вот и проверим!
Разбежавшийся табун
Замеры мы проводим совместно с нашими хорошими знакомыми из мастерской AGP Motorsport - на современном динамометрическом стенде Dynomax 5000 AWD с беговыми барабанами, который рассчитан на привод любого типа. Прежде чем загнать машины на барабаны, несколько слов о методике испытаний.
Сейчас все производители замеряют мощность на маховике двигателя со всем вспомогательным оборудованием. Естественно, мы не можем снять мотор с каждой машины. Понятно, что стендовая мощность «с колес» при разгоне на прямой передаче с 1500–2000 об/мин до максимальных оборотов будет значительно меньше мощности нетто на маховике. Потому что неизбежны потери в трансмиссии. Именно поэтому любой современный стенд умеет пересчитывать результаты с учетом всех потерь.
Еще один автоматически применяемый стендом коэффициент касается условий испытаний. Согласно правилам ЕЭК ООН № 85 и ИСО 1585 температура окружающего воздуха должна быть +25 °C, атмосферное давление — 99 кПа.
При этом всё равно стенд дает погрешность, которая не превышает 5%. Как показывает наш опыт, погрешность эта всегда не в пользу автомобилиста. Но если полученные данные укладываются в эти проценты, считаем, что мощность и момент двигателя указаны честно.
Чтобы подкрепить результаты стенда, мы проведем и замеры динамики, то есть времени разгона с места до 100 км/ч.
|
НЕТТО И БРУТТО
Как измеряется мощность двигателя при составлении технических данных нового автомобиля? Когда-то производители оперировали мощностью брутто, или так называемой лабораторной мощностью, - снимаемой с двигателя без навесного оборудовании. Понятно, что в этом случае показатели выше, но к реальной отдаче «на колесах» эти данные не имеют никакого отношения. Поэтому постепенно от таких замеров отказались в пользу мощности нетто, замеряемой на маховике двигателя со всем вспомогательным оборудованием.
Стендап
Первой на барабаны заезжает Лада XRAY Cross с 1,8‑литровым двигателем ВАЗ‑21179. Серия зачетных выбегов дает лучший результат 118 л.с. при заявленных 122 силах. С учетом погрешности измерений можно считать, что вазовский мотор честно выдает заявленную мощность. А вот крутящий момент недотянул до заводских данных, часть ньютон-метров разбежалась в неизвестном направлении: 152 Н·м против 170 Н·м в заводской таблице характеристик.
Следом — три иномарки российской сборки: Renault Logan Stepway с 113‑сильным мотором 1.6, за ним хэтчбек Kia Ceed с мотором того же объема, но мощностью 128 л.с. и полноприводный Nissan X‑Trail с 2,5‑литровым двигателем в 171 л.с. Результаты замеров оказались как под копирку — все недобрали по пять-шесть «лошадок». А вот с крутящим моментом ситуация другая: Renault и Kia выдали близкие к официальным данным результаты, тогда как Nissan X‑Trail «ньютонов» недосчитался.
На десерт — Haval. Под свист китайской турбины H6 раскручивает барабаны и… Скептики посрамлены! Мощность очень близка к заявленной, как и момент: 206 Н∙м против 210 Н∙м в «паспорте». Выходит, честнее всех оказался именно тот, в ком мы больше всего сомневались.
Важность момента
Как соотносятся лабораторно-барабанные результаты с реальностью? Действительно ли разгоняет автомобиль не мощность, а именно крутящий момент? Алгоритм динамических замеров стандартный: все «лишние» потребители, отрицательно влияющие на разгон (в первую очередь это компрессор кондиционера), отключены. Окна закрыты. Дорога должна быть идеально ровная к горизонту и прямая. Масса — снаряженная. Правда, при замерах заводчане, как правило, используют автомобили в минимальных комплектациях: чем меньше допоборудования, тем машина легче. Мы же «довольствуемся» тестовыми экземплярами, которые, как правило, напичканы опциями, а потому тяжелее.
Увы, сравнить полученный результат «китайца» не с чем. Заводских данных о максимальной скорости H6 и его динамике попросту нет. Мы разогнали кроссовер до 100 км/ч за 12,5 секунды. Принимая во внимание выданную мощность и полторы тонны снаряженной массы, это ожидаемый среднестатистический результат.
Хотя Лада ближе других подобралась к заявленной мощности, от заводских 10,9 секунды она оказалась далеко. Измерительный комплекс VBOX Racelogic зафиксировал 12,67 секунды разгона с места до 100 км/ч. Это самое большое несоответствие заявленным данным в сегодняшней компании.
Оптимисты работают и в Renault: «бумажные» 12 секунд до сотни мы не смогли получить, сколько ни старались. В реальности Logan Stepway проигрывает обещаниям полторы секунды: его результат — 13,48. Разница меньше, чем у Лады, как и недобор крутящего момента.
Больше секунды по сравнению с «заводом» перебрал Nissan.
Kia Ceed точнее всех: 12 реальных секунд против одиннадцати с половиной в заводских данных.
Сравнение результатов замеров с паспортными данными
|
|
Максимальная мощность
|
Крутящий момент
|
|
заводские данные
|
замеры на стенде
|
заводские данные
|
замеры на стенде
|
HAVAL H6
|
143 л.с. (105 кВт)
|
133 л.с. (98 кВт)
|
210 Н·м
|
207 Н·м
|
KIA CEED
|
127,5 л.с. (93,8 кВт)
|
116 л.с. (85 кВт)
|
154,6 Н·м
|
142,5 Н·м
|
NISSAN X-TRAIL
|
171 л.с. (126 кВт)
|
157,3 л.с. (109,4 кВт)
|
233 Н·м
|
194,4 Н·м
|
RENAULT LOGAN STEPWAY
|
113 л.с. (83 кВт)
|
101,5 л.с. (75 кВт)
|
152 Н·м
|
145,8 Н·м
|
ЛАДА XRAY CROSS
|
122 л.с. (90 кВт)
|
117,5 л.с. (86 кВт)
|
170 Н·м
|
152 Н·м
* * *
В сухом остатке: заявленных лошадиных сил в нашем тесте не выдал никто. Получается, мы переплачиваем государству налог за мощность, которой нет! Но это вовсе не значит, что придется расплачиваться и динамикой, потому что в первую очередь разгоняет автомобиль не мощность, а крутящий момент. С ним-то в нашей сегодняшней пятерке дела обстоят чуть лучше.
Наиболее интересные результаты выдали Лада и Kia. Первая подтвердила паспортную мощность, но дефицит момента больше других сказался на разгоне. У Kia все наоборот — недобор в силах, но благодаря честному крутящему моменту Ceed ближе всех подобрался к заявленным динамическим параметрам.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
HAVAL H6
|
KIA CEED
|
NISSSAN X-TRAIL
|
RENAULT LOGAN STEPWAY
|
ЛАДА XRAY CROSS
|
Снаряженная / полная масса
|
1650 / 2240 кг
|
1364 / 1800 кг
|
1623 / 2070 кг
|
1154 / 1611 кг
|
1300 / 1650 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
н.д.
|
11,5 c
|
10,5 с
|
12,1 с
|
10,9 с
|
Максимальная скорость
|
184 км/ч
|
192 км/ч
|
190 км/ч
|
170 км/ч
|
180 км/ч
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
P4 / 16
|
Р4 / 16
|
P4 / 16
|
Рабочий объем
|
1497 см³
|
1591 см³
|
2488 см³
|
1598 см³
|
1774 см³
|
Мощность
|
105 кВт / 143 л.с.
|
93,8 кВт / 127,5 л.с. при 6300 об/мин
|
126 кВт / 171 л.с.
|
83 кВт / 113 л.с.
|
90 кВт / 122 л.с.
|
Крутящий момент
|
210 Н·м при 2200–4500 об/мин
|
154,6 Н·м
|
233 Н·м
|
152 Н·м
|
170 Н·м
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
полный
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А6
|
А6
|
CVT
|
CVT
|
М5
Редакция благодарит компанию AGP Motorsport за помощь в подготовке материала.
- Некачественное топливо попало в бак автомобиля? Воспользуйтесь модификатором бензина IFO.
Читать комментарии (2)