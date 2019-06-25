Пересчитываем «лошадей»: народные авто на стенде мощности

Всегда ли мощность двигателя соответствует заявленной? Иногда — да! Это показала экспертиза на динамометрическом стенде, которую прошли Lada XRAY Cross, Renault Logan Stepway, Kia Ceed третьего поколения, обновленный Nissan X‑Trail и китайский кроссовер Haval H6.

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Насколько официальные технические характеристики отличаются от реальных? Мы уже проверяли на лукавство машины из пограничной налогововыгодной категории до 250 л.с. Результаты оказались разными: кто-то честно выдавал заявленную мощность, а кто-то — несколько не дотягивал. Но одно дело — довольно мощные автомобили, которые в любом случае не страдают дефицитом тяги, и совсем другое — народные.

Вот мы и проверили машины попроще. Поскольку силенок у таких меньше, потеря каждой «лошади» становится весьма ощутимой. То же касается и крутящего момента.

Итак, вот наша тестовая пятерка. В бюджетном сегменте выступают Лада XRAY Cross и ее родственник-конкурент Renault Logan Stepway. В гольф-классе — набирающий обороты Kia Ceed третьего поколения. Привлек наше внимание и один из лидеров в стане кроссоверов — обновленный Nissan X‑Trail.

Китайский кроссовер Haval H6 не самый популярный на российском рынке среди одноклассников, но довольно свежий. О реальной мощности «китайцев», особенно с турбонаддувом, судачат в каждом гараже. Вот и проверим!

Разбежавшийся табун

Замеры мы проводим совместно с нашими хорошими знакомыми из мастерской AGP Motorsport - на современном динамометрическом стенде Dynomax 5000 AWD с беговыми барабанами, который рассчитан на привод любого типа. Прежде чем загнать машины на барабаны, несколько слов о методике испы­таний.

Сейчас все производители замеряют мощность на маховике двигателя со всем вспомогательным оборудованием. Естественно, мы не можем снять мотор с каждой машины. Понятно, что стендовая мощность «с колес» при разгоне на прямой передаче с 1500–2000 об/мин до максимальных оборотов будет значительно меньше мощности нетто на маховике. Потому что неизбежны потери в трансмиссии. Именно ­поэтому любой современный стенд умеет пересчитывать результаты с учетом всех потерь.

Еще один автоматически применяемый стендом коэффициент касается условий испытаний. Согласно правилам ЕЭК ООН № 85 и ИСО 1585 температура окружа­ющего воздуха должна быть +25 °C, атмосферное давление — 99 кПа.

При этом всё равно стенд дает погрешность, которая не превышает 5%. Как показывает наш опыт, погрешность эта всегда не в пользу автомобилиста. Но если полученные данные укладываются в эти проценты, считаем, что мощность и момент двигателя указаны честно.

Чтобы подкрепить результаты стенда, мы проведем и замеры динамики, то есть времени разгона с места до 100 км/ч.

НЕТТО И БРУТТО Как измеряется мощность двигателя при составлении технических данных нового автомобиля? Когда-то производители оперировали мощностью брутто, или так называемой лабораторной мощностью, - снимаемой с двигателя без навесного оборудовании. Понятно, что в этом случае показатели выше, но к реальной отдаче «на колесах» эти данные не имеют никакого отношения. Поэтому постепенно от таких замеров отказались в пользу мощности нетто, замеряемой на маховике двигателя со всем вспомогательным оборудованием.

Стендап

Первой на барабаны заезжает Лада XRAY Cross с 1,8‑литровым двигателем ВАЗ‑21179. Серия зачетных выбегов дает лучший результат 118 л.с. при заявленных 122 силах. С учетом погрешности измерений можно считать, что вазовский мотор честно выдает заявленную мощность. А вот крутящий момент недотянул до заводских данных, часть ньютон-метров разбежалась в неизвестном направлении: 152 Н·м против 170 Н·м в заводской таблице характеристик.

Лада XRAY. Перед замерами определяем потери в трансмиссии — иначе точных данных не получить. Для этого проводим холостой выкат автомобиля на прямой (или близкой к прямой) передаче.

Результаты замеров на динамометрическом стенде мы решили подкрепить замерами разгонной динамики до 100 км/ч с помощью измерительного комплекса VBOX Racelogic.

Замеры динамики подтвердили старое правило: машину разгоняет не мощность, а крутящий момент. Те автомобили, что недобрали в моменте на стенде, хуже других выступили и в разгоне до 100 км/ч.

Следом — три иномарки российской сборки: Renault Logan Stepway с 113‑сильным мотором 1.6, за ним хэтчбек Kia Ceed с мотором того же объема, но мощностью 128 л.с. и полноприводный Nissan X‑Trail с 2,5‑литровым двигателем в 171 л.с. Результаты замеров оказались как под копирку — все недобрали по пять-шесть «лошадок». А вот с крутящим моментом ситуация другая: Renault и Kia выдали близкие к официальным данным результаты, тогда как Nissan X‑Trail «ньютонов» недосчитался.

Renault Logan. Как мы ни старались, двигатель Логана так и не выдал 113 л.с. Хотя крутящий момент практически повторил заводские данные. Интересно, что бóльшая его часть доступна уже после 2000 об/мин. Правда, на средних оборотах есть небольшой провал, что ощуща­ется и при разгоне.

Kia Ceed. Графики момента и мощности Сида подтверждаются субъективными ощущени­ями — эластичность неплоха, а подхват на высоких оборотах находит отражение во внешней скоростной характеристике. После 5000 об/мин наблюдается всплеск мощности и момента.

Nissan X‑Trail. Самый мощный в тестовой пятерке, X‑Trail, больше всех недобрал в крутящем моменте. Причем его пик был достигнут на 2500 об/мин, а дальше характеристика пошла вниз, да еще и с периодическими провалами. Это сказалось и на динамике — в спринте до 100 км/ч кроссовер уступил заявленному заводом показателю больше секунды.

На десерт — Haval. Под свист китайской турбины H6 раскручивает барабаны и… Скептики посрамлены! Мощность очень близка к заявленной, как и момент: 206 Н∙м против 210 Н∙м в «паспорте». Выходит, честнее всех оказался именно тот, в ком мы больше всего сомневались.

Haval H6. На мощностном стенде удивил китайский Haval H6, в честности которого мы сомневались больше всего. Если верить паспортным данным, «полка» максимального момента тянется от 2500 до 4000 об/мин. На деле это не совсем так: момент не имеет выраженной «полки» и достигает пика на довольно высоких 4000 об/мин.

Важность момента

Как соотносятся лабораторно-барабанные результаты с реальностью? Действительно ли разгоняет автомобиль не мощность, а именно крутящий момент? Алгоритм динамических замеров стандартный: все «лишние» потребители, отрицательно влияющие на разгон (в первую очередь это компрессор кондиционера), отключены. Окна закрыты. Дорога должна быть идеально ровная к горизонту и прямая. Масса — снаряженная. Правда, при замерах заводчане, как правило, используют автомобили в минимальных комплектациях: чем меньше допоборудования, тем машина легче. Мы же «довольствуемся» тестовыми экземплярами, которые, как правило, напичканы опциями, а потому тяжелее.

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Увы, сравнить полученный результат «китайца» не с чем. Заводских данных о максимальной скорости H6 и его динамике попросту нет. Мы разогнали кроссовер до 100 км/ч за 12,5 секунды. Принимая во внимание выданную мощность и полторы тонны снаряженной массы, это ожида­емый среднестатистический результат.

Хотя Лада ближе других подобралась к заявленной мощности, от заводских 10,9 секунды она оказалась далеко. Измерительный комплекс VBOX Racelogic зафиксировал 12,67 секунды разгона с места до 100 км/ч. Это самое большое несоответствие заявленным данным в сегодняшней компании.

Оптимисты работают и в Renault: «бумажные» 12 секунд до сотни мы не смогли получить, сколько ни старались. В реальности Logan Stepway проигрывает обещаниям полторы секунды: его результат — 13,48. Разница меньше, чем у Лады, как и недобор крутящего момента.

Больше секунды по сравнению с «заводом» перебрал Nissan.

Kia Ceed точнее всех: 12 реальных секунд против одиннадцати с половиной в заводских данных.

Сравнение результатов замеров с паспортными данными

Максимальная мощность Крутящий момент заводские данные замеры на стенде заводские данные замеры на стенде HAVAL H6 143 л.с. (105 кВт)

при 5600 об/мин 133 л.с. (98 кВт)

при 5500 об/мин 210 Н·м

при 2500–4500 об/мин 207 Н·м

при 3900 об/мин KIA CEED 127,5 л.с. (93,8 кВт)

при 6300 об/мин 116 л.с. (85 кВт)

при 6450 об/мин 154,6 Н·м

при 4850 об/мин 142,5 Н·м

при 5400 об/мин NISSAN X-TRAIL 171 л.с. (126 кВт)

при 6000 об/мин 157,3 л.с. (109,4 кВт)

при 6525 об/мин 233 Н·м

при 4000 об/мин 194,4 Н·м

при 2550 об/мин RENAULT LOGAN STEPWAY 113 л.с. (83 кВт)

при 5500 об/мин 101,5 л.с. (75 кВт)

при 5611 об/мин 152 Н·м

при 4000 об/мин 145,8 Н·м

при 4100 об/мин ЛАДА XRAY CROSS 122 л.с. (90 кВт)

при 6050 об/мин 117,5 л.с. (86 кВт)

при 5750 об/мин 170 Н·м

при 3700 об/мин 152 Н·м

при 5150 об/мин

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В сухом остатке: заявленных лошадиных сил в нашем тесте не выдал никто. Получается, мы переплачиваем государству налог за мощность, которой нет! Но это вовсе не значит, что придется расплачиваться и динамикой, потому что в первую очередь разгоняет автомобиль не мощность, а крутящий момент. С ним-то в нашей сегодняшней пятерке дела обстоят чуть лучше.

Наиболее интересные результаты выдали Лада и Kia. Первая подтвердила паспортную мощность, но дефицит момента больше других сказался на разгоне. У Kia все наоборот — недобор в силах, но благодаря честному крутящему моменту Ceed ближе всех подобрался к заявленным динамическим параметрам.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HAVAL H6 KIA CEED NISSSAN X-TRAIL RENAULT LOGAN STEPWAY ЛАДА XRAY CROSS Снаряженная / полная масса 1650 / 2240 кг 1364 / 1800 кг 1623 / 2070 кг 1154 / 1611 кг 1300 / 1650 кг Время разгона 0–100 км/ч н.д. 11,5 c 10,5 с 12,1 с 10,9 с Максимальная скорость 184 км/ч 192 км/ч 190 км/ч 170 км/ч 180 км/ч ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 1497 см³ 1591 см³ 2488 см³ 1598 см³ 1774 см³ Мощность 105 кВт / 143 л.с.

при 5600 об/мин 93,8 кВт / 127,5 л.с. при 6300 об/мин 126 кВт / 171 л.с.

при 6000 об/мин 83 кВт / 113 л.с.

при 5500 об/мин 90 кВт / 122 л.с.

при 6050 об/мин Крутящий момент 210 Н·м при 2200–4500 об/мин 154,6 Н·м

при 4850 об/мин 233 Н·м

при 4000 об/мин 152 Н·м

при 4000 об/мин 170 Н·м

при 3900 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний полный передний передний Коробка передач А6 А6 CVT CVT М5

Редакция благодарит компанию AGP Motorsport за помощь в подготовке материала.



