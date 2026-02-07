У кого запас снарядов больше: топ-5 машин с неисчерпаемыми боекомплектами

Эксперт Крючков составил рейтинг военной техники с наибольшими боекомплектами

Вечный армейский компромисс – мощь вооружения и количество снарядов, патронов, ракет. Особенно он актуален применительно к бронетехнике. Чем больше калибр орудия, тем меньше снарядов может принять на борт конкретная модель боевой машины.

Поэтому в нашем рейтинге нет танков. При наиболее ходовых в наше время калибрах их пушек (120-125 мм) боекомплект самых распространенных в мире танков составляет около 40 выстрелов. Лидерами же по объему боекомплектов стали, в основном, БМП. Сравним с этой точки зрения те машины, которые применяли и применяют в ходе спецоперации.

5 место. CV90, Швеция

Боевая машина пехоты скандинавского производства считается в НАТО достаточно современным и грозным образцом вооружения.

Шведский БМП CV 9040 с 40-мм пушкой Bofors L70. Экземпляр на фото подбит в зоне СВО из ручного гранатомета РПГ-7 в июле 2023 года.

На ее борту есть пулемет 7,62 мм с запасом в 2000 патронов (на сегодня такой комплект для пулемета практически является стандартом для БМП всех стран).

Главный же калибр базовой модификации – нарезная автоматическая 40-мм пушка Bofors L70. Орудие для башни шведской БМП разработано на базе одноименной зенитки. Конечно, данный калибр выглядит предпочтительнее натовских 25-35 миллиметровых Бушмастеров, Эрликонов, Рейнметаллов.

Но расплачиваться за мощь орудия приходится боекомплектом. На борту всего 240 унитарных снарядов. Из них в трехсекционном магазине – только 24. Остальные 216 – в механизированном барабане и укладках (ими секции магазина снаряжают вручную).

Неудивительно, что экспортные версии CV90 по требованию заказчиков оснащают другими орудиями: меньшего калибра, но с большим боекомплектом и лучшей автоматизацией подачи снарядов.

БМП CV90 версии Mk IV предназначена для экспорта в Чехию. Машина оснащена пушкой меньшего калибра – 30-мм «автоматом» Bushmaster 2 MK 44. По скорострельности орудие уступает российским изделиям аналогичного калибра.

4 место. Bradley M2, США

Заокеанская БМП разных модификаций (М2А2, М2А3) есть чем похвастать. Главный калибр – автоматическая пушка калибра 25 мм М-242 Bushmaster с боекомплектом в 900 выстрелов! Плюс спаренный 7,62-мм пулемет с 2200 патронами и семь противотанковых управляемых ракет TOW.

БМП Bradley M2A3 с 25-мм пушкой Bushmaster. Темп стрельбы – до 200 выстрелов в минуту. Корпус машины сделан из алюминиевой брони с усилением из стальных бронелистов с болтовым креплением.

Но стоит копнуть глубже, как выяснится, что непосредственно к боевому применению готово меньшее количество боеприпасов. Автоматическая пушка с двухленточным питанием снаряжена 300 выстрелами (остальные – в боеукладках десантного отделения). Пулеметные патроны: 800 – в магазинной коробке, остальные – в укладке.

Комплекс ПТУР имеет две пусковых установки и, соответственно, только две готовые к применению ракеты, а их перезаряжание происходит вручную через люк.

3 место. БМП-2М, Россия

Прошедший модернизацию ветеран с новым модулем вооружения Бережок выглядит конкурентоспособным на фоне зарубежных машин.

БМП-2М с боевым модулем Бережок. Корпус из стальных бронелистов «по кругу» усилен дополнительными защитными экранами. Пусковые установки четырех противотанковых ракет укрыты от осколков и пуль бронещитками.

У него на борту установлены:

скорострельная 30-мм пушка 2А42 с двухленточным питанием суммарно на 500 выстрелов (полностью снаряженные ленты находятся в двух магазинах),

автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 с 300 выстрелами,

7,62-мм пулемет и 2000 патронов к нему (снаряжены в одну ленту и находятся в магазине).

Есть и комплекс управляемого вооружения: по бокам башни расположены сдвоенные пусковые установки противотанкового комплекса Корнет с четырьмя готовыми к применению ракетами.

2 место. БМП-3М, Россия

Визитная карточка «трешки» – боевой модуль с двумя пушками и нестандартная для боевых машин пехоты компоновка. Усилия конструкторов не пропали даром, а позволили разместить в БМП-3М немало оружия и боеприпасов.

БМП-3М – машина с мощным вооружением и солидным боекомплектом. Главный калибр – спаренные 100- и 30-миллиметровые пушки. Корпус – из алюминиевой брони с навесным дополнительным комплектом защиты.

Самый крупный калибр – 100 мм пушка-пусковая установка 2А70. Ее боекомплект – 22 выстрела в автомате заряжания плюс еще 18 – в укладке под сиденьями десанта. Но это не все. По стволу орудия можно пускать противотанковые управляемые ракеты Аркан. Их в запасе восемь – в немеханизированных укладках. Спаренная с главным калибром 30-мм нарезная пушка 2А72 имеет автоматику, основанную на энергии отката ствола при его длинном ходе. Боекомплект – 500 снарядов в двух лентах.

Расположенный в башне с пушками 7,62-мм пулемет имеет запас в 2000 патронов. В дополнение к нему в передней части корпуса БМП-3М есть еще два курсовых 7,62-мм пулемета с запасом патронов по 2000 на каждый ствол.

Для нужд десанта найдено место ручным гранатам Ф1, коробкам с патронами для автоматов, двух ПЗРК и шести гранатометов (одного РПГ-7 и пяти одноразовых).

1 место. БМПТ Терминатор

Победителем рейтинга стала представительница нового типа вооружения – боевая машина поддержки танков на базе модернизированного шасси Т-72/Т-90.

Боевая машина поддержки танков Терминатор. Вооружение: пушки, ПТУР, пулемет, автоматические гранатометы в надгусеничных полках.

В ее арсенале – два автоматических 30-мм орудия 2А42 с общим числом снарядов (850 штук). Пушки расположены в необитаемом боевом отделении, и каждая имеет одноленточное питание из снаряженного магазина.

Вспомогательное оружие – 7,62-мм пулемет ПКТМ с запасом 2000 патронов в ленте. Ракетное оснащение состоит из четырех готовых к ведению огня пусковых 130-мм устройств комплекса Атака-Т.

Терминатор-2 сохранил концепцию первого Терминатора. Главное отличие – корпус без надгусеничных полок с гранатометами.

В надгусеничных полках Терминатора смонтированы еще и два гранатомета АГ-17Д с боекомплектом по 300 выстрелов в единой ленте на каждый «ствол».

Модификация машины БМПТ-72 Терминатор-2 оснащена таким же ракетно-пушечным вооружением, только без гранатометов. Но даже без них количество готовых к немедленному применению мощных боеприпасов является рекордным.

