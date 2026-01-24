Двигатель, масса и другие секреты самого быстрого бронетранспортера

Эксперт Крючков рассказал о малоизвестной боевой машине БТР-82В

Как распознать обновленный бронетранспортер? Казалось бы, нет ничего проще. Произведен ООО ВПК, точнее, входящим в ее состав Арзамасским машиностроительным заводом.

Если в верхней части установлен пулеметно-пушечный модуль с длинным орудийным стволом, то это относительно свежий БТР-82А. Если коническая башенка ощетинилась двумя спаренными пулеметами, то перед нами заслуженный ветеран БТР-80. Но не все так однозначно.

Существует глубоко модернизированная модель, как две капли воды похожая на «восьмидисятку». Модификацию обозначают буквенно-цифровым сочетанием БТР-82В. А теперь подробности.

Один из ранних экземпляров БТР-82В. Корпус и ходовая часть унифицированы с БТР-82А.

Тяжелый, но быстрый БТР

В моторно-трансмиссионном отделении БТР-80 установлен дизельный двигатель с турбонаддувом КАМАЗ-7403 мощностью 260 л.с. У модернизированной «восемьдесят второй» версии – КАМАЗ-740.14-300 мощностью 300 л.с. Есть изменения в трансмиссии и подвеске.

Кроме того, в ходе доработок были существенно улучшены защитные свойства машины. БТР-82В получил противоминные коврики, энергопоглощающие сиденья и днище.

С внутренней стороны сварной корпус из стальных бронелистов обит усилением в виде «мягкой» брони из арамидных тканей. Аналог кевлара призван спасти экипаж от поражения осколками при пробитии корпуса.

В числе нововведений – современные средства связи с шифрованием сигнала и навигационное оборудование.

БТР-82В для Росгвардии. На открытой двери десантного отделения хорошо виден светлый противоосколочный подбой из арамидной ткани. На конической башне БПУ-1 установлены спаренные пулеметы и шесть дымовых гранатометов Туча.

На борту боевой машины есть системы пожаротушения (автоматическая, двукратного действия), защиты от оружия массового поражения, маскировки (902В Туча для запуска шести дымовых гранат).

После комплекса доработок габаритные размеры бронетранспортера остались прежними (7700×2900×2410 мм), а вот боевая масса возросла с 13,6 до 15 тонн. При этом, благодаря новому двигателю, подвижность машины не пострадала. Напротив, максимальная скорость увеличена с 80 до 100 км/ч.

Вооружение БТР

С предшественником разобрались. Чем же отличается БТР-82В от нынешнего армейского БТР-82А/АМ? Прежде всего вооружением.

«Восемьдесят второй» с литерой В создан на аналогичном шасси для снабжения Росгвардии. Он оборудован чисто пулеметным боевым модулем БПУ-1 со «стволами» ПКТМ калибром 7,62 мм и КПВТ калибром 14,5 мм. Пулемет Калашникова позволяет вести прицельный огонь на дистанции до 1,5 километра. Его боекомплект – 2000 патронов 7,62×54 мм. Сопоставимый по мощности с мелкокалиберными пушками пулемет Владимирова позволяет прицельно стрелять на дистанции до 2 километров. Его боекомплект – 500 патронов 14,5×114 мм.

На бронетранспортере установлен крупнокалиберный пулемет КПВТ – один из самых мощных в мире: он бьет как противотанковое ружье, только очередями. Боекомплект – 10 лент по 50 патронов. 4.

Раньше в модуле БПУ-1 массово устанавливали перископический монокулярный прицел с оптическим каналом. Сейчас, когда оперативным подразделениям Росгвардии нередко приходится вести боевые действия, в том числе круглосуточно, модуль может быть оснащен более современными прицелами семейства ТКН-4ГА. Это многоканальный (день/ночь) прибор с электронно-оптическим преобразователем поколения 2+ или 3.

Соответствующее оборудование получил и командир бронетранспортера. В его распоряжении – комбинированный прибор наблюдения ТКН-3МК. Тоже многоканальный и тоже с электронно-оптическим преобразователем. Для уверенного вождения в темное время суток есть свое приспособление и у механика-водителя: на место одного из перископических призменных ТНПО-115 монтируют бинокулярный ТВН-5 ночного видения.

Любая модификация бронетранспортера обладает высокой проходимостью и плавучестью. Дорожный просвет – 475 мм, свесы передний/задний – 40/30 градусов, скорость на плаву – 10 км/ч. Запас хода по шоссе – не менее 600 км, на плаву – 12 часов.

Сегодня на вооружении Росгвардии находятся обе модификации обновленных бронетранспортеров. Они унифицированы по корпусу, узлам, агрегатам и дополняют друг друга. Конек БТР-82А – модуль с мощной автоматической пушкой, за который приходится расплачиваться большей массой (от 16 тонн) и высотой (2725 против 2410 мм), меньшей максимальной скоростью (80 км/ч).

В активе БТР-82В – больший боекомплект главного калибра, меньший вес и лучшая подвижность.

