Самые опасные УАЗы — чем военные внедорожники отличаются от гражданских

Эксперт Крючков рассказал о семействе военных автомобилей на базе пикапов УАЗ

Очевидно, что возможности полноприводного грузопассажирского УАЗа не ограничиваются чисто гражданским применением. Рано или поздно он обязан был попасть в войска и занять там свою нишу. Так примелькавшийся на дорогах УАЗ-23632 Патриот стал армейским автомобилем с именем Есаул.

Отличия военного УАЗа от гражданского

Отметим, что Есаул – зарегистрированный товарный знак столичного опытно-конструкторского бюро «Техника», разработчика и производителя военных версий пикапа на базе УАЗа-23632.

Небронированный пикап Есаул. На поворотном кольце смонтирован один пулемет Печенег калибром 7,62 мм.

Помимо нового имени армейский автомобиль, уже не раз прошедший боевое крещение, получил и собственный цифровой код из пяти символов с дополнительным набором знаков, обозначающих конкретную модификацию (их великое множество).

Например, индекс 39461-03-02 принадлежит бронированному пикапу с установкой под вооружение и определенным набором дополнительного оборудования. Заказчиками подобных автомобилей являются Вооруженные силы, национальная гвардия, спецподразделения, военная автоинспекция, МВД. Отсюда и обилие модификаций.

Что их объединяет? Прежде всего, усиленная более мощными амортизаторами и рессорами задняя подвеска, трансмиссия с пятиступенчатой механической коробкой передач, мосты Спайсер. Под капотом пикапов установлены бензиновые двигатели ЗМЗ-409 рабочим объемом 2,7 литра и мощностью 135-150 л.с.

На Параде Победы зрителям представили Есаул 39461 без бронирования, но вооруженный сразу двумя «стволами». Это пулеметы Печенег (7,62 мм) и крупнокалиберный Корд (12,7 мм).

Автомобили выпускают в бронированном и небронированном вариантах. Причем даже формально незащищенные пикапы могут быть оборудованы пожаробезопасными бензобаками и антиосколочными панелями, которые устанавливают вместо штатных обивок.

Защита и вооружение военных УАЗов

В салонах бронированных полноприводников смонтированы цельносварные защитные капсулы, разработанные в ОКБ Техника. В числе их преимуществ – минимальная масса, неизменность внешних очертаний автомобиля (скрытность установки), безопасность в случае дорожно-транспортного происшествия, сохранение заводского лакокрасочного покрытия и антикоррозионных свойств. Разумеется, стандартные стекла у таких пикапов заменены на пулестойкие.

Бронированный пикап Есаул 39461-03-02. Защищенный полноприводник «выдают» непривычно толстое лобовое стекло и бойница над ручкой водительской двери.

Отдельную защиту получили бензобаки и аккумуляторные батареи. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения. На ряде модификаций есть противоминная защита пола. Предусмотрены и бойницы для ведения огня из личного оружия.

В кабине Есаула 39461-03-02 есть: рычаги управления механической коробкой передач и раздаткой, подсветка командирского места (для карты или документов, положенных на колени) слева от крышки бардачка, электронное оборудование вместо аудиоцентра. Хорошо видна нестандартная обивка бронированной двери водителя, красные ручки засова и бойницы для ведения огня из личного оружия.

Умение автомобиля противостоять поражающим факторам оценивается по стандарту ОТТ 9.1.12.1 и соответствует 1 классу противопульной и 1 классу противоминной защиты. Не вдаваясь в тонкости нормативов, отметим, что это способность выдерживать как минимум попадание небронебойных пуль патронов 5,45×39 мм автомата АК-74 и 7,62×39 мм АКМ, а также подрыв ручных гранат.

На пикапы предусмотрен монтаж от одной до двух единиц вооружения. Это могут быть 7,62-мм пулеметы Печенег, 12,7-мм Корд или автоматический 30-мм гранатомет в любом сочетании.

Вооружение данной модификации Есаула 39461-03-02 – автоматический 30-мм гранатомет АГС-17.

Оружие устанавливают на поворотной платформе над грузовой площадкой Есаула. Есть модификации машины и с противотанковым ракетным комплексом Корнет.

Приведем технические характеристики версии 39461-03-02.

Габариты – 5240×2110×2150 мм

Дорожный просвет – 185 мм

Экипаж – 5 человек

Снаряженная масса – 2,62 т

Грузоподъемность – 800 кг

Полная масса – 3,42 т

Допустимая масса прицепа – 1,5 т

Максимальная скорость – 120 км/ч

Запас хода – не менее 500 км

Остается добавить, что помимо пикапов существуют Есаулы на базе обычного пятидверного внедорожника УАЗ-3163 Патриот. Эти версии обозначают индексом 394511, далее следует код варианта исполнения.

Заказчиками выступают МО РФ, Росгвардия, ВАИ.

