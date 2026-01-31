Самые опасные УАЗы — чем военные внедорожники отличаются от гражданских
Очевидно, что возможности полноприводного грузопассажирского УАЗа не ограничиваются чисто гражданским применением. Рано или поздно он обязан был попасть в войска и занять там свою нишу. Так примелькавшийся на дорогах УАЗ-23632 Патриот стал армейским автомобилем с именем Есаул.
Отличия военного УАЗа от гражданского
Отметим, что Есаул – зарегистрированный товарный знак столичного опытно-конструкторского бюро «Техника», разработчика и производителя военных версий пикапа на базе УАЗа-23632.
Помимо нового имени армейский автомобиль, уже не раз прошедший боевое крещение, получил и собственный цифровой код из пяти символов с дополнительным набором знаков, обозначающих конкретную модификацию (их великое множество).
Например, индекс 39461-03-02 принадлежит бронированному пикапу с установкой под вооружение и определенным набором дополнительного оборудования. Заказчиками подобных автомобилей являются Вооруженные силы, национальная гвардия, спецподразделения, военная автоинспекция, МВД. Отсюда и обилие модификаций.
Что их объединяет? Прежде всего, усиленная более мощными амортизаторами и рессорами задняя подвеска, трансмиссия с пятиступенчатой механической коробкой передач, мосты Спайсер. Под капотом пикапов установлены бензиновые двигатели ЗМЗ-409 рабочим объемом 2,7 литра и мощностью 135-150 л.с.
Автомобили выпускают в бронированном и небронированном вариантах. Причем даже формально незащищенные пикапы могут быть оборудованы пожаробезопасными бензобаками и антиосколочными панелями, которые устанавливают вместо штатных обивок.
Защита и вооружение военных УАЗов
В салонах бронированных полноприводников смонтированы цельносварные защитные капсулы, разработанные в ОКБ Техника. В числе их преимуществ – минимальная масса, неизменность внешних очертаний автомобиля (скрытность установки), безопасность в случае дорожно-транспортного происшествия, сохранение заводского лакокрасочного покрытия и антикоррозионных свойств. Разумеется, стандартные стекла у таких пикапов заменены на пулестойкие.
Отдельную защиту получили бензобаки и аккумуляторные батареи. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения. На ряде модификаций есть противоминная защита пола. Предусмотрены и бойницы для ведения огня из личного оружия.
Умение автомобиля противостоять поражающим факторам оценивается по стандарту ОТТ 9.1.12.1 и соответствует 1 классу противопульной и 1 классу противоминной защиты. Не вдаваясь в тонкости нормативов, отметим, что это способность выдерживать как минимум попадание небронебойных пуль патронов 5,45×39 мм автомата АК-74 и 7,62×39 мм АКМ, а также подрыв ручных гранат.
На пикапы предусмотрен монтаж от одной до двух единиц вооружения. Это могут быть 7,62-мм пулеметы Печенег, 12,7-мм Корд или автоматический 30-мм гранатомет в любом сочетании.
Оружие устанавливают на поворотной платформе над грузовой площадкой Есаула. Есть модификации машины и с противотанковым ракетным комплексом Корнет.
Приведем технические характеристики версии 39461-03-02.
- Габариты – 5240×2110×2150 мм
- Дорожный просвет – 185 мм
- Экипаж – 5 человек
- Снаряженная масса – 2,62 т
- Грузоподъемность – 800 кг
- Полная масса – 3,42 т
- Допустимая масса прицепа – 1,5 т
- Максимальная скорость – 120 км/ч
- Запас хода – не менее 500 км
Остается добавить, что помимо пикапов существуют Есаулы на базе обычного пятидверного внедорожника УАЗ-3163 Патриот. Эти версии обозначают индексом 394511, далее следует код варианта исполнения.
Заказчиками выступают МО РФ, Росгвардия, ВАИ.
