Зачем маскировать грузовик под автобус — загадка особого Урала

Эксперт Крючков рассказал о защищенных автомобилях семейства Федерал

В документах госконтрактов и Одобрениях типа транспортного средства эти изделия фигурируют под названием «автобус специальный бронированный», что совершенно противоречит облику машин. Какой же это автобус, если впереди у него носатая кабина капотного грузовика из Миасса, а сзади – тент и борта грузовой площадки? Это же хорошо знакомый армейский трудяга Урал-4320. Чтобы разобраться, нужно заглянуть под тент.

Грузовик с вместимостью автобуса

Оказывается, внешность почти стандартного Урала является видом маскировки защищенного автомобиля компоновки «кабина отдельно – бронекапсула отдельно». Под тентом спрятаны стальные панели, пулестойкие стекла, бойницы для ведения огня из личного оружия.

Под тентом «Покемона» – бронированный модуль для бойцов. Есть несколько дверей для посадки-высадки, бойницы, амбразуры.

Причем это не в чистом виде КУНГ (кузов универсальный нормального габарита), смонтированный на раму, а специальная бронекапсула внутри имитации бортовой грузовой платформы. Что касается терминов, то противоречие между «грузовиком» и «автобусом» своеобразно решили бойцы, участвовавшие в локальных конфликтах начала 2000-х годов. К бронированному транспорту подобной компоновки намертво приклеили прозвище «Покемон», которым пользуются и сейчас.

Родоначальником серийных бронеавтобусов на уральском шасси стал автомобиль «Звезда-В». Его современный преемник – представитель семейства Федерал модели 42591 на базе Урала-4320.

Федерал 42591 со снятым тентом. В лобовом стекле перед пассажирским местом есть бойница. Решетка радиатора снабжена характерной защитой.

Под капотом автомобиля устанавливают ярославские дизельные двигатели: V-образные «шестерки» линейки ЯМЗ-656 или рядные «шестерки» из гаммы ЯМЗ-536 мощностью от 230 л.с. и выше. Колесная формула – 6×6. Трансмиссия – с постоянным полным приводом и механической коробкой передач, есть межколесные и межосевая блокировки. Вместительность Федерала-42591 – 2 человека в кабине и 14-16 в бронемодуле.

Пассажировместимость Федерала 42591, включая кабину и модуль, может достигать 18 человек.

Компоновка допускает разные уровни защиты для кабины и отделения десанта. В базовом варианте бронекапсула способна выдержать попадание пули повышенной пробиваемости патрона 7,62×54 мм. Кабина по периметру противостоит пулям со стальным термоупрочненным сердечником патрона 7,62×39 мм, а ее крыша – пулям с нетермоупрочненным сердечником патронов 5,45×39 и 7,62×39 мм. По желанию заказчика защита может быть усилена.

Кроме того, пол кабины и десантного модуля оберегают экипаж от поражающих факторов при подрыве под днищем ручных гранат Ф-1 и РГО. Свою защиту имеют моторный отсек, аккумулятор и топливный бак.

Габариты Федерал-42591 (длина, ширина и высота) составляют 7550-8700×2550×3270 мм. Снаряженная масса – 13,8 тонны, а допустимая полная масса – 17,2 тонны. Таким образом, на полезную нагрузку приходится чуть больше трех тонн.

А что делать, если нужно радикально усилить защиту или увезти больше груза, то есть получить большую допустимую полную массу? Ответ вам понравится.

Противофугасный самосвал

Чтобы увеличить грузоподъемность, требуется усиленная исходная модель грузовика. И такой автомобиль существует. Он носит индекс Федерал-42590, а базируется на шасси повышенной грузоподъемности от самосвала Урал 55571.

Допустимая полная масса такой бронированной машины составляет уже 21,3 тонны, что дает возможность увеличить полезную нагрузку до 5300 кг при снаряженной массе около 16 тонн. Или при грузоподъемности около трех тонн основательно нарастить защиту.

Федерал-42590 на шасси самосвала Урал-55571. Модуль сдвинут к корме. Борта сделаны выше и являются дополнительной защитой бронекапсулы. Сверху установлены трубы для крепления маскирующего тента.

При тех же двигателях и агрегатах, что у модификации 42591, Федерал-42590 получил улучшенные противоминные свойства. Защита десантного модуля теперь может противостоять не только ручным гранатам, но и подрыву под днищем безоболочечного фугаса массой 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Мало того, периметр, пол и крыша жилой капсулы защищены и от поражающих факторов при подрыве осколочно-фугасных взрывных устройств до 6 кг в тротиловом эквиваленте на расстоянии 2,5 метра от автомобиля.

Что касается стрелковых боеприпасов, то модуль Федерала-42590 выдержит попадание бронебойно-зажигательной пули Б-32 патрона 7,62×54 мм, а кабина, включая крышу и аварийно-эвакуационный люк, – пули со стальным термоупрочненным сердечником патрона 7,62×39 мм. Опционально защиту кабины можно усилить.

Основные характеристики модели 42590

габариты – 8550×2550×3360 мм

база – 3800 мм

дорожный просвет – 400 мм

пассажировместимость – 2 (в кабине) плюс 10-12 (в бронемодуле) человек

максимальная скорость – 90 км/ч

запас хода – 1000 км

Пулеметчики ведут огонь из бронекапсулы «Покемона».

Понятно, что «Покемоны» с кабиной, отделенной от десантного отсека, – это определенный компромисс. Конечно, вместительный автобус на грузовом шасси с однообъемным бронекорпусом типа Урала-432009 ВВ предпочтительнее. Но у Федералов есть серьезный аргумент: они в два раза дешевле при сопоставимом уровне защиты и аналогичных агрегатах.

Гранатомет не применяют в замкнутом пространстве. Для стрельбы из этого вида оружия используют люки в крыше бронемодуля Федерала.

Опыт участия автомобилей в СВО учтен при очередной модернизации машины. Для версии 42591 стали выпускать комплект дополнительной защиты кабины. С помощью болтов его можно установить в полевых условиях. В набор входят верхние и нижние листы, укрывающие края лобового стекла, панели усиления дверей, боковых стекол, крыши, задней части кабины.

