Боевая машина пехоты будущего – конечно, российская

Этот почти 10-тонный монстр получит двигатели мощностью 1500 л.с.

Т-15 – это перспективная российская боевая машина пехоты, созданная на базе платформы «Армата». Ее масса составляет 55 тонн, но благодаря мощности 1500 л.с., она сможет развивать скорость до 69 км/ч.

Длина Т-15 достигает 9,6 метров, а высота составляет всего 2,5 метра. Экипаж, как и у всех машин на базе «Арматы», – 3 человека.

Вы наверняка ее уже видели – боевая машина была впервые показана на параде Победы в Москве в 2015 году.

Уровень бронирования у БМП Т-15 – танковый, с использованием активной защиты Афгани, которая выполняет также функции разведывательной РЛС. Это позволяет машине пехоты находиться в одном строю с танками во время наступлений или походов:

лобовое композитное бронирование Т-15 непробиваемо для современных ПТУР (калибром до 150 мм) и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов (калибром до 120 мм);

все отсеки машины (материально-технического обеспечения, отделение боекомплекта, топливное отделение) изолированы друг от друга бронированными переборками;

установлено новое динамическое бронирование, общее для платформы «Армата».

Более того, БМП стала серьезной угрозой для танков противника и укреплений. У Т-15 самое современное ракетное вооружение, установленное в вращающемся модуле «Бумеранг-БМ». Это, например, две сдвоенные пусковые установки ПТРК «Корнет» (для ракет 9М133 или ракет ПВО 9М133ФМ-3 фугасным принципом поражения). Также есть 30-мм автоматическая пушка 2А42 с селективным боепитанием (запас 500 снарядов) и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ (запас 2000 патронов).

БМП Т-15 может передавать координаты обнаруженных целей другим боевым машинам, и получать от них координаты для уничтожения противника. При этом колонна «Армат» и Т-15 становятся единым звеном, видящим и уничтожающим все вокруг.

Также БМП может работать как система ПВО ближнего боя, уничтожая беспилотники и противотанковые вертолеты класса Apache.

Сам Т-15 тоже может запускать беспилотники – для разведки и наведения на цели.

Битва боевых машин: Т-90М «Прорыв» против Challenger 2 (и несколько фактов использования в боях этих грозных танков, которые вас позабавят).

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Фото: Военная Техника Мира