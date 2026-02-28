Идеально для постапокалипсиса: все самое интересное про бронеавтомобиль Выстрел
Не секрет, что военная техника стоит дорого. Но очевидно, что защищенный автомобиль на грузовом рамном шасси опустошает казну меньше, чем броневик для десантников с несущим корпусом, да еще и изменяемым дорожным просветом. А нельзя ли сделать на основе несущего бронекорпуса достаточно простое и относительно недорогое транспортное средство?
Основа бронеавтомобиля Выстрел
Воплощение идеи в металл началось с двухосного автомобиля. В его основе – цельносварной несущий бронекорпус без рамы и агрегаты грузовика КАМАЗ-4326.
Компоновка – капотная, полный привод, мосты, зависимая подвеска на рессорах, стандартные комплектующие. Казалось бы, такой легкобронированный транспорт должен быть востребован. Но путь новой разработки к потребителю был тернист, поэтому в определенный момент наметилась чехарда названий и обозначений.
Пограничникам она известна как БПМ-97 (сокращение от бронированная пограничная машина), в войсках фигурировало название Дозор. Но наиболее устоявшимся и правильным в итоге стало сочетание КАМАЗ-43269 Выстрел. Его собирали в Набережных Челнах на мощностях АО Ремдизель.
Автомобиль получился многоцелевым. Он пригоден для перевозки военнослужащих, буксировки прицепов и техники, в качестве носителя вооружений, специальной аппаратуры, средств связи.
Корпус Выстрела оснащен кормовыми распашными дверями, амбразурами, люками на бортах и крыше. Он обеспечивает баллистическую защиту от бронебойно-зажигательных пуль патрона 7,62×39 мм, противоминная стойкость оценивается на уровне 0,6 кг в тротиловом эквиваленте.
Характеристики базовой машины после доработок и усовершенствований:
- число мест – 2 (экипаж) + 4-8 (десант);
- габариты (длина, ширина, высота) – 7240×2550×2780 мм;
- дорожный просвет – 385 мм;
- снаряженная масса – 10 840 кг;
- полная масса – 12 440 – 13 900 кг;
- двигатель – дизельный КАМАЗ-740.30 мощностью 260 л.с.;
- коробка передач – механическая пятиступенчатая;
- максимальная скорость – 90 км/ч;
- запас хода – не менее 1000 км.
Бронеавтомобиль хоть и выпущен ограниченным тиражом, но получил широкое распространение в силовых структурах. Его использовали пограничники, сухопутные войска, спецподразделения РВСН, ФСИН, Росгвардии. А еще Выстрел обладает солидным ресурсом (существенно большим, чем, скажем, БТР), поэтому многие КАМАЗы-43269 до сих пор в строю.
Бронеавтомобиль стратегического назначения Булат
Дальнейшее развитие концепции связано со сменой производителя. Специальный бронированный автомобиль СБА-60К Булат стал инициативной разработкой ЗАО Корпорация «Защита» из подмосковного Фрязино. Несущий бронекорпус машины теперь уже был состыкован с узлами и агрегатами трехосного полноприводного грузовика КАМАЗ-5350. В ходе производства Булат постепенно обрастал модификациями, но оставался идейным наследником Выстрела.
На базе СБА-60К для ракетных войск стратегического назначения (РВСН) создана машина дистанционного разминирования 15М107 Листва. Ее экипаж состоит из 5 человек (водителя, командира, оператора и двух саперов), остальное свободное пространство отдано аппаратуре.
Базовый же вариант Булата предназначен для десяти человек (водитель, командир, восемь десантников). Применение трехосной ходовой позволило увеличить допустимую полную массу машины, а значит и грузоподъемность с защищенностью. Еще одно принципиальное изменение в сравнении с Выстрелом – вместо бортовых люков появились полноценные двери.
Характеристики Булата версии СБА-60К2 следующие:
- габариты (длина, ширина, высота) – 8025×2500×2600 мм;
- дорожный просвет – 385 мм;
- снаряженная масса – 12 800 кг;
- полная масса – 15 900 кг;
- двигатель – дизельный КАМАЗ-740 мощностью 240-260 л.с.;
- коробка передач – механическая десятиступенчатая;
- максимальная скорость – 90 км/ч;
- запас хода – не менее 800 км.
Баллистическая защита корпуса по периметру способна противостоять пуле повышенной пробиваемости патрона 7,62×54 мм. Пол, крыша, моторный отсек выдержат попадание пули со стальным термоупрочненным сердечником патрона 7,62×39 мм. Противоминная защита составляет один килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
Бронеавтомобиль, вооруженный пушкой и лазером
Самая современная версия «выстрелообразного» бронеавтомобиля капотной компоновки с несущим бронекорпусом не имеет имени собственного и обозначается индексом СБА-70К. Его производит ООО Научно-производственный комплекс «Специальные бронированные автомобили». В основе машины лежат узлы и агрегаты трехосного КАМАЗа-5350.
Корпус добавил в размерах, а бронеавтомобиль – в допустимой полной массе:
- габариты (длина, ширина, высота) – 8783×2550×2815 мм;
- полная масса – 23 000 кг;
- грузоподъемность – 5 500 кг;
- число мест – 2+10;
- максимальная скорость – 90 км/ч;
- запас хода – 1000 км.
Баллистическая защита противостоит пулям повышенной пробиваемости и бронебойно-зажигательным пулям патронов 7,62×54 мм. Противоминная стойкость оценивается четырьмя килограммами в тротиловом эквиваленте при подрыве под колесом.
СБА-70К – многоцелевое транспортное средство, но широкой публике продемонстрирован в виде носителя аппаратуры и вооружения мобильного комплекса Рать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Причем существует две версии «дронобоек» на базе СБА-70К. Одна – с боевым модулем, оснащенным 30-мм автоматической пушкой 2А42, другая – с лазерным средством поражения.
