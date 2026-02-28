Идеально для постапокалипсиса: все самое интересное про бронеавтомобиль Выстрел

Эксперт рассказал об эволюции семейства бронеавтомобилей на агрегатах КАМАЗа

Не секрет, что военная техника стоит дорого. Но очевидно, что защищенный автомобиль на грузовом рамном шасси опустошает казну меньше, чем броневик для десантников с несущим корпусом, да еще и изменяемым дорожным просветом. А нельзя ли сделать на основе несущего бронекорпуса достаточно простое и относительно недорогое транспортное средство?

Основа бронеавтомобиля Выстрел

Воплощение идеи в металл началось с двухосного автомобиля. В его основе – цельносварной несущий бронекорпус без рамы и агрегаты грузовика КАМАЗ-4326.

КАМАЗ-43269 Выстрел – бронеавтомобиль-долгожитель. У него за плечами служба в спецподразделениях и боевое применение в локальных конфликтах.

Компоновка – капотная, полный привод, мосты, зависимая подвеска на рессорах, стандартные комплектующие. Казалось бы, такой легкобронированный транспорт должен быть востребован. Но путь новой разработки к потребителю был тернист, поэтому в определенный момент наметилась чехарда названий и обозначений.

Пограничникам она известна как БПМ-97 (сокращение от бронированная пограничная машина), в войсках фигурировало название Дозор. Но наиболее устоявшимся и правильным в итоге стало сочетание КАМАЗ-43269 Выстрел. Его собирали в Набережных Челнах на мощностях АО Ремдизель.

Автомобиль получился многоцелевым. Он пригоден для перевозки военнослужащих, буксировки прицепов и техники, в качестве носителя вооружений, специальной аппаратуры, средств связи.

В базовом варианте Выстрела огонь вели через бойницы и люки в крыше. Но существовали и версии с подбашенным коробом для монтажа модулей с вооружением.

Корпус Выстрела оснащен кормовыми распашными дверями, амбразурами, люками на бортах и крыше. Он обеспечивает баллистическую защиту от бронебойно-зажигательных пуль патрона 7,62×39 мм, противоминная стойкость оценивается на уровне 0,6 кг в тротиловом эквиваленте.

Характеристики базовой машины после доработок и усовершенствований:

число мест – 2 (экипаж) + 4-8 (десант);

габариты (длина, ширина, высота) – 7240×2550×2780 мм;

дорожный просвет – 385 мм;

снаряженная масса – 10 840 кг;

полная масса – 12 440 – 13 900 кг;

двигатель – дизельный КАМАЗ-740.30 мощностью 260 л.с.;

коробка передач – механическая пятиступенчатая;

максимальная скорость – 90 км/ч;

запас хода – не менее 1000 км.

Бронеавтомобиль хоть и выпущен ограниченным тиражом, но получил широкое распространение в силовых структурах. Его использовали пограничники, сухопутные войска, спецподразделения РВСН, ФСИН, Росгвардии. А еще Выстрел обладает солидным ресурсом (существенно большим, чем, скажем, БТР), поэтому многие КАМАЗы-43269 до сих пор в строю.

Бронеавтомобиль стратегического назначения Булат

Дальнейшее развитие концепции связано со сменой производителя. Специальный бронированный автомобиль СБА-60К Булат стал инициативной разработкой ЗАО Корпорация «Защита» из подмосковного Фрязино. Несущий бронекорпус машины теперь уже был состыкован с узлами и агрегатами трехосного полноприводного грузовика КАМАЗ-5350. В ходе производства Булат постепенно обрастал модификациями, но оставался идейным наследником Выстрела.

Ранняя версия машины разминирования Листва на базе СБА-60К. Бронекорпус – с боковыми люками. Баллистическая защита – вплоть до пуль калибра 12,7 мм с термоупрочненным сердечником.

На базе СБА-60К для ракетных войск стратегического назначения (РВСН) создана машина дистанционного разминирования 15М107 Листва. Ее экипаж состоит из 5 человек (водителя, командира, оператора и двух саперов), остальное свободное пространство отдано аппаратуре.

Поздняя версия Листвы. Вместо боковых люков – полноценные двери. Автомобиль предназначен для расчистки маршрутов подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Базовый же вариант Булата предназначен для десяти человек (водитель, командир, восемь десантников). Применение трехосной ходовой позволило увеличить допустимую полную массу машины, а значит и грузоподъемность с защищенностью. Еще одно принципиальное изменение в сравнении с Выстрелом – вместо бортовых люков появились полноценные двери.

Булат модификации СБА-60К3 с дистанционным модулем вооружения на крыше.

Характеристики Булата версии СБА-60К2 следующие:

габариты (длина, ширина, высота) – 8025×2500×2600 мм;

дорожный просвет – 385 мм;

снаряженная масса – 12 800 кг;

полная масса – 15 900 кг;

двигатель – дизельный КАМАЗ-740 мощностью 240-260 л.с.;

коробка передач – механическая десятиступенчатая;

максимальная скорость – 90 км/ч;

запас хода – не менее 800 км.

Баллистическая защита корпуса по периметру способна противостоять пуле повышенной пробиваемости патрона 7,62×54 мм. Пол, крыша, моторный отсек выдержат попадание пули со стальным термоупрочненным сердечником патрона 7,62×39 мм. Противоминная защита составляет один килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Бронеавтомобиль, вооруженный пушкой и лазером

Самая современная версия «выстрелообразного» бронеавтомобиля капотной компоновки с несущим бронекорпусом не имеет имени собственного и обозначается индексом СБА-70К. Его производит ООО Научно-производственный комплекс «Специальные бронированные автомобили». В основе машины лежат узлы и агрегаты трехосного КАМАЗа-5350.

Версия мобильного комплекса Рать на шасси СБА-70К с системой лазерного уничтожения беспилотников. На борту еще есть аппаратура связи, РЛС обнаружения, комплекс подавления каналов управления БПЛА.

Корпус добавил в размерах, а бронеавтомобиль – в допустимой полной массе:

габариты (длина, ширина, высота) – 8783×2550×2815 мм;

полная масса – 23 000 кг;

грузоподъемность – 5 500 кг;

число мест – 2+10;

максимальная скорость – 90 км/ч;

запас хода – 1000 км.

Баллистическая защита противостоит пулям повышенной пробиваемости и бронебойно-зажигательным пулям патронов 7,62×54 мм. Противоминная стойкость оценивается четырьмя килограммами в тротиловом эквиваленте при подрыве под колесом.

СБА-70К – многоцелевое транспортное средство, но широкой публике продемонстрирован в виде носителя аппаратуры и вооружения мобильного комплекса Рать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Причем существует две версии «дронобоек» на базе СБА-70К. Одна – с боевым модулем, оснащенным 30-мм автоматической пушкой 2А42, другая – с лазерным средством поражения.

Бронеавтомобиль СБА-70К – носитель мобильного комплекса Рать с пушечным модулем вооружения. Способен уничтожать дроны на дистанции до трех километров.

