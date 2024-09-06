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Непробиваемые грузовики — Патриот и Садко одели в броню

«За рулем» рассказал о новых военных машинах из Нижнего Новгорода и Ульяновска

Очевидно, любые боевые и транспортные машины российской армии должны опираться на агрегатную базу, производимую в нашей стране.

При проектировании броневиков повышенной проходимости с автомобильным шасси выбор доноров, по сути, ограничивается продукцией пяти заводов. Среди них, конечно, ГАЗ и УАЗ с солидным опытом выпуска полноприводных моделей.

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Все модули Бурана

В основе целого семейства броневиков компании «Оборонавто», объединенных названием «Буран», лежат узлы и агрегаты полноприводного грузового автомобиля ГАЗ-3308 Садко.

Буран 10 СпН вмещает 10 военнослужащих. На борту два топливных бака по 95 литров каждый. Запас хода – 900 км.
Буран 10 СпН вмещает 10 военнослужащих. На борту два топливных бака по 95 литров каждый. Запас хода – 900 км.

Обилия модификаций достигают за счет монтажа разных модулей на базовое бронированное шасси.

Пятиместный пикап Буран грузоподъемностью 2100 кг.
Пятиместный пикап Буран грузоподъемностью 2100 кг.

Под его капотом установлена рядная дизельная «четверка» ЯМЗ-534 с турбонаддувом мощностью 215 л.с. Коробка передач – механическая 6-ступенчатая, раздаточная коробка – с электропневматическим приводом и понижающим рядом.

Модификация Буран БН вмещает 8 военнослужащих и вооружена боевым модулем с крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом КПВТ.
Модификация Буран БН вмещает 8 военнослужащих и вооружена боевым модулем с крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом КПВТ.

Передняя и задняя подвески автомобиля – зависимые рессорные, да еще и усиленные пружинами. Спереди и сзади – мосты. Есть блокировки дифференциалов.

Тормозные механизмы были выбраны барабанные, с пневматическим приводом. Также на машину устанавливаются боестойкие шины, которые могут проехать минимум 50 километров при потере давления, а также система централизованной подкачки колес.

Буран 10 СпН вооружен 12,7-мм пулеметом «Корд». Стрелок защищен бронелистами. Есть амбразуры для стрельбы из личного оружия.
Буран 10 СпН вооружен 12,7-мм пулеметом «Корд». Стрелок защищен бронелистами. Есть амбразуры для стрельбы из личного оружия.

Кроме того, в оснащении Бурана есть эффективная система очистки воздуха и кондиционер.

От бочки к военной тайне — новое поколение армейских бензовозов

Бронирование обеспечивает баллистическую защиту второго уровня по международной классификации STANAG. То есть, ее не пробивают обычные пули патрона 7,62×54 мм, бронебойно-зажигательные пули патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм и осколки снарядов калибра 152-155 мм.

Минная стойкость оценивается в 600 г в тротиловом эквиваленте, что по мощности сопоставимо взрыву сразу десяти оборонительных гранат Ф-1.

У Бурана 10 СпН семь дверей: по 3 боковые на каждом борту, плюс распашная в кормовой части модуля.
У Бурана 10 СпН семь дверей: по 3 боковые на каждом борту, плюс распашная в кормовой части модуля.

В числе модификаций Бурана есть:

  • десятиместный (!) автомобиль специального назначения,
  • восьмиместная машина с крупнокалиберным пулеметом КПВТ в боевом модуле,
  • грузовик,
  • пикапы со стандартной и увеличенной кабинами,
  • командно-штабная машина,
  • универсальный бронетранспортер,
  • мобильный ремонтный пункт,
  • медицинская эвакуационная машина.
Мобильный ремонтный пункт на бронированном шасси Буран.
Мобильный ремонтный пункт на бронированном шасси Буран.

От Профи к Кадету

В легком многофункциональном полноприводном автомобиле Кадет не сразу узнаешь УАЗ Патриот. Точнее, его грузовую модификацию Профи 4×4 с двухрядной кабиной.

Полноприводный бронированный пикап Кадет с узлами и агрегатами УАЗа. Вмещает 5 военнослужащих. Грузоподъемность – 500 кг.
Полноприводный бронированный пикап Кадет с узлами и агрегатами УАЗа. Вмещает 5 военнослужащих. Грузоподъемность – 500 кг.

Но именно этот сельский грузовичок и стал основой для бронированного пятиместного пикапа грузоподъемностью 500 кг. Подобные машины сейчас востребованы в армии.

У Кадета – усиленная рама, бензиновый 2,7-литровый двигатель ЗМЗ Про, 5-ступенчатая механическая коробка передач, раздаточная коробка с понижающей передачей и рычажным приводом смены режимов, передняя пружинная и задняя рессорная подвески.

В грузовом отделении Кадета есть топор, лопата и лом. На правом борту предусмотрена небольшая ниша для открытого крепления запасного колеса.
В грузовом отделении Кадета есть топор, лопата и лом. На правом борту предусмотрена небольшая ниша для открытого крепления запасного колеса.

Интерьер – оригинальный со своей передней панелью, воздуховодами, сиденьями, упрощенными дверными картами, обилием монументальных ручек и рукоятей (здесь типичных уазовских проблем с открыванием дверей быть не должно).

В нижней части оригинальной приборной панели Кадета находится платформа модульной системы крепления подсумков и снаряжения.
В нижней части оригинальной приборной панели Кадета находится платформа модульной системы крепления подсумков и снаряжения.

А еще в салоне есть масса «липучек», элементов и панелей модульной системы крепления снаряжения типа MOLLE. В оснащение пикапа входит также мощный буксирный крюк сзади и проушины спереди, лопата, топор, лом.

Ручки бронированных дверей Кадета не оставляют сомнений в их прочности. На дверных картах расположены панели и элементы крепления снаряжения.
Ручки бронированных дверей Кадета не оставляют сомнений в их прочности. На дверных картах расположены панели и элементы крепления снаряжения.

8 колес, запас хода 1000 км и 7 выстрелов в минуту – что известно про Мальву

Минная защита Кадета позволяет ему выдерживать подрыв фугаса до 600 г в тротиловом эквиваленте. Броня спасет экипаж от бронебойно-зажигательных пуль патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм, выпущенных из АК-74 и АКМ, а также от пуль без термоупрочненного сердечника боеприпаса 7,62×54 мм, выпущенных из снайперской винтовки Драгунова.

Из приятных «мелочей»: горловина бензобака с пробкой укрыта бронированной заслонкой, в боковых пулестойких стеклах предусмотрены бойницы для стрельбы из личного оружия.

Характеристики бронеавтомобилей Буран и Кадет

Модель

Буран 10 СпН

Кадет

Общие данные

Размеры длина / ширина / высота, мм

6340 / 2375 / 3205

5045 / 1880 / 1890

Дорожный просвет, мм

340

210

Колесная формула

4×4

4×4

Число мест

10

5

Масса снаряженная, кг

9500

3950

Максимальная скорость, км/ч

105

130

Расход топлива, л/100 км

21

15,3

Грузоподъемность, кг

1100

500

Запас хода по шоссе, км:

900

нет данных

Максимальный преодолеваемый подъем, град.

30

31

Глубина преодолеваемого брода, м

1,2

0,5

Двигатель

Модель

ЯМЗ-534

ЗМЗ Про

Мощность, л.с.

215

150

Бронирование

Противоминное / противопульное по классу STANAG 4569

1/2

1/2

Монтируемое вооружение

Тип и калибр, мм

пулеметы 7,62 или 12,7

нет данных

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Крючков Вадим
Фото:
Крючков Вадим
Количество просмотров 4389
06.09.2024
Фото:
Крючков Вадим
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