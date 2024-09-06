Непробиваемые грузовики — Патриот и Садко одели в броню
Очевидно, любые боевые и транспортные машины российской армии должны опираться на агрегатную базу, производимую в нашей стране.
При проектировании броневиков повышенной проходимости с автомобильным шасси выбор доноров, по сути, ограничивается продукцией пяти заводов. Среди них, конечно, ГАЗ и УАЗ с солидным опытом выпуска полноприводных моделей.
Все модули Бурана
В основе целого семейства броневиков компании «Оборонавто», объединенных названием «Буран», лежат узлы и агрегаты полноприводного грузового автомобиля ГАЗ-3308 Садко.
Обилия модификаций достигают за счет монтажа разных модулей на базовое бронированное шасси.
Под его капотом установлена рядная дизельная «четверка» ЯМЗ-534 с турбонаддувом мощностью 215 л.с. Коробка передач – механическая 6-ступенчатая, раздаточная коробка – с электропневматическим приводом и понижающим рядом.
Передняя и задняя подвески автомобиля – зависимые рессорные, да еще и усиленные пружинами. Спереди и сзади – мосты. Есть блокировки дифференциалов.
Тормозные механизмы были выбраны барабанные, с пневматическим приводом. Также на машину устанавливаются боестойкие шины, которые могут проехать минимум 50 километров при потере давления, а также система централизованной подкачки колес.
Кроме того, в оснащении Бурана есть эффективная система очистки воздуха и кондиционер.
Бронирование обеспечивает баллистическую защиту второго уровня по международной классификации STANAG. То есть, ее не пробивают обычные пули патрона 7,62×54 мм, бронебойно-зажигательные пули патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм и осколки снарядов калибра 152-155 мм.
Минная стойкость оценивается в 600 г в тротиловом эквиваленте, что по мощности сопоставимо взрыву сразу десяти оборонительных гранат Ф-1.
В числе модификаций Бурана есть:
- десятиместный (!) автомобиль специального назначения,
- восьмиместная машина с крупнокалиберным пулеметом КПВТ в боевом модуле,
- грузовик,
- пикапы со стандартной и увеличенной кабинами,
- командно-штабная машина,
- универсальный бронетранспортер,
- мобильный ремонтный пункт,
- медицинская эвакуационная машина.
От Профи к Кадету
В легком многофункциональном полноприводном автомобиле Кадет не сразу узнаешь УАЗ Патриот. Точнее, его грузовую модификацию Профи 4×4 с двухрядной кабиной.
Но именно этот сельский грузовичок и стал основой для бронированного пятиместного пикапа грузоподъемностью 500 кг. Подобные машины сейчас востребованы в армии.
У Кадета – усиленная рама, бензиновый 2,7-литровый двигатель ЗМЗ Про, 5-ступенчатая механическая коробка передач, раздаточная коробка с понижающей передачей и рычажным приводом смены режимов, передняя пружинная и задняя рессорная подвески.
Интерьер – оригинальный со своей передней панелью, воздуховодами, сиденьями, упрощенными дверными картами, обилием монументальных ручек и рукоятей (здесь типичных уазовских проблем с открыванием дверей быть не должно).
А еще в салоне есть масса «липучек», элементов и панелей модульной системы крепления снаряжения типа MOLLE. В оснащение пикапа входит также мощный буксирный крюк сзади и проушины спереди, лопата, топор, лом.
Минная защита Кадета позволяет ему выдерживать подрыв фугаса до 600 г в тротиловом эквиваленте. Броня спасет экипаж от бронебойно-зажигательных пуль патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм, выпущенных из АК-74 и АКМ, а также от пуль без термоупрочненного сердечника боеприпаса 7,62×54 мм, выпущенных из снайперской винтовки Драгунова.
Из приятных «мелочей»: горловина бензобака с пробкой укрыта бронированной заслонкой, в боковых пулестойких стеклах предусмотрены бойницы для стрельбы из личного оружия.
Характеристики бронеавтомобилей Буран и Кадет
|
Модель
|
Буран 10 СпН
|
Кадет
|
Общие данные
|
Размеры длина / ширина / высота, мм
|
6340 / 2375 / 3205
|
5045 / 1880 / 1890
|
Дорожный просвет, мм
|
340
|
210
|
Колесная формула
|
4×4
|
4×4
|
Число мест
|
10
|
5
|
Масса снаряженная, кг
|
9500
|
3950
|
Максимальная скорость, км/ч
|
105
|
130
|
Расход топлива, л/100 км
|
21
|
15,3
|
Грузоподъемность, кг
|
1100
|
500
|
Запас хода по шоссе, км:
|
900
|
нет данных
|
Максимальный преодолеваемый подъем, град.
|
30
|
31
|
Глубина преодолеваемого брода, м
|
1,2
|
0,5
|
Двигатель
|
Модель
|
ЯМЗ-534
|
ЗМЗ Про
|
Мощность, л.с.
|
215
|
150
|
Бронирование
|
Противоминное / противопульное по классу STANAG 4569
|
1/2
|
1/2
|
Монтируемое вооружение
|
Тип и калибр, мм
|
пулеметы 7,62 или 12,7
|
нет данных
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