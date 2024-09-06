Непробиваемые грузовики — Патриот и Садко одели в броню

«За рулем» рассказал о новых военных машинах из Нижнего Новгорода и Ульяновска

Очевидно, любые боевые и транспортные машины российской армии должны опираться на агрегатную базу, производимую в нашей стране.

При проектировании броневиков повышенной проходимости с автомобильным шасси выбор доноров, по сути, ограничивается продукцией пяти заводов. Среди них, конечно, ГАЗ и УАЗ с солидным опытом выпуска полноприводных моделей.

Все модули Бурана

В основе целого семейства броневиков компании «Оборонавто», объединенных названием «Буран», лежат узлы и агрегаты полноприводного грузового автомобиля ГАЗ-3308 Садко.

Буран 10 СпН вмещает 10 военнослужащих. На борту два топливных бака по 95 литров каждый. Запас хода – 900 км.

Обилия модификаций достигают за счет монтажа разных модулей на базовое бронированное шасси.

Пятиместный пикап Буран грузоподъемностью 2100 кг.

Под его капотом установлена рядная дизельная «четверка» ЯМЗ-534 с турбонаддувом мощностью 215 л.с. Коробка передач – механическая 6-ступенчатая, раздаточная коробка – с электропневматическим приводом и понижающим рядом.

Модификация Буран БН вмещает 8 военнослужащих и вооружена боевым модулем с крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом КПВТ.

Передняя и задняя подвески автомобиля – зависимые рессорные, да еще и усиленные пружинами. Спереди и сзади – мосты. Есть блокировки дифференциалов.

Тормозные механизмы были выбраны барабанные, с пневматическим приводом. Также на машину устанавливаются боестойкие шины, которые могут проехать минимум 50 километров при потере давления, а также система централизованной подкачки колес.

Буран 10 СпН вооружен 12,7-мм пулеметом «Корд». Стрелок защищен бронелистами. Есть амбразуры для стрельбы из личного оружия.

Кроме того, в оснащении Бурана есть эффективная система очистки воздуха и кондиционер.

Бронирование обеспечивает баллистическую защиту второго уровня по международной классификации STANAG. То есть, ее не пробивают обычные пули патрона 7,62×54 мм, бронебойно-зажигательные пули патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм и осколки снарядов калибра 152-155 мм.

Минная стойкость оценивается в 600 г в тротиловом эквиваленте, что по мощности сопоставимо взрыву сразу десяти оборонительных гранат Ф-1.

У Бурана 10 СпН семь дверей: по 3 боковые на каждом борту, плюс распашная в кормовой части модуля.

В числе модификаций Бурана есть:

десятиместный (!) автомобиль специального назначения,

восьмиместная машина с крупнокалиберным пулеметом КПВТ в боевом модуле,

грузовик,

пикапы со стандартной и увеличенной кабинами,

командно-штабная машина,

универсальный бронетранспортер,

мобильный ремонтный пункт,

медицинская эвакуационная машина.

Мобильный ремонтный пункт на бронированном шасси Буран.

От Профи к Кадету

В легком многофункциональном полноприводном автомобиле Кадет не сразу узнаешь УАЗ Патриот. Точнее, его грузовую модификацию Профи 4×4 с двухрядной кабиной.

Полноприводный бронированный пикап Кадет с узлами и агрегатами УАЗа. Вмещает 5 военнослужащих. Грузоподъемность – 500 кг.

Но именно этот сельский грузовичок и стал основой для бронированного пятиместного пикапа грузоподъемностью 500 кг. Подобные машины сейчас востребованы в армии.

У Кадета – усиленная рама, бензиновый 2,7-литровый двигатель ЗМЗ Про, 5-ступенчатая механическая коробка передач, раздаточная коробка с понижающей передачей и рычажным приводом смены режимов, передняя пружинная и задняя рессорная подвески.

В грузовом отделении Кадета есть топор, лопата и лом. На правом борту предусмотрена небольшая ниша для открытого крепления запасного колеса.

Интерьер – оригинальный со своей передней панелью, воздуховодами, сиденьями, упрощенными дверными картами, обилием монументальных ручек и рукоятей (здесь типичных уазовских проблем с открыванием дверей быть не должно).

В нижней части оригинальной приборной панели Кадета находится платформа модульной системы крепления подсумков и снаряжения.

А еще в салоне есть масса «липучек», элементов и панелей модульной системы крепления снаряжения типа MOLLE. В оснащение пикапа входит также мощный буксирный крюк сзади и проушины спереди, лопата, топор, лом.

Ручки бронированных дверей Кадета не оставляют сомнений в их прочности. На дверных картах расположены панели и элементы крепления снаряжения.

Минная защита Кадета позволяет ему выдерживать подрыв фугаса до 600 г в тротиловом эквиваленте. Броня спасет экипаж от бронебойно-зажигательных пуль патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм, выпущенных из АК-74 и АКМ, а также от пуль без термоупрочненного сердечника боеприпаса 7,62×54 мм, выпущенных из снайперской винтовки Драгунова.

Из приятных «мелочей»: горловина бензобака с пробкой укрыта бронированной заслонкой, в боковых пулестойких стеклах предусмотрены бойницы для стрельбы из личного оружия.

Характеристики бронеавтомобилей Буран и Кадет

Модель Буран 10 СпН Кадет Общие данные Размеры длина / ширина / высота, мм 6340 / 2375 / 3205 5045 / 1880 / 1890 Дорожный просвет, мм 340 210 Колесная формула 4×4 4×4 Число мест 10 5 Масса снаряженная, кг 9500 3950 Максимальная скорость, км/ч 105 130 Расход топлива, л/100 км 21 15,3 Грузоподъемность, кг 1100 500 Запас хода по шоссе, км: 900 нет данных Максимальный преодолеваемый подъем, град. 30 31 Глубина преодолеваемого брода, м 1,2 0,5 Двигатель Модель ЯМЗ-534 ЗМЗ Про Мощность, л.с. 215 150 Бронирование Противоминное / противопульное по классу STANAG 4569 1/2 1/2 Монтируемое вооружение Тип и калибр, мм пулеметы 7,62 или 12,7 нет данных

«За рулем» сравнил возможности нашего БТР-82А с украинскими БТР-3 и БТР-4.