Надежность, ремонтопригодность, простота: чем авто 80-х годов лучше современных

Автомобили 80-90-х годов, особенно массовые модели, могли пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта, а при бережной эксплуатации до сих пор остаются на ходу.

Почему так произошло, и в чем секрет их выносливости, рассказал директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT Борис Беленький.

Комментарий эксперта

Борис Беленький, директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT:

– Главное отличие тех машин – инженерная простота. Двигатели проектировали с большим запасом прочности, детали делали толще и массивнее, чем требовала реальная нагрузка. В 80-90-х инженеры не гнались за снижением веса любой ценой, и металл в кузове был в прямом смысле металлом, а не тонким листом ради экономии топлива.

Минимум электроники

В старых авто практически не было сложных электронных систем. Карбюратор, простое зажигание, механическая коробка передач — все это можно было отремонтировать в любом гараже с набором ключей. Сегодня же машина напичкана датчиками, блоками управления и «мозгами», которые при выходе из строя требуют дорогой диагностики и замены целых узлов.

Запас по ресурсу

Моторы и коробки тех лет проектировались так, чтобы выдерживать не только штатные нагрузки, но и «с запасом». Это была инженерная философия: надежность прежде всего, даже если машина чуть тяжелее или расходует на литр больше топлива. Сейчас же производители часто оптимизируют ресурс под срок гарантии, потому что основной доход приносит не только продажа авто, но и обслуживание.

Ремонтопригодность

Старые машины были созданы для того, чтобы их можно было чинить, а не выбрасывать. Доступ к узлам был проще, детали разборные, многие агрегаты можно было восстановить. Современные автомобили все чаще делают «неразборными» — меняется весь узел, даже если из строя вышла копеечная деталь.

Маркетинговый фактор

В 80-90-х многие покупатели рассчитывали ездить на одной машине 10–15 лет. Сегодня автопроизводители делают ставку на постоянное обновление модельного ряда: каждые 3–5 лет владелец меняет машину на новую. Соответственно, долговечность перестала быть ключевым приоритетом.

Машины 80-х и 90-х – это продукт другой эпохи, где ценились надежность, ремонтопригодность и простота. Сегодня автомобиль – это в первую очередь высокотехнологичный гаджет на колесах, рассчитанный на срок службы в пределах гарантийного периода и чуть дольше, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

