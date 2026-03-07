Чьи лошади сильнее: топ-5 самых подвижных представителей гусеничной бронетехники

Что дает военной бронетехнике удельная мощность и у кого она лучшая в мире

Представители автоспорта считают, что мощность двигателя хорошо продает автомобиль, а гонки выигрывает крутящий момент. Справедливо. Но применительно к бронетехнике действует иной закон. Мощность как таковая здесь тоже сродни рекламному показателю, а вот реальная подвижность зависит от соотношения мощности к массе.

И вполне закономерно, что, скажем, танк с большим числом лошадиных сил по динамике и максимальной скорости может проиграть вроде бы более слабой машине. Точное название очень важного для танков и боевых машин параметра – удельная мощность. Общепринятое обозначение размерности – л.с./т (лошадиных сил на тонну).

Во время Великой Отечественной войны у нас была уникальная машина БТ-7М с дизелем В-2 от «тридцатьчетверки» (превосходила по данному соотношению всех конкурентов) с рекордной удельной мощностью 34,13 л.с./т! А какие показатели у нынешней серийной бронетехники без учета перспективных разработок типа Т-14 Армата? Мы составили мировой рейтинг.

5-е место. Танк Abrams M1A2 SEP V3, США

Abrams M1A2 SEP V3. Максимальная скорость – 67 км/ч. Запас хода – 430 км. Вооружение – 120-мм пушка, 7,62- и 12,7-мм пулеметы.

В наш рейтинг попала современная модификация машины образца 2015 года. При боевой массе 66,8 тонн мощность газотурбинного двигателя составляет 1500 л.с. Показатель удельной мощности – 22,45 л.с./т.

4-е место. Танк Leopard 2A7V, Германия

Leopard 2A7V. Максимальная скорость – 63 км/ч. Запас хода – 340 км. Вооружение – 120-мм пушка, 7,62-мм пулеметы.

Это версия с усиленной защитой образца 2015 года. Масса танка – 66,5 тонны, а мощность дизельного двигателя MTU – 1500 л.с. То есть удельная мощность достигает 22,57 л.с./т.

Как видим, главный параметр самых раскрученных танков НАТО – как под копирку.

3-е место. Т-90 MC Прорыв, Россия

Т-90 MC Прорыв. Максимальная скорость – 70 км/ч. Запас хода – 500 км. Вооружение – 125-мм пушка, 7,62- и 12,7-мм пулеметы.

Экспортный вариант основного боевого танка образца 2015 года. Масса составляет всего 48 тонн, а мощность дизельного двигателя В-92С2Ф достигает 1130 л.с. При том, что лошадиных сил в нем меньше, чем у западных машин, удельная мощность оказывается выше, чем у западных конкурентов, и равняется 23,54 л.с./т.

2-е место. Т-80 БВМ, Россия

Т-80 БВМ. Максимальная скорость – 80 км/ч. Запас хода – 440 км. Вооружение – 125-мм пушка, 7,62- и 12,7-мм пулеметы.

Модернизированный вариант 2015 года основного боевого танка Т-80 БВ. Масса машины – 46 тонн. При мощности газотурбинного двигателя 1250 л.с удельная мощность достигает 27,17 л.с./т.

Это скоростная и очень подвижная машина. Недаром Т-80 БВМ называют летающим танком. Но почему он не на первом месте? Дело в том, что в семействе гусеничных машин есть подвиды БМП и БМД. Здесь пальму первенства по удельной мощности крепко держит техника крылатой пехоты.

1-е место. БМД-4М, Россия

БМД-4М. Максимальная скорость – более 70 км/ч. Запас хода – 500 км. Вооружение – 30- и 100-мм пушки, 7,62-мм пулемет.

Боевая машина десанта образца 2015 года принята на вооружение ВДВ в 2016 году.

Специфические требования к подобной технике накладывают определенные ограничения на ее вес. Масса «базовой комплектации» БМД-4М составляет всего 13,6 тонны. При этом в ее моторно-трансмиссионном отделении установлен многотопливный дизель УТД-29 мощностью 500 л.с.

Следовательно, параметр удельной мощности составляет 36,74 л.с./т! Даже с навесным комплектом дополнительной защиты, увеличивающим массу до 15,8 тонны, получаем внушительные 31,65 л.с./т.

Это существенно больше, чем у БМП на базе заокеанского ветерана М-113, американской Bradley, немецких Marder и Puma, шведской CV-90, нашей БМП-3М (показатели этих машин находятся в диапазоне 19-27 л.с./т). Последняя, кстати, по удельной мощности тоже опережает западных конкурентов, но не столь существенно.

Зачем нужен запас удельной мощности

Дополнительная защита, мангалы, сетки, экраны увеличивают массу бронированных машин и уменьшают их удельную мощность, скорость, разгонную динамику. Поэтому исходно заложенная в конструкцию высокая удельная мощность – это не только погоня за подвижностью и топливной экономичностью, но и запас для последующих модернизаций, неизбежно приводящих к росту массы.

