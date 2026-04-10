Необитаемый значит современный: главный модуль бронетехники

Эксперт Крючков рассказал о достоинствах и недостатках дистанционно управляемых комплексов вооружения

В нашей стране термин «боевой модуль» прочно вошел в обиход вместе с ренессансом колесной бронетехники. Разнообразные защищенные автомобили, бронетранспортеры, носители спецоборудования, командирские, дозорные, разведывательные машины потребовали специфичного подхода к вооружению. Так началось бурное развитие необитаемых комплексов, оснащенных пушками, пулеметами, гранатометами. И хотя традиционные башенные установки по сути своей тоже боевые модули, в большинстве случаев этим словосочетанием обозначают дистанционно управляемые оружейные платформы. Какими они бывают?

Малый калибр

Компактные комплексы под пулеметы 7,62 и 12,7 миллиметра или автоматические гранатометы 30-40 миллиметров предназначены для монтажа на легкие бронированные машины. Как правило, их устанавливают на крыше. Опознать подобные боевые модули очень просто. Всего два признака: снаружи на платформе с оружием обязательно есть коробка с «глазками» оптики для прицеливания и емкость с боекомплектом.

Российский боевой модуль Охотник с 12,7 пулеметом Корд.

Плюсов у подобных модулей много. Для ведения огня стрелку не надо высовываться из люка (управление происходит дистанционно – в распоряжении операторов мониторы и джойстики). Вынесенный наружу боекомплект повышает безопасность экипажа и десанта. Монтаж вооружения и его приводов вне корпуса увеличивает объем обитаемого отделения. Оптическое и электронное оснащение комплексов вооружения позволяет вести очень точный огонь днем и ночью с места и на ходу.

Если для примера взять технику вероятного противника, то вполне типичными будут немецкие легкие модули серии FLW-100/200. Ими комплектуют широко распространенные бронеавтомобили Бундесвера Dingo-2, Eagle четвертой и пятой версии. Вооружение – 7,62 мм пулеметы MG-3, MG-5 или 40 мм гранатомет А1.

Бронеавтомобиль Eagle IV с немецким легким модулем FLW-100 и пулеметом MG-3.

Наши оружейники не отстают. Из когорты легких боевых модулей отечественного производства выделим Арбалет-ДМ разработки компании Оружейные мастерские и Охотник (5ЭЦ16У) производства НПО Электромашина. Оба предназначены для монтажа на колесные бронеавтомобили семейств Тигр-М, К-53939, гусеничные легкобронированные машины, наземные беспилотники.

Российский бронеавтомобиль Тигр, вооруженный модулем Арбалет-ДМ с 12,7 мм пулеметом.

Модули снабжены телевизионными и тепловизионными камерами, лазерными дальномерами, стабилизаторами вооружения. С ними применяются 12,7 мм пулеметы Корд (6П49). У Арбалета есть модификации с 7,62 мм пулеметом ПКТМ, а на базе Охотника существует даже противодроновая разработка с четырехствольным 7,62 мм пулеметом.

Бронеавтомобиль К-53939 с дистанционно управляемым комплексом Охотник.

И пули, и снаряды

Для мощных бронированных автомобилей, бронетранспортеров, техники ВДВ предназначены комбинированные пулеметно-пушечные боевые модули. Внешне напоминают классические башенные установки, но заметно компактнее последних.

К уже перечисленным плюсам дистанционно управляемых комплексов вооружения в данном случае добавляется еще один. И существенный! Интенсивная стрельба из автоматических пушек не приводит к загазованности обитаемых отделений, что свойственно обычным башням. В качестве примера комбинированного модуля приведем белорусский пулеметно-пушечный Адунок БМ-30. На его борту автоматическая 30 мм пушка 2А42, спаренный пулемет 7,62 мм, дымовые гранаты 902В. Применяется на бронетранспортере Volat V2 (МЗКТ-690003) и разведывательно-дозорной машине Кайман. Можно встретить Адунок и на российской технике, в частности на системе ПВО Рать.

Белорусский комбинированный модуль Адунок БМ-30 установлен на разведывательной машине Кайман.

Особенностью модуля является захват и автоматическое сопровождение целей, а также возможность дистанционного подрыва снарядов. Последнее свойство бесценно при борьбе с дронами.

Российский серийный боевой модуль 32В01 разработки ЦНИИ Буревестник имеет сходное вооружение. В его арсенале 30 мм пушка 2А42, пулемет 7,62 мм, система постановки дымовых завес. Есть версии, дополненные автоматическим гранатометом или двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса Конкурс-М. Модуль монтируют на бронеавтомобили Тайфун ВДВ К-4386, КАМАЗ-43269 Выстрел, бронированный пикап ЗА-СпН.

Российский пулеметно-пушечный комплекс 32В01 на бронеавтомобиле крылатой пехоты Тайфун-ВДВ.

Оборудование 32В01 включает двухканальный прицел, лазерный дальномер, баллистический вычислитель, двухплоскостной стабилизатор вооружения. Угол вертикального наведения орудия составляет от -10 до + 60 градусов, что позволяет вести огонь по воздушным целям. Совсем недавно анонсирован и выпуск противодроновых снарядов с дистанционным подрывом для орудия 2А42. Остается добавить, что модуль неплохо защищен и способен противостоять бронебойным пулям патронов 7,62х39 мм.

Башня и модуль

При всех достоинствах боевые модули не идеальны и полностью обитаемые башни не потеснят. Назовем причины.

Перезаряжание вынесенного за корпус боекомплекта происходит с покиданием машины и в самой верхней ее точке. Под ответным огнем это делать проблематично.

Крышу бронеавтомобиля нельзя грузить бесконечно из соображений ее прочности и смещения центра масс, приводящего к валкости машины. Поэтому ограничения по массе модуля неизбежно приводят к тому, что его защита, как правило, слабее, чем у бронекорпуса.

Из соображений разумных размеров и веса вынесенных патронных емкостей дистанционно управляемые комплексы обречены и на урезанный боекомплект. Ярким примером в данном случае будет сравнение модуля БППУ, что устанавливают на БТР-82А, БМП-1АМ Басурманин, БРМ-1КМ с классической башенной установкой боевой машины пехоты БМП-3М. И там, и там есть 30 мм автоматическая пушка 2А72.

Пожалуй, один из самых узнаваемых комбинированных модулей с пушкой 2А72 установлен на бронетранспортере БТР-82а, его же монтируют и на ряд модернизированных гусеничных машин.

Боекомплект орудия БППУ составляет 300 снарядов. Боекомплект «трешки» – 500 снарядов. Но это не все. В низкопрофильной конической башне БМП-3М располагается еще одна пушка – 100-миллиметровая 2А70! Ее боекомплект – 22 снаряда в полуавтоматическом механизме заряжания, смонтированном внутри бронекорпуса, плюс 8 пускаемых через ствол ракет Аркан. Ну а дополнение – 18 снарядов к 2А70 или 250 к 2А72 в немеханизированной укладке десантного отделения.

БМП-3М. Боевая машина пехоты с мощным арсеналом вооружения, скомпонованным в традиционной конической башне. На борту солидный боекомплект и современные прицелы.

Таким образом, бронетехника, оснащенная современными автоматизированными модулями, со всеми их плюсами и минусами, – не конкурент, а хорошее дополнение к образцам с привычной компоновкой вооружения. Главное использовать ее по назначению, тогда достоинства с лихвой компенсируют недостатки.