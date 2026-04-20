Выплаты по ОСАГО поднимут до 2 млн рублей

Кабмин поддержал увеличение выплат по ОСАГО до 2 млн рублей с 1 марта 2027 года

В Правительстве поддержали законопроект, по которому максимальную выплату по ОСАГО предполагается поднять с 500 тысяч до 2 млн рублей.

Как известно, инициатива принадлежит председателю Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В настоящий момент максимальная выплата ОСАГО при ущербе имуществу – 400 тысяч, если причинен вред здоровью – 500 тысяч рублей. При этом есть несоответствие: при ДТП в такси можно получить до 2 млн рублей, а если это тот же инцидент и та же машина, но не на маршруте – лишь 500 тысяч по ОСАГО.

Новый законопроект поднимет максимальную выплату до 2 млн рублей, таким образом уровняв выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП – обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

Кабинет министров внес в законопроект лишь одно дополнение: дата вступление новой нормы в действие сдвинута на 1 марта 2027 года. Это объясняется тем, что корректировки повлекут увеличение стоимости полиса ОСАГО в среднем на 8%, а значит, вырастут расходы предприятий с собственными автопарками. Чтобы успеть перераспределить затраты в бюджетах, и нужна отсрочка. Как считаете, будет поправка работать на благо водителей?