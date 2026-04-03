#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
Выплаты не хватает на ремонт авто: как заставить страховую доплатить

Автоюрист Смирнов назвал способы добиться доплаты по ОСАГО

Автомобильный юрист Сергей Смирнов рассказал, как добиться доплаты по ОСАГО, если полученной от страховой компенсации не хватает на ремонт машины. Первый и самый простой способ – показать страховщику калькуляцию из автосервиса.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, автоюрист:

– Если страховая компания выплачивает деньги, и человек, получив их, обращается в автосервис, а ему говорят, что для ремонта нужно, условно говоря, 400 тысяч, а у него всего 100 тысяч рублей по компенсации, то это и будет подтверждением, по большому счету, для того чтобы обратиться с претензией в страховую компанию.

Второй вариант – провести независимую экспертизу по единой методике расчета ущерба, которой пользуются все страховщики. Если заключение подтвердит, что выплата была занижена, у водителя появляются официальные основания для требований.

Далее алгоритм действий таков: сначала направляется претензия в страховую компанию. При отказе – обращение к финансовому уполномоченному. И только если финомбудсмен также откажет, автовладелец может идти в суд.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 178
03.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0