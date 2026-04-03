Выплаты не хватает на ремонт авто: как заставить страховую доплатить

Автоюрист Смирнов назвал способы добиться доплаты по ОСАГО

Автомобильный юрист Сергей Смирнов рассказал, как добиться доплаты по ОСАГО, если полученной от страховой компенсации не хватает на ремонт машины. Первый и самый простой способ – показать страховщику калькуляцию из автосервиса.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, автоюрист:

– Если страховая компания выплачивает деньги, и человек, получив их, обращается в автосервис, а ему говорят, что для ремонта нужно, условно говоря, 400 тысяч, а у него всего 100 тысяч рублей по компенсации, то это и будет подтверждением, по большому счету, для того чтобы обратиться с претензией в страховую компанию.

Второй вариант – провести независимую экспертизу по единой методике расчета ущерба, которой пользуются все страховщики. Если заключение подтвердит, что выплата была занижена, у водителя появляются официальные основания для требований.

Далее алгоритм действий таков: сначала направляется претензия в страховую компанию. При отказе – обращение к финансовому уполномоченному. И только если финомбудсмен также откажет, автовладелец может идти в суд.

