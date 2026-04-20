Продажи Lada Iskra в России превысили 12 тысяч...
Опубликована статистика автокредитования в России с начала года: данные удивят
20 апреля
Опубликована статистика автокредитования в России с начала года: данные удивят
В марте россияне оформили 86,9 тыс....
Минтранс оценил идею строительства платных дорог без бесплатных дублеров
20 апреля
Минтранс оценил идею строительства платных дорог без бесплатных дублеров
Минтранс: строительство платных дорог без...

Штраф за самокат в подъезде: как соседи могут вас «наказать»

Георгий Пачулия: хранение самокатов в подъезде грозит штрафом до 15 тысяч рублей

Хранение самокатов в общем коридоре или на лестничной клетке может обернуться для жильца многоквартирного дома серьёзным штрафом. По словам эксперта в области жилищного права Георгия Пачулия, сумма может достигать 15 тысяч рублей, если эти предметы блокируют пути эвакуации.

Преподаватель Университета имени Кутафина пояснил, что такая ситуация прямо нарушает правила противопожарного режима. Даже если в доме попросту нет специальной парковки для велосипедов или электросамокатов, это не даёт права загромождать общие площади. Закон в этом случае на стороне безопасности, а не удобства.

Что делать, если вы столкнулись с подобным нарушением?

Сначала нужно зафиксировать факт – например, сделать фотографии. После этого имеет смысл направить официальную жалобу в свою управляющую компанию или ТСН. В документе следует потребовать, чтобы организация выдала соседу предписание убрать вещи.

Если предупреждение проигнорировано, следующим шагом станет обращение в МЧС. Сотрудники ведомства, подтвердив нарушение, уже вправе применить к владельцу самоката или велосипеда меры административного воздействия. По сути, инициатива по наведению порядка начинается с самих жильцов.

Комментарий эксперта

Илья Русяев, юрист:

«В этом случае накажут по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ). Она предусматривает предупреждение либо штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Эксперт добавил, что легализовать хранение личных вещей в тамбуре или подъезде не получится даже в том случае, если получить согласие на это всех собственников дома.»

Источник:  Авто Mail
