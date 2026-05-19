В России начнут выпускать целых восемь новых моделей Changan: подробности
19 мая
Популярный недорогой кроссовер GAC снова можно купить в РФ: называем цены
В России возобновились продажи GAC GS3. Один из столичных автосалонов, специализирующийся на параллельном импорте, привез несколько экземпляров этой машины.

Габариты новинки – типичные для компактного SUV: 4410 мм в длину, 1850 в ширину и 1600 мм в высоту. Под капотом стоит знакомая многим связка – 1,5-литровый турбомотор на 155 «лошадей» и 7-ступенчатый робот. Привод только передний, зато разгон до сотни укладывается в 7,5 секунды, а максималка – 190 км/ч. Кстати, топливо – обычный АИ-92, что для турбодвигателей встречается не так часто.

Автомобиль полностью адаптирован для российского рынка и оснащен русифицированной медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, климат-контролем, светодиодной оптикой, круиз-контролем, подогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Купить GAC GS3 сейчас можно минимум за 1 890 000 рублей. Правда, официальных поставок ждать не стоит – модель сняли с продажи в РФ ранее, а машины поступают исключительно через частные каналы.

Источник: Quto
Ушакова Ирина
Фото:GAC
19.05.2026 
