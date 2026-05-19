Обновленный Haval Jolion 2026: от ₽2,6 млн, скидки до 200 тысяч и новый мотор

Мартовское обновление одного из бестселлеров российского рынка – Haval Jolion – принесло не только свежий дизайн передней панели в салоне, но и ощутимые технические доработки. Главная новость: под капотом полноприводных версий теперь работает тот же 1,5-литровый двигатель, но со значительно возросшей отдачей – крутящий момент подскочил с 230 до 270 Нм.

В дилерской сети Haval City, по словам корреспондента «Китайских автомобилей», с выбором проблем нет. Машины представлены в разных цветах кузова, и почти во всех салонах можно записаться на тест-драйв – коррективы в динамике должны почувствоваться сразу.

Стоит отметить: ранее Jolion уверенно лидировал в рейтинге SUV в России, но в последнее время его потеснил главный конкурент – Tenet T7. Впрочем, внутри линейки Haval компакт-кроссовер остаётся самым востребованным.

Вот что рассказал менеджер отдела продаж одного из московских дилерских центров Haval. По его словам, цена полноприводного Джолиона с новым двигателем варьируется от 2,6 до 2,9 млн рублей в зависимости от комплектации: доступны версии «Оптимум», «Премиум» и «Техно+». Официальных скидок от импортера нет, но, как отметил продавец, «мы что-нибудь придумаем от себя». Конкретизировать, что именно, он не стал, сославшись на то, что все детали обсуждаются непосредственно в салоне.

Поинтересовались мы и судьбой дорестайлинговых машин с моментом 230 Нм. Оказалось, считаные единицы ещё можно найти, и на них точно действует хорошая скидка – правда, её размер собеседник опять же не озвучил.

Любопытная деталь: один-единственный дорестайлинговый Haval Jolion AWD «затерялся» в недрах дилерского центра в Петербурге. «Приезжайте, обсудим размер вашей выгоды. Может, по деньгам вам будет ближе переднеприводный вариант – их у нас в избытке», – предложил сотрудник отдела продаж. Он же настоятельно советовал поторопиться с визитом: по имеющейся информации, цены на рестайлинговые авто могут переписать уже 1 июня.

Что касается скидок, то расклад такой. Один из московских консультантов отметил, что рекомендованная розничная цена (РРЦ) на новый полноприводный Jolion равна 2 599 000 рублей, но клиент вполне может рассчитывать на «благодушие» продавца – скидку в 150 тысяч рублей. «А при личной встрече с руководством сумма выгоды может и возрасти», – интригующе добавил менеджер.

Челябинский дилер оказался более конкретным. Он подтвердил ценовую вилку от 2,6 до 2,9 млн рублей и пообещал «от себя» скидку в 200 тысяч рублей – правда, при условии сдачи старого автомобиля в зачет и оформления автокредита. «Машин у нас много, недавно пришла поставка. Приезжайте на тест-драйв, почувствуйте разницу в динамике», – пригласил продавец.

О двигателе стоит сказать подробнее. Силовой агрегат собирают на собственном заводе Haval в Тульской области. Рабочий объем остался прежним – 1,5 литра, но инженеры «добавили» 40 Ньютон-метров, подняв крутящий момент до 270 Нм. Интересно, что пик момента, как и раньше, достигается при 2000 об/мин, вот только верхняя граница диапазона сместилась с 4000 до 3600 об/мин. Трансмиссию не трогали: с двигателем по-прежнему работает 7-ступенчатый робот DCT, рассчитанный на передачу до 300 Нм.

Итог доводки впечатляет: разгон с места до «сотни» сократился с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость подросла до 190 км/ч. При этом производитель утверждает, что полноприводная версия стала экономичнее – в смешанном цикле теперь требуется 7,6 литра на 100 км вместо прежних 8,2. Бак, кстати, тот же – 55 литров.

Салон тоже не обошли вниманием: центральная панель приборов полностью переработана – от материалов до функциональности. Мультимедиа получила свежий интерфейс и новые цифровые возможности.

Для тех, кто не гонится за полным приводом, остаётся переднеприводная модификация. Её оснащают рядным 4-цилиндровым 1,5-литровым турбомотором с прежними параметрами: 143 л.с. и 210 Нм при 2000-4400 об/мин. Кроме робота, у такой версии есть и более бюджетный вариант – 6-ступенчатая механическая коробка. Дилеры уверяют, что поставить «ручку» – без проблем, достаточно оформить заказ.

Источник:  Китайские автомобили
Ушакова Ирина
Фото:Haval
19.05.2026 
