Стартовал новый брутальный Haval — ждем в РФ?

В Китае начались продажи кроссовера Haval Raptor Plus

Только-только показанный на автосалоне Auto China 2026 кроссовер Haval Raptor Plus стартовал в продажах на территории КНР.

Напомним, глобально от выпускающегося с 2023 года компакт-кросса Haval Raptor новинка с довеском Plus отличается увеличенной с 4680 до 4912 мм длиной и подросшей с 2738 до 2850 мм колесной базой. Яркий штрих новинки – распашная, а не подъемная багажная дверь с запаской. А отличие по передней части – в яркой светодиодной полосе на решетке. Салон – 5 или 7 мест. По технике и габаритам это родственник Haval H7, но выглядит интереснее.

Начинка – подключаемый гибрид: платформа L.E.M.O.N., полноприводная гибридная система Hi4 на базе 1,5-литрового турбомотора. Общая отдача – 381, 435 или 449 л.с. (660-750 Нм) в зависимости от модификации, а общий запас хода превышает 1000 км.

Салон по сравнению с обычным Раптором тоже поменялся: новые обивки дверей, приборная панель и четырехспицевый руль. В комплектации – автопилот Coffee Pilot 3 с лидаром, беспроводная зарядка, а также холодильник для 5-местных версий.

Цена в Китае – от 169 800 до 209 800 юаней, то есть 1,8-2,2 млн рублей. У нас, даже несмотря на прайс х3, шансы есть – особенно если вместо плагин-гибрида привезут версию с обычным ДВС.