Haval Raptor Plus привлек внимание дизайном и габаритами

Удлиненный кроссовер Haval Raptor Plus дебютировал с распашной багажной дверью

Haval Raptor Plus, по сути, родственник модели H7 (по габаритам и платформе), но выглядит он куда задорнее и брутальнее.

Самый яркий штрих – не подъемная, а распашная багажная дверь, на которой располагается запасное колесо.

С точки зрения техники это подключаемый гибрид, поэтому перспективы появления машины в России выглядят сомнительными. 

А вот если бы Haval привез чисто бензиновую версию да еще локализовал ее – успех был бы почти гарантирован, считает редактор «За рулем» Юрий Тимкин.

Спереди у Raptor оригинальная сетчатая решетка радиатора, а между фарами расположена сплошная серебристая вставка со светящейся полосой. Пара диодных элементов стоит и по бокам. Задние боковые стекла украшены непрозрачными вставками с рисунком в виде гор и надписью бренда.

Габариты «Плюса»: длина без запаски – 4792 мм, а с ней – 4912 мм. Ширина достигает 1950 мм, высота – 1905 мм, а колесная база растянулась до 2850 мм.

Для сравнения, стандартный Raptor короче: его длина без запаски – 4680 мм, а расстояние между осями – всего 2738 мм.

У Raptor Plus трехспицевый руль. Из особенностей модели: прямо в правую переднюю дверь встроили площадку для беспроводной зарядки смартфона.

В силовую установку подзаряжаемего гибрида входят бензиновый турбомотор на 156 сил и два электромотора.

Алексеева Елена
Фото:Юрий Тимкин
28.04.2026 
