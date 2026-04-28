Haval Raptor Plus привлек внимание дизайном и габаритами
Haval Raptor Plus, по сути, родственник модели H7 (по габаритам и платформе), но выглядит он куда задорнее и брутальнее.
Самый яркий штрих – не подъемная, а распашная багажная дверь, на которой располагается запасное колесо.
С точки зрения техники это подключаемый гибрид, поэтому перспективы появления машины в России выглядят сомнительными.
А вот если бы Haval привез чисто бензиновую версию да еще локализовал ее – успех был бы почти гарантирован, считает редактор «За рулем» Юрий Тимкин.
Спереди у Raptor оригинальная сетчатая решетка радиатора, а между фарами расположена сплошная серебристая вставка со светящейся полосой. Пара диодных элементов стоит и по бокам. Задние боковые стекла украшены непрозрачными вставками с рисунком в виде гор и надписью бренда.
Габариты «Плюса»: длина без запаски – 4792 мм, а с ней – 4912 мм. Ширина достигает 1950 мм, высота – 1905 мм, а колесная база растянулась до 2850 мм.
Для сравнения, стандартный Raptor короче: его длина без запаски – 4680 мм, а расстояние между осями – всего 2738 мм.
У Raptor Plus трехспицевый руль. Из особенностей модели: прямо в правую переднюю дверь встроили площадку для беспроводной зарядки смартфона.
В силовую установку подзаряжаемего гибрида входят бензиновый турбомотор на 156 сил и два электромотора.
