У нового Haval Raptor Plus запас хода более 1000 км, и это еще не всё

Удлиненный Haval Raptor Plus заметили у дилеров в Китае до старта продаж

Haval Raptor Plus еще не поступил в предварительные продажи в Китае, но уже привлекает внимание: под капотом – полноприводная гибридная установка Hi4, над лобовым стеклом – Lidar-сенсор, а общий запас хода превышает 1000 км.

Что изменилось внешне?

Дизайн «большого Раптора» выполнен в фирменном угловатом стиле: прямоугольная оптика, традиционные ручки дверей, расширители арок с декоративными заклепками и стальные пороги. Главное отличие – новая решетка радиатора, визуально разделенная на две части: серебристая полоса со светодиодами и надписью « Haval» сверху, крупная черная сетка воздухозаборника - снизу. Корма украшена прямоугольными фонарями, на распашной двери – запасное колесо. Задние окна получили непрозрачные вставки с рисунком.

Haval Raptor Plus

Главное техническое новшество - лидар на крыше, отвечающий за продвинутый автопилот. У стандартных версий такого сенсора нет.

Салон: мелочи, которые имеют значение

На первый взгляд интерьер не изменился: 14,6-дюймовый тачскрин, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, селектор КПП на рулевой колонке. Но при ближайшем рассмотрении заметны отличия: новое трехспицевое рулевое колесо, а в центральном подлокотнике появился холодильник, способный не только охлаждать, но и подогревать.

Салон на представленных фото – пятиместный. Однако китайские источники сообщают, что для Raptor Plus готовится и 7-местная компоновка. Ее, вероятно, покажут к старту официальных продаж.

Длина новинки – 4792 мм (4912 мм с учетом «запаски»), ширина – 1950 мм, высота – 1905 мм, колесная база 2850 мм. Для сравнения, у стандартного Haval Raptor: 4800/1950/1843 мм и база 2738 мм.

Под капотом - гибридная установка Hi4 второго поколения с полным приводом. В ее состав входят: 1,5-литровый турбодвигатель два электромотора (передний и задний). Суммарная мощность силовой установки – 449 л.с. Разгон до 100 км/ч – 5,8 секунды. Запас хода: до 255 км на чистом электричестве (цикл CLTC), в гибридном режиме – более 1000 км.