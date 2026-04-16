В России подешевели популярные внедорожные кроссоверы Haval

Haval снизил цены на кроссоверы Dargo и Dargo X 2026 г. в. на 50 тысяч рублей

Кроссоверы Haval Dargo и Dargo X в России стали дешевле. Мониторинг прайс-листов показал, что в апреле автомобили 2026 года выпуска, но относящиеся к 2025 модельному году, подешевели на 50 тысяч рублей. Скидка коснулась всех доступных комплектаций.

Цены на Haval Dargo после снижения выглядят так. За версию «Комфорт» с передним приводом теперь просят 3 149 000 рублей. Полноприводный «Оптимум» оценивается в 3 349 000 рублей, «Премиум» – в 3 549 000 рублей, а топовая комплектация «Техно+» – в 3 699 000 рублей. При этом модели 2025 года выпуска сохранили прежнюю стоимость.

Отдельная история – более подготовленный к бездорожью Dargo X. Он изначально оснащён блокировкой заднего дифференциала, специальным круиз-контролем для бездорожья и так называемым «Экспертным режимом». Последний, кстати, позволяет отключить почти всю электронику, оставив только ABS, что ценится опытными водителями на тяжёлых участках.

В апреле цена на Dargo X 2026 года выпуска также упала на 50 тысяч. Теперь «Оптимум» стоит 3 449 000 рублей, а «Премиум» – 3 649 000 рублей. Как и в случае с базовой моделью, автомобили прошлого года выпуска не подешевели.

Под капотом обеих версий пока остаётся один и тот же силовой агрегат – 2-литровый турбомотор на 192 лошадиные силы. Крутящий момент составляет 320 Нм, а в паре с двигателем работает 7-ступенчатый робот с мокрым сцеплением. Обычный Dargo можно выбрать с передним или полным приводом, а вот Dargo X предлагается исключительно в полноприводном исполнении.

Ушакова Ирина
16.04.2026 
