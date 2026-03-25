Как выбрать надежный и долговечный пыльник — есть секрет!

Опубликованы результаты испытания 12 пар пыльников ШРУСа для Лады и Renault

Что такое пыльник? Для модельера это тонкий плащ без подкладки. Для ботаника – часть тычинки цветка. А для автомобилиста – защитный чехол из резины, полиуретана или иного подобного материала.

В частности, пыльник шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) – это кожух, оберегающий детали шарнира от попадания грязи, пыли и воды. Другое название, которое можно встретить, – чехол ШРУСа.

Пыльник также удерживает внутри смазку – при постоянных изменениях рабочего угла. Обычно он имеет форму конуса, сложенного подобно гармошке, и фиксируется с двух сторон хомутами.

Пыльник ШРУС бережет

Практика показывает, что в эксплуатации пыльник чаще всего выходит из строя раньше, чем защищаемый им шарнир. Мало того, рваный пыльник приводит к очень быстрому концу шарнира . Тем важнее уделять этим простым деталям повышенное внимание.

Универсальный пыльник имеет ступеньки, отмеченные стрелками. Подойдет ко множеству машин.

Что испытывали

Мы испытывали пыльники наружных ШРУСов, так как они сильнее нагружены при больших углах поворота колес, да и грязи «хлебают» больше.

Материал, из которого изготовлен пыльник, обязан быть эластичным, выносливым и всепогодным. Именно эти качества мы решили проверить, приобретя для испытаний 12 пар пыльников разных производителей. Ориентировались на такие популярные автомобили, как Лада Ларгус и XRAY, а также Renault Logan.

В идеале пыльник должен быть упакован в картонную коробку, где он не подвергается деформации. Но многие образцы продавались просто в полиэтиленовых пакетах.

Быстроходные пыльники Пыльники ШРУСов колесных приводов вращаются не очень быстро – примерно до 2000 об/мин. Именно поэтому не настолько критично, если их пришлось закрепить с помощью червячных хомутов вместо специальных. Но ШРУСы, а, значит, и пыльники ставят нынче и на карданные валы – которые поэтому, формально говоря, становятся не совсем карданными. Правильнее называть их валами привода колес задней (или передней) оси. Вращаются они на высоких оборотах, зачастую превышающими обороты двигателя. Здесь уже балансировка играет важную роль, поэтому применение червячных хомутов недопустимо.

Материалы и способы установки

Классический способ замены пыльника ШРУСа – это демонтировать весь привод и в чистоте, при хорошем освещении, демонтировать шарнир. После разборки и промывки всех деталей шарнир дефектуют. Если повреждений и следов коррозии нет, то можно надеть на вал новый пыльник и установить шарнир.

Более быстрый, но и более «грязный» способ – демонтировать шарнир с привода, оставшегося на машине. Работать неудобно – мешает поворотный кулак. Может попадать грязь с подкрылков и элементов подвески. Но зачастую всё решает скорость.

Существует и способ замены пыльника без демонтажа шарнира. При этом старый пыльник разрезают, смазку из шарнира удаляют, закладывают новую, а пыльник из очень эластичного материала надевают прямо через корпус шарнира с помощью оправки. Скажем по секрету, оправкой может быть пластиковая бутылка с подходящей конической верхней частью.

Пыльник при этом – универсальный. На практике маленький диаметр натягивается на валы любых размеров, а наружный, имеющий три ступеньки по диаметру, может надеться практически на любые корпуса ШРУСов. Если корпус небольшой, то лишние ступеньки просто отрезают. Один универсальный пыльник мы также взяли в тест.

Как испытывали

Программа испытаний включала в себя проверку эластичности пыльников (по одному от каждого бренда) после суточной заморозки в камере SE30–45‑P при температуре –40 °C и последующей попытке резкого сжатия. Изделия, успешно выдержавшие этот этап, допустили к ресурсным испытаниям – в них участвовали «свежие» образцы тех же фирм. Одновременно у ранее испытанных пыльников вновь проверили ­эластичность – уже при –50 °C.

Пыльники помещены в морозильную камеру.

Ускоренные ресурсные испытания провели на механическом стенде с двумя вращающимися на подшипниках валами, один из которых имеет электропривод. Угол между валами составляет 45 градусов, частота вращения ведущего вала – 1500 об/мин. Наработка в течение 304 часов (почти 13 суток) примерно отражает реальный пробег 53 тысячи км автомобиля с шинами 185/65 R15.

Некоторые пыльники на морозе превратились в кучку резиновых ошметков, а часть хотя бы изображают форму.

Однако заданные нами условия испытаний – более жесткие, чем в реальной жизни. Угол между валами – максимально возможный: на практике автомобиль ездит с полностью повернутыми колесами сравнительно редко. Да и скорость движения нашей виртуальной машины – около 180 км/ч. Единственное послабление – испытания производились при комнатной температуре +20 °C.

Прошло 70 часов – и чехол Miles пропустил дорожную грязь к шарниру. На автомобиле пыльник GSP уже начал бы травить смазку.

Пыльники ШРУСа – участники испытаний «За рулем»

Результаты экспертизы относятся только к данным образцам продукции.

DriveTime 6001550547, г. Балаково Примерная цена 1050 ₽

Всё очень хорошо. Испытания пройдены без замечаний, а в упаковке прилагается смазка и крепежные хомуты.

Несмотря на самую высокую цену, рекомендуем. GSP 700129 Примерная цена 650 ₽

Упаковка содержит смазку и хомуты. Холодные тесты пыльник спокойно выдержал. А вот при ресурсных испытаниях позитив закончился: всего 65 часов вместо 304. Рекомендовать не можем. Meha MH30501S, Турция Примерная цена380 ₽

Смазка и хомуты – в наличии. При охлаждении до –50 °С пыльник погиб. Это еще можно было бы как-то простить, но при ресурсных испытаниях «турецкий подданный» установил антирекорд нашей программы, продержавшись всего 4,5 часа.

Рекомендовать не можем.

Miles GD00017G, КНР Примерная цена450 ₽

Фирменная смазка, хомуты – всё в наличии. Морозов не боится – тоже хорошо. Но 70 часов ресурса вместо 304 – это никуда не годится.

Рекомендовать не можем. Motus FB UNI 90, Южная Корея Примерная цена 500 ₽

Всеразмерный пыльник из неопрена можно подогнать под большинство шарниров автомобилей среднего и малого класса. Всё хорошо: морозов не испугались, ресурсных испытаний тоже. Придраться можно разве что только к отсутствию в упаковке фирменной смазки – есть только ­хомутики.

Рекомендуем. Riginal RG6001547699, Россия Примерная цена 830 ₽

В комплекте есть смазка и хомуты. ­Климатические испытания спокойно пройдены. А вот на ресурсе пыльник сошел с дистанции через 210 часов вместо 304 – рановато.

Рекомендовать не можем.

Sevi Expert 6118-5030, г. Балаково Примерная цена 210 ₽

В пакетике – только сам пыльник. Пыльник не выдержал критической заморозки до –50 °С. В остальном всё хорошо, особенно цена. До отличной оценки не дотянул, но подойдет для регионов с умеренным климатом.

Рекомендуем. Sonatex 102547 Примерная цена 630 ₽

В комплекте есть смазка и хомуты. К параметрам вопросов нет: морозов не боится, ресурсные испытания выдержал в полном объеме.

Рекомендуем. Trialli RG 0134 Примерная цена460 ₽

В пакетике присутствует только сам пыльник. К холодам толерантен, ресурсные испытания пройдены полностью.

Рекомендуем.

БРТ 600155054RP, г. Балаково Примерная цена 840 ₽

В комплекте нет ни смазки, ни хомутов. Мороза в –50 °С не выдержал. Нагрузки боится: продержался всего 5 часов вместо 304.

Рекомендовать не можем. ПИК, 6001547699PIK, г. Балаково Примерная цена210 ₽

В упаковке, кроме самого пыльника, ничего больше нет. Зато недорого, и все испытания пройдены без замечаний.

Рекомендуем. Форвард Автозапчасть 6001547699, г. Тольятти Примерная цена 260 ₽

В упаковке – только сам пыльник. ­Русских морозов не боится, но под нагрузкой испортился уже через 37 часов испытаний.

Рекомендовать не можем.

Как выбрать

Хорошие результаты показали пыльники, которые продавцы характеризуют как «силиконовые». Такие часто имеют разноцветное исполнение – синие, красные, белые.

Над красным чехлом DriveTime не властны ни время работы, ни мороз. После испытаний – как новый.

Рекомендуем пыльники, прошедшие наш тест без замечаний. Весьма вероятно, что результаты испытаний можно распространить на некоторые чехлы тех же фирм близкой размерности.

Комментарий специалиста

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис"»:

- В отличие от прошлых испытаний наружных пыльников ШРУСов, использующихся на Ладах от «восьмерки» до Гранты, в ходе данной экспертизы все пыльники смогли пройти испытания заморозкой при температуре –40 °C.

Но без трещин и разрывов ресурсные испытания выдержали только 6 образцов из 12.

Раньше было больше Сейчас в наружном шарнире привода переднего колеса используется один пыльник. А в первых переднеприводных автомобилях применялись сдвоенные карданные шарниры, у которых каждый шип имел отдельный маленький пыльничек. Итого – восемь. Сдвоенные карданные шарниры применяют до сих пор на тяжелой технике.