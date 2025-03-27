Нет, не Norma! — проверку не прошел каждый второй

Эксперты «За рулем» испытали на прочность и стойкость к коррозии 12 червячных хомутов

Недавно мы разбирались в многообразии хомутов, используемых в автопроме – на этот раз уделим особое внимание исключительно червячным хомутам. Они были запатентованы еще в конце позапрошлого века, а их массовое производство началось в середине прошлого столетия.

У нас такие хомуты появились под именем Norma, и это название неплохо прижилось. Они часто применяются, например, при креплении подводящих и отводящих шлангов радиатора, а вот на малых диаметрах (менее 8–10 мм) не используются.

Уступая в практичности пружинным хомутам, которые никогда не ослабляют хватку, червячные хомуты привлекают своей доступностью: в продаже они есть всегда. Приобретая такой хомут, можно не знать точного требуемого размера: они широкодиапазонные. А при необходимости обжать шланг большого диаметра можно заставить их работать по принципу «хвост в голову», соединяя друг за другом 2–3 разомкнутых хомута – правда, при этом нужно использовать изделия одного производителя.

Для экспертизы мы закупили дюжину комплектов червячных хомутов на диаметр 25–40 мм – по две штуки каждого бренда. Результаты наших испытаний относятся именно к этим образцам. Цена – примерно от 70 до 120 рублей за штуку.

Конструкция хомутов: 1 – просечные; 2 – с двусторонней накаткой; 3 – с односторонней накаткой.

Полезное свойство Червячный хомут можно установить, не размыкая магистраль с жидкостью. Такое свойство особенно полезно, если штатный хомут на шланге почему-либо не держит, а запаса охлаждающей жидкости под рукой в дальней дороге не оказалось. Червячный хомут можно раскрутить, раздвинуть концы, установить на шланг и затем аккуратно собрать вновь. С пружинным хомутом такой фокус не получится. Вообще, советуем возить с собой в дальнем уголке багажника несколько червячных хомутов разного размера. Когда-нибудь да пригодятся.

Как испытывали?

При испытаниях руководствовались ГОСТ 28191–89 «Хомуты зажимные для рукавов». В частности, там сказано:

2.3. Хомуты должны допускать многократное использование для рукавов одного и того же диаметра и обеспечивать герметичность соединения. Количество повторных затяжек должно быть не менее 50.

Затяжка хомута производилась тарированной динамометрической отверткой.

2.4. Не допускается остаточных деформаций, следов износа, трещин или других признаков разрушения на деталях хомута после его нагружения моментом, превышающим номинальный момент затяжки в 1,3 раза.

По требованиям ГОСТ хомут следовало тянуть до минимально допустимого диаметра, но мы приблизились к жизни, а потому затягивали его на трубе с наружным диаметром 32 мм. Для ослабления винт хомута отворачивали на 4 оборота, а затем снова затягивали.

Наши испытания состояли из следующих этапов:

1. Ресурсные испытания: затяжка моментом 3 Н·м – 50 раз;

2. Проверка повышенным моментом затяжки в 4 Н·м – 1 раз;

3. Проверка коррозионной стойкости в соляном тумане в течение 96 ч;

4. Проверка моментом затяжки 4 Н·м после выдержки в соляном тумане.

Хомуты помещены в камеру соляного тумана.

Каждый хомут мы купили в двух экземплярах. Начальные два этапа проходил первый из приобретенного дуэта, а остальные – второй.

Участники испытаний

Airline AHC-S-11 Примерная цена 70 ₽

Оцинкованная сталь, накатка односторонняя. Ресурсные испытания и последующую затяжку с повышенным моментом хомут успешно выдержал. А вот при коррозионных тестах корпус поржавел, вследствие чего при затяжке моментом 4 Н·м хомут заклинило.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы. AISI 430, хомут червячный Примерная цена 90 ₽

Нержавеющая сталь, двусторонняя накатка. Эти хомуты выдержали все испытания. Единственное замечание: винт покрылся ржавчиной.

В целом – рекомендуем.

АК 98, хомут червячный Примерная цена 100 ₽

Нержавеющая сталь, двусторонняя накатка. Хомуты успешно прошли все испытания, хотя под воздействием тумана винт покрылся ржавчиной.

В целом – рекомендуем. Norma, хомут червячный Примерная цена 50 ₽

Оцинкованная сталь, односторонняя накатка. Поначалу всё было нормально, но в соляном тумане корпус поржавел так, что хомут заклинило.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

Norma 1267565032, хомут червячный Примерная цена 120 ₽

Оцинкованная сталь, односторонняя накатка. Начальные испытания выдержали нормально, но в тумане корпус поржавел и хомут заклинило.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы. Norma Torpo Примерная цена 80 ₽

Оцинкованная сталь, односторонняя накатка. На 45-м цикле ресурсных испытаний начал подклинивать, а при затяжке вообще раскрылся. В соляном тумане корпус покрылся ржавчиной, но работоспособность хомут сохранил.

Рекомендовать не можем.

Park, хомут червячный Примерная цена 80 ₽

Нержавеющая сталь, просечная технология. Сразу не заладилось: хомут сорвался уже в начале ресурсных испытаний: проскальзывает, не затягивает. В соляном тумане поржавели винт и корпус – в итоге поймали клин.

Рекомендовать не можем. Prof крепеж, хомут червячный Примерная цена 110 ₽

Оцинкованная сталь, двусторонняя накатка. Через 35 циклов начал клинить. В соли поржавел целиком и утратил работоспособность.

Рекомендовать не можем.

Vers, хомут червячный Примерная цена 80 ₽

Нержавеющая сталь, двусторонняя накатка. Ресурс и затяжку выдержал спокойно, а вот коррозию не одолел: винт поржавел так, что хомут заклинило.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы. Zipower PM4080N, хомут червячный Примерная цена 90 ₽

Нержавеющая сталь, двусторонняя накатка. Выдержал все испытания, хотя винт и начал ржаветь.

В целом – рекомендуем.

Без названия, хомут червячный Примерная цена 110 ₽

Нержавеющая сталь, двусторонняя накатка. Безродное изделие поначалу работало нормально, но поржавевший в соляном тумане винт привел к заклиниванию.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы. Без названия, хомут червячный Примерная цена 90 ₽

Оцинкованная сталь, двусторонняя накатка. Всё было хорошо, но в соляном тумане корпус поржавел, а потому при затяжке хомут заклинило.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

Итоги испытаний

Идеальных хомутов, увы, не оказалось. Часть из них стала капризничать даже в обычных условиях эксплуатации – это Park, а также Norma Torpo и Prof крепеж. В камере соляного тумана утратили работоспособность Airline, Norma, Norma 1267565032, Park, Prof крепеж, Vers и изделие, продававшееся как «Хомут червячный».

И только три бренда – AISI 430, АК 98, Zipower – прошли все испытания почти без замечаний. Почему почти? Потому что у них в камере соляного тумана начали ржаветь винты, что, однако, не сказалось на их работоспособности. Хомуты, сделанные из нержавеющей стали, коррозии не испугались.

Выводы

Из опыта: лучше всего выбирать хомут таким образом, чтобы он работал на диаметре ближе к верху своего диапазона. Тогда и устанавливать его быстрее, и длинный хвост в моторном отсеке мешать не будет.

А наши испытания лишний раз подтвердили то, что брать надо хомуты с лентой из нержавеющей стали и только с двухсторонней накаткой, а не просечные или с накаткой односторонней. Винты из нержавейки в потребительском сегменте не делает никто, а потому советуем обратить внимание на победителей нашей экспертизы.

Мнение специалиста

Идеальных хомутов не обнаружено

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»

Затяжку повышенным моментом после соляного тумана смогли выдержать только треть образцов. Наилучшие показатели по коррозионной стойкости показали хомуты с лентой из нержавеющей стали с накаткой, которая делается изнутри ленты, но такие хомуты оставляют следы на шлангах.