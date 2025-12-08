Этот хорошо знакомый японский кроссовер стоит дешевле «китайцев»

Кроссовер Nissan X-Trail продается в России по цене от 2,4 млн рублей

Кроссовер Nissan X-Trail, который на протяжении почти 13 лет производился на заводе в Санкт-Петербурге, теперь доступен только в импортном варианте, привезенном из Китая. Цены на новые модели в одном из сайтов объявлений начинаются с отметки 2 400 000 рублей.

За эту сумму во Владивостоке предлагают новый Nissan X-Trail в гибридном варианте с полным приводом. Однако в объявлении информации о утильсборе нет, а под капотом впечатляющая конфигурация: два электромотора, мощностью 204 л. с. спереди и 128 л. с. сзади, в сумме выдают 213 л. с. В роли генератора для зарядки батареи выступает бензиновый турбомотор мощностью 144 л. с.

Если рассматривать более дорогие варианты, то за 2 700 000 рублей во Владивостоке можно заказать новый X-Trail с системой «мягкий гибрид», который включает 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 л. с., вариатор и 12-вольтовый стартер-генератор. В Новосибирске его стоимость стартует от 2 950 000 рублей.

Наиболее популярным является последовательный гибрид с 144-сильным двигателем. В Хабаровске его цена начинается с 3 030 000 рублей, в Омске – с 3 280 000 рублей, в Томске – 3 500 000 рублей, в Иркутске – 3 522 000 рублей, а в Красноярске такая версия обойдется минимум в 3 927 000 рублей.

За растаможенный кроссовер из наличия необходимо отдать как минимум 3 930 000 рублей, такова его оценка во Владивостоке. Аналогичный гибридный X-Trail в Красноярске можно приобрести за 3 950 000 рублей, а такие автомобили также доступны в Хабаровске, Перми, Улан-Удэ и Севастополе.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

