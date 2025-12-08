#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Skoda Rapid
8 декабря
Недорогая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ: цены доступны
В России появились в продаже новые Skoda Rapid...
Рулевое колесо электромобиля Атом, фото с официального сайта проекта
8 декабря
Атом может лишиться фирменного дисплея в руле
Конструктор электромобиля Атом: дисплей в руле...
Почему мозг заставляет некоторых менять машины как перчатки
8 декабря
Почему мозг заставляет некоторых менять машины как перчатки
Врач Светлана Пуля: при покупке новой машины...

Этот хорошо знакомый японский кроссовер стоит дешевле «китайцев»

Кроссовер Nissan X-Trail продается в России по цене от 2,4 млн рублей

Кроссовер Nissan X-Trail, который на протяжении почти 13 лет производился на заводе в Санкт-Петербурге, теперь доступен только в импортном варианте, привезенном из Китая. Цены на новые модели в одном из сайтов объявлений начинаются с отметки 2 400 000 рублей.

Рекомендуем
Ремень вместо цепи ГРМ, + 7 л.с. и всё? Что еще поменяли в Лада Нива Travel

За эту сумму во Владивостоке предлагают новый Nissan X-Trail в гибридном варианте с полным приводом. Однако в объявлении информации о утильсборе нет, а под капотом впечатляющая конфигурация: два электромотора, мощностью 204 л. с. спереди и 128 л. с. сзади, в сумме выдают 213 л. с. В роли генератора для зарядки батареи выступает бензиновый турбомотор мощностью 144 л. с.

Если рассматривать более дорогие варианты, то за 2 700 000 рублей во Владивостоке можно заказать новый X-Trail с системой «мягкий гибрид», который включает 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 л. с., вариатор и 12-вольтовый стартер-генератор. В Новосибирске его стоимость стартует от 2 950 000 рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Наиболее популярным является последовательный гибрид с 144-сильным двигателем. В Хабаровске его цена начинается с 3 030 000 рублей, в Омске – с 3 280 000 рублей, в Томске – 3 500 000 рублей, в Иркутске – 3 522 000 рублей, а в Красноярске такая версия обойдется минимум в 3 927 000 рублей.

За растаможенный кроссовер из наличия необходимо отдать как минимум 3 930 000 рублей, такова его оценка во Владивостоке. Аналогичный гибридный X-Trail в Красноярске можно приобрести за 3 950 000 рублей, а такие автомобили также доступны в Хабаровске, Перми, Улан-Удэ и Севастополе.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 7
08.12.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+4