Надежный японский кроссовер появился в продаже в России с ценой ниже «китайцев»

Honda XR-V от Dongfeng-Honda продается в России с ценами от 1,6 млн рублей

На российских площадках по продаже автомобилей с пробегом теперь можно найти и Honda XR-V – очередную модель от китайского СП Dongfeng-Honda. В феврале на одном из таких сайтов появились предложения с ценами от 1,6 млн рублей.

Honda XR-V
Honda XR-V

Новая версия самой доступной Лады — просторная и практичная

Самый доступный вариант – белый кроссовер в комплектации Love Edition – предлагает за 1,6 млн рублей компания из Владивостока. За эти деньги машина приедет с тканевым салоном, кожаным рулем, медиасистемой с сенсорным экраном, кондиционером и четырьмя USB-портами.

Тот же набор опций, но в черном цвете, у другого продавца из того же города уже оценили в 1 917 000 рублей. Вообще, разброс цен в зависимости от города и оснащения очень велик. Например, версию с кожаным салоном можно найти за 1,97 млн в Чебоксарах, а в Иркутске за 2,2 млн предлагают топовый вариант Thermal с двухзонным климатом, панорамной крышей и расширенным списком оборудования.

Если же смотреть предложения в других регионах, цифры становятся еще выше: от 2,39 млн в Новосибирске до 2,92 млн в Москве. На машины, которые уже физически находятся в салонах, ценники и вовсе зашкаливают – от 2,95 млн в Оренбурге до рекордных 3,3 млн рублей в Ярославле. За эти деньги частный дилер предлагает экземпляр с полным светодиодным светом, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Интерьер Honda XR-V
Интерьер Honda XR-V

Японский кроссовер китайской сборки: своих денег стоит? Сколько прослужит?

Любопытно, что на фоне конкурентов эта Honda смотрится очень выгодно. Тот же Tenet T4 калужской сборки, по сути, клон Chery Tiggo 4, стоит от 2,04 млн, а Changan CS35 Plus или Geely Cityray и вовсе оцениваются от 2,65 и 2,85 млн рублей соответственно.

Сама модель – это адаптированный для Китая аналог Honda Vezel. Дизайн решетки, бамперов и интерьера у них разный, а вот техническая начинка идентична: под капотом везде стоит атмосферный 1,5-литровый мотор на 124 л.с., который работает в паре с вариатором. Привод – только передний.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 1157
10.02.2026 
