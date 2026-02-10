Надежный японский кроссовер появился в продаже в России с ценой ниже «китайцев»

Honda XR-V от Dongfeng-Honda продается в России с ценами от 1,6 млн рублей

На российских площадках по продаже автомобилей с пробегом теперь можно найти и Honda XR-V – очередную модель от китайского СП Dongfeng-Honda. В феврале на одном из таких сайтов появились предложения с ценами от 1,6 млн рублей.

Honda XR-V

Самый доступный вариант – белый кроссовер в комплектации Love Edition – предлагает за 1,6 млн рублей компания из Владивостока. За эти деньги машина приедет с тканевым салоном, кожаным рулем, медиасистемой с сенсорным экраном, кондиционером и четырьмя USB-портами.

Тот же набор опций, но в черном цвете, у другого продавца из того же города уже оценили в 1 917 000 рублей. Вообще, разброс цен в зависимости от города и оснащения очень велик. Например, версию с кожаным салоном можно найти за 1,97 млн в Чебоксарах, а в Иркутске за 2,2 млн предлагают топовый вариант Thermal с двухзонным климатом, панорамной крышей и расширенным списком оборудования.

Если же смотреть предложения в других регионах, цифры становятся еще выше: от 2,39 млн в Новосибирске до 2,92 млн в Москве. На машины, которые уже физически находятся в салонах, ценники и вовсе зашкаливают – от 2,95 млн в Оренбурге до рекордных 3,3 млн рублей в Ярославле. За эти деньги частный дилер предлагает экземпляр с полным светодиодным светом, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Интерьер Honda XR-V

Любопытно, что на фоне конкурентов эта Honda смотрится очень выгодно. Тот же Tenet T4 калужской сборки, по сути, клон Chery Tiggo 4, стоит от 2,04 млн, а Changan CS35 Plus или Geely Cityray и вовсе оцениваются от 2,65 и 2,85 млн рублей соответственно.

Сама модель – это адаптированный для Китая аналог Honda Vezel. Дизайн решетки, бамперов и интерьера у них разный, а вот техническая начинка идентична: под капотом везде стоит атмосферный 1,5-литровый мотор на 124 л.с., который работает в паре с вариатором. Привод – только передний.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте