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Японский кроссовер китайской сборки: своих денег стоит? Сколько прослужит?

Кроссовер Honda Vezel поступил в продажу в РФ с гарантией и сервисной поддержкой

Напрямую Honda сегодня, конечно, в России не работает. Но есть импортер на базе одного из бывших дилеров. Машины поставляют по ОТТС, как в прежние времена. Гарантия – 3 года или 100 тысяч км. А линейка моделей шире, чем в последние годы официального присутствия марки.

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Vezel в ней – самый доступный и компактный кроссовер. Правда, китайской сборки.

Как едет Honda Vezel

Японский двигатель без турбины – мечта тех, кто хочет долгой и беспроблемной эксплуатации. Мощность скромная, так Vezel и весит всего 1,3 т. Поэтому в сочетании с неплохо настроенным вариатором везет мотор достаточно бодро, причем не только в городе. Honda неплохо разгоняется до 130 км/ч, не чувствуя себя лишней на трассе.

Honda Vezel. Цена в России от 4 490 000 ₽. Дизайн незатейливый, но располагающий. На колесных арках сделаны вставки из черного пластика. Правда, выштамповки окрашенных крыльев выступают сильнее. И смысл в такой защите?
Honda Vezel. Цена в России от 4 490 000 ₽. Дизайн незатейливый, но располагающий. На колесных арках сделаны вставки из черного пластика. Правда, выштамповки окрашенных крыльев выступают сильнее. И смысл в такой защите?

На бензин кроссовер не жаден. В смешанном цикле вышло 7,5 л/100 км и по чекам, и по показаниям маршрутного компьютера. Если неспешно катить в загородном цикле, легко уложитесь в 6 л на сотню. Производитель разрешает заливать АИ‑92. В отличие от турбомоторов, здесь это не кажется вызывающим.

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Среди китайских одноклассников Везела нетрудно найти кроссовер пошустрее. А вот с похожей управляемостью – вряд ли. Honda охотно и быстро откликается на поворот руля, крены минимальны. На прямой машина завидно стабильна даже при глубоких колеях.

Ни турбины, ни пластикового декора – милый сердцу олдскул. Honda избавилась от привычки ставить аккумуляторы «мотоциклетной» емкости: с батареей на 55 А·ч жить в России можно.
Ни турбины, ни пластикового декора – милый сердцу олдскул. Honda избавилась от привычки ставить аккумуляторы «мотоциклетной» емкости: с батареей на 55 А·ч жить в России можно.

Из недостатков отмечу только жесткость на «лежачих полицейских» и крупных неровностях. Впрочем, тут она кажется естественной расплатой за драйверский характер. При этом сзади стоит примитивная балка, никакой многорычажки.

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На других рынках Vezel бывает и гибридным, и с турбомотором, и с полным приводом. К нам возят только базовую версию с передними ведущими колесами.

Электроника позволяет слегка побуксовать, поэтому легкие внедорожные неприятности можно преодолеть, не отключая ESP. На машине уже установлена металлическая защита двигателя, которая вкупе с приличным клиренсом дает некоторую свободу вне асфальта.

Железо не оцинковано, толщина слоя лакокрасочного покрытия – 95–105 мкм. Но реальную стойкость к коррозии также определяют качество металла и стойкость покрытия. Это покажет лишь время.
Железо не оцинковано, толщина слоя лакокрасочного покрытия – 95–105 мкм. Но реальную стойкость к коррозии также определяют качество металла и стойкость покрытия. Это покажет лишь время.

Оснащение Honda Vezel

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От кроссовера В‑класса я ожидал большего уровня шума. А тут тишь и в колесных арках, и от двигателя. Секрет успеха быстро раскрылся: на полу багажника обнаружился щедрый слой незаводской шумоизоляции. Понятно, что положили ее не только там. Простим дилеру эту маленькую хитрость? Зато с ней явный гул появляется только на трассовых скоростях и исходит от боковых зеркал.

Интерьер симпатичен своей аналоговостью: круглые шкалы приборов, изобилие физических кнопок. Удобная посадка подбирается быстро. Сиденье на вид незатейливо, однако в долгой дороге нисколько не устаешь.

Салон Honda Vezel изобилует кнопками и крутилками. Медиасистема «пустая», хотя с некоторыми ухищрениями в нее добавляют Android Auto и Apple CarPlay. Русификации нет.
Салон Honda Vezel изобилует кнопками и крутилками. Медиасистема «пустая», хотя с некоторыми ухищрениями в нее добавляют Android Auto и Apple CarPlay. Русификации нет.

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На удивление просторно сзади. Но только для двоих. Третий лишний: и плечам не разойтись, и голова в потолок упирается. С вещами нужно быть поскромнее, в багажник много не положишь.

Скромные габариты – не помеха хорошему оснащению. В комплектации тестового Везела есть комплекс систем активной безопасности с адаптивным круиз-контролем. Работает неплохо, раздражения не вызывает. Разгон в автоматическом режиме шустрый, хотя мотор невеликой мощности при этом слишком надрывается.

Выше подоконной линии загрузить багажник попросту невозможно – нет места.
Выше подоконной линии загрузить багажник попросту невозможно – нет места.

С зимними опциями, как и у всех машин для внутреннего китайского рынка, негусто. Обогрев передних сидений установлен дилером, и на этом всё.

Нестандартные решения Honda Vezel

В компактном формате недорогого (на других рынках) кроссовера японцы не забыли сделать несколько необычных решений.

При складывании спинки заднего сиденья подушка уезжает вперед, что дает строгую горизонталь пола багажника. А можно поднять вертикально подушку, дав больше места для высокой поклажи.
При складывании спинки заднего сиденья подушка уезжает вперед, что дает строгую горизонталь пола багажника. А можно поднять вертикально подушку, дав больше места для высокой поклажи.
Панорамная крыша разделена на две глухие секции. Над первым рядом есть привычная шторка. Стекло в задней части салона предлагается закрывать от солнца парой съемных панелей на жестком каркасе, которые хранятся в багажнике. Перед поездкой с пассажирами нужно заранее решить, ставить их или нет. Если передумать в дороге, придется останавливаться.
Боковые дефлекторы снабжены рукояткой, регулирующей поток. Дуть может из основной секции в салон или из Г‑образной боковой на стекло.

Сколько стоит Honda Vezel

Но все плюсы Хонды убивает цена – от 4,5 млн рублей. Продавцы обещают весомые скидки за кредит, трейд-ин и прочее. Но даже с ними Vezel будет отделять от похожего по характеристикам Geely Coolray минимум миллион рублей. Много! ­Поэтому при всей любви россиян к «японцам» Vezel обречен продаваться штучно.

Потайные ручки задних дверей мне показались неудобными. Покатая пятая дверь сильно ограничивает объем ­багажника.
Потайные ручки задних дверей мне показались неудобными. Покатая пятая дверь сильно ограничивает объем ­багажника.
Управляемость, бодрый для своих сил атмосферник, оригинальные решения Цена

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HONDA VEZEL

  • Длина / ширина / высота / база 4380 / 1790 / 1590 / 2610 мм
  • Объем багажника н. д.
  • Снаряженная масса 1330 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 91 кВт / 124 л. с. при 6600 об/мин; 145 Н·м при 4700 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч н. д.
  • Максимальная скорость 180 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 40 л
  • Расход топлива в смешанном цикле 6,3 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; CVT
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Милешкин Кирилл
Фото:Евгений Михалкевич
Количество просмотров 65331
23.06.2025 
Фото:Евгений Михалкевич
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