Надежный японский кроссовер привезли в Россию, и он дешевле «китайцев»

В России стартовали продажи нового Honda Vezel по цене от 2,1 млн рублей

Параллельный импорт предлагает широкий выбор доступных моделей кроссоверов на российском рынке. Одной из новинок стал Honda Vezel, который можно приобрести в одном из классифайдов за 2 100 000 рублей.

Кроссоверы китайских марок, в среднем, стоят дороже. Например, цены на рестайлинговый Changan CS35 Plus 2024 года начинаются от 2 569 900 рублей, на базовую версию Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей, а новый Geely Coolray обойдется минимум в 2 794 990 рублей.

Honda Vezel возможно купить под заказ в Новосибирске и Владивостоке за 2 100 000 рублей. В Новосибирске информация о комплектации не уточняется, а во Владивостоке предложен вариант Executive, который включает кожаный руль, мультимедийную систему с большим экраном, бесключевой доступ и комбинированную отделку интерьера.

Honda Vezel

В других городах цены на Honda Vezel варьируются: от 2 200 000 рублей в Краснодаре до 2 800 000 рублей в Томске. Доступны также модели с правым рулем по ценам от 2 590 000 рублей под Иркутском до 2 815 000 рублей в Уссурийске.

Интерьер Honda Vezel

Под капотом большинства Везелов установлен 1,5-литровый 124-сильный атмосферный двигатель с вариатором и передним приводом. Некоторые машины представлены в гибридной версии со 106-сильным атмосферником и 130-сильным электромотором.

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Источник: Автоновости дня