Надежный японский кроссовер привезли в Россию, и он дешевле «китайцев»
Параллельный импорт предлагает широкий выбор доступных моделей кроссоверов на российском рынке. Одной из новинок стал Honda Vezel, который можно приобрести в одном из классифайдов за 2 100 000 рублей.
Кроссоверы китайских марок, в среднем, стоят дороже. Например, цены на рестайлинговый Changan CS35 Plus 2024 года начинаются от 2 569 900 рублей, на базовую версию Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей, а новый Geely Coolray обойдется минимум в 2 794 990 рублей.
Honda Vezel возможно купить под заказ в Новосибирске и Владивостоке за 2 100 000 рублей. В Новосибирске информация о комплектации не уточняется, а во Владивостоке предложен вариант Executive, который включает кожаный руль, мультимедийную систему с большим экраном, бесключевой доступ и комбинированную отделку интерьера.
В других городах цены на Honda Vezel варьируются: от 2 200 000 рублей в Краснодаре до 2 800 000 рублей в Томске. Доступны также модели с правым рулем по ценам от 2 590 000 рублей под Иркутском до 2 815 000 рублей в Уссурийске.
Под капотом большинства Везелов установлен 1,5-литровый 124-сильный атмосферный двигатель с вариатором и передним приводом. Некоторые машины представлены в гибридной версии со 106-сильным атмосферником и 130-сильным электромотором.
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Источник: Автоновости дня