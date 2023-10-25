Добротный японский кроссовер: ресурс под 300 000 км и цена адекватная!
В Европе и Америке Honda Vezel продавали под названием HR-V, в Китае – XR-V. К нам его завезли в нескольких тысячах экземпляров — все с правым рулем.
У этой Хонды общие платформа и агрегаты с хэтчбеком Fit. Наиболее массово пока представлена гибридная версия. Привод передний или полный.
Уже в базовой комплектации есть комплекс Honda Sensing: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновений.
Достоинства
- Очень надежная машина.
- Щедрое оснащение.
- Прекрасная управляемость.
Недостатки
- Правый руль.
- Дефицит запчастей и расходников.
- Слабая шумоизоляция.
Моторы
Все двигатели 1.5 построены вокруг общего алюминиевого блока цилиндров, диаметр и ход поршня у них идентичны. Разница в навесном оборудовании и управляющих программах. Впрыск везде непосредственный, что исключает применение бензина АИ‑92. Да и наш 95‑й, судя по всему, порой выводит из строя катушки зажигания и форсунки – жалоб на это много. Всем моторам предписана смена масла каждые 10 тысяч км или чаще.
В бензиновой версии работает атмосферный мотор L15B (130 л. с.). Очень надежен и не особо прихотлив. Гидрокомпенсаторов нет, так что необходимо регулировать тепловые зазоры – желательно каждые 50–60 тысяч км. Цепь ГРМ живет свыше 200 тысяч км, сам двигатель способен на 300 тысяч.
В единичных экземплярах встречаются Везелы с наддувным мотором L15BY (172 л. с.) – турбокомпрессор стойкий, но ресурс мотора меньше, и цепь тянется быстрее.
На гибридах трудится двигатель LEB (110 л. с.) в паре с электромотором (29,5 л. с.). Бензиновый работает по циклу Аткинсона на невысоких оборотах, заряжая тяговую батарею. Свечи умирают рекордными темпами – иногда дважды в год.
Коробки передач
МКП на японском рынке не предлагали. Выбор из двух зол: вариаторы на бензиновых версиях или семиступенчатый робот с двумя «сухими» сцеплениями на гибридной.
Эти агрегаты Honda разрабатывает самостоятельно. Репутация у них неплохая и внезапных поломок как таковых нет (кроме выжимного механизма у робота). Но жизнестойкости всё равно недостает.
Роботы Везела нередко начинают «тупить» и дергаться после 60–80 тысяч км. Отдаляет этот момент регулярная смена масла и калибровка (оптимально каждые 15–20 тысяч км). Но не навеки – были случаи замены робота при 90–110 тысячах. Очень знакомо по немецким DSG.
Вариаторы считают более выносливыми, но всё равно следует ожидать финала в интервале 150–180 тысяч км. Или раньше. Запчасти и фирменные жидкости для трансмиссий дефицитны практически везде, кроме Дальнего Востока. Контрактные агрегаты в наличии есть.
Полный привод сугубо городской и асфальтовый: нежная муфта не переносит высоких нагрузок, небольшой слой снега может поставить управляющую электронику в тупик.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска жесткая и тряская. Это отражается на ресурсе многих элементов: стойки и втулки стабилизатора, ступичные подшипники, рулевые рейки и тяги на плохих дорогах изнашиваются быстро. Система предотвращения столкновений многим водителям мешает держать «оптимальную», по их мнению, дистанцию, и подчас раздражает. А отключать ее надо заново после каждого пуска мотора. Шестерни автоматического привода складывания боковых зеркал в наших зимах сдаются через год-другой. В большинстве комплектаций нет запаски – вместо нее ремкомплект и компрессор.
Euro NCAP: 2015 (H‑RV), 5 звезд. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 79%, пешеход – 72%, системы содействия безопасности – 71%.
Самое массовое предложение на вторичке: Vezel Hybrid 4×2
Оптимальный выбор: Vezel 1.5 СVT 4×2
За те же деньги: Ford Kuga, Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan
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Фото: Honda
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