Какие автомобили сегодня везут из Японии и каких мы лишились

Япония запретила отправку в Россию машин с моторами объемом свыше 1,9 литра, гибридов и электрокаров. Как это отразится на российским авторынке? Не так катастрофично, как полагают авторы санкций.

В России около 3,5 млн машин с правым рулем – 8% автопарка. Из них 500 тысяч – легкая коммерческая техника (LCV), 125 тысяч – грузовики.

Восемь процентов – доля заметная, но распределена неравномерно. В Дальневосточном округе 73% машин – с правым рулем (в Приморском крае – 84%). В Сибирском округе – 28%, в Уральском – 8%. Дальний Восток уже тридцать лет заточен на правый руль, так что он и пострадает от новых ограничений сильнее.

В прошлом году почти половину ввезенных праворулек составили Тойоты (45%), второе и третье места – у Хонды (28%) и Ниссана (10%).

ДВИЖЕНИЕ НА ЗАПАД Перераспределение праворульных машин по регионам отмечено летом прошлого года. Так, на Дальнем Востоке и в Сибири, которым принадлежит 84% рынка праворулек, продажи просели на 22% и 18%. А в центральных регионах, напротив, повысились. Наибольший прирост показали Северо-Западный и Центральный округа. В пятнадцати регионах он достиг двузначных показателей: среди них Москва (+18%), Московская область (+15%) и Санкт-Петербург (+24%). Но суммарная доля праворулек в общей массе здесь по-прежнему ничтожна – около процента.

Что потеряли

Доля гибридов и «электричек» среди ввозимых из Японии машин была невелика – менее 10%. Даже на Дальнем Востоке предпочитают обычные ДВС. Определенные трудности возникнут разве что у приморских таксистов – почти половина использует именно гибридные Приусы и Аквы. В топ‑10 продаж из всех гибридов входил только Prius.

Машин с моторами от 2 литров привозили также не особо много – высокие пошлины, высокие цены, ограниченный спрос, доля 5–7%. Но среди них попадаются особо ценимые – Toyota RAV4 и Harrier (аналог Лексуса RX), Ленд Крузеры, Camry, минивэны Toyota Alphard, Honda Stepwgn и Mitsubishi Delica.

Уместно вспомнить, что с 1 августа в России установлены новые ставки утильсбора – в том числе для подержанных машин, ввозимых на продажу. На малолитражках они отразились незначительно: прибавка к средней цене менее 10%. А вот машины с моторами объемом 2–3 л для юрлиц (и для физлиц в случае перепродажи машины) автоматически подорожали на 585 тысяч рублей. Когда речь о новых дорогих машинах (от 5 млн и далее), это не катастрофа. Для подержанных прибавка очень заметная, что снижает к ним ­интерес и без японских санкций.

ЧТО ВВОЗИЛИ ЗА ПОЛГОДА Автостат обнародовал данные о ввозе машин за 7 месяцев этого года. Импорт неизменно рос, начиная с мая. Всего поступило 307,5 тысячи новых легковых автомобилей и 271,4 тысячи подержанных. Среди новых доминируют выпущенные в Китае – 78,5%. Среди подержанных – японские праворульные, 54,5%, около 146 тысяч штук. Надо признать, объемы значительные. Для сравнения: 143 тысячи машин за первое полугодие выпустил АВТОВАЗ.

Что остается

По большому счету, всё основное остается. Дальневосточные компании-доставщики полагают, что выход найдется и в этой ситуации. То, что нельзя ввезти напрямую, можно доставить через страну-«посредника». То есть через Китай. Причем по этой схеме вернутся модели, на которые санкции наложили ранее: действует ограничение цены в 6 млн иен (3,9 млн рублей). Только станет дороже.

Некоторое время будет ощущаться дефицит запчастей для «японцев» с объемными моторами. Часть машин ввозили именно на запчасти, а в запчасти их превращали по дороге (для удешевления растаможки). По-видимому, предстоит переход на «разбор в контейнер» – машины разберут в самой Японии, нужные детали погрузят, хлам оставят на родине. Решения есть и тут!

Самые продаваемые модели не пострадают – Toyota Corolla и Vitz (она же Yaris), Honda Fit и Freed. Останутся компактные паркетники Subaru XV, Honda Vezel, Toyota C‑HR.

Останется весь микролитражный кей-класс. Правда, некоторые поставщики утверждают, что запрет коснется также грузопассажирских легковушек и вэнов. Но и это – несколько процентов общего объема.

В любом случае, о значительном снижении поставок речь не идет. Будет ли нам не хватать гибридов? В европейской части России без них прекрасно обходились. А электромобилей мы сами запланировали выпустить в этом году 18 тысяч штук. И через год они придут на вторичку.

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