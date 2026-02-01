Экраны XXL? Главный дизайнер Audi против и объяснил почему

Главный дизайнер Audi раскритиковал модную гонку за размером дисплеев в машине

Новый главный дизайнер Audi Массимо Фраскелла заявил, что бренд не намерен слепо следовать модному тренду на установку в салоны огромных сенсорных экранов.

В интервью авторитетным немецким изданиям он выразил мнение, что гигантские дисплеи часто не улучшают комфорт водителя, а становятся лишь данью технологическим возможностям. Лучший пример – MBUX Hyperscreen, который Mercedes-Benz постепенно интегрирует в свои модели, начиная с нового GLC. Размеры этого экрана составляют 39,1 дюйма, что в метрической системе равно впечатляющим 99,3 сантиметрам.

Фраскелла подчеркнул, что философия Audi заключается в гармоничном сочетании цифровых и аналоговых элементов. Технологии в автомобилях премиум-класса должны быть уместными и качественными, а не просто занимать все пространство. Дизайнер напомнил о знаменитом «щелчке Audi» – том тактильном ощущении качества и точности включения приборов, которое всегда отличало бренд.

Конечно, будущие модели Audi не станут ретро, но могут получить более сдержанные экраны и увеличенную долю премиальных материалов, таких как металл. Главная цель, по словам Фраскеллы, – создать для клиента второе жилое пространство, где каждая деталь продумана и полезна, а интерфейс интуитивно понятен.

Впрочем, окончательное решение о дизайне серийных автомобилей Audi пока не принято.

