Представлен Мерседес с огромным экраном во всю панель: подробности и фото

Mercedes-Benz представил электрический GLC EQ на платформе MBEA

Компания Mercedes-Benz представила электрическую версию кроссовера GLC, ранее официально продававшегося в России, а сейчас поступающего на рынок по альтернативным схемам. Электрокар GLC появится в продаже в США во второй половине 2026 года.

Новый Mercedes-Benz GLC создан на основе полностью электрической платформы MBEA с 800-вольтовой архитектурой. Кроссовер получил обновленный внешний вид с матричной решеткой радиатора, на которой размещен фирменный шильдик Mercedes-Benz, окруженный 942 светящимися точками.

Электрический Mercedes-Benz GLC будет представлен в двух вариантах. Первой будет модель GLC 400 4Matic с двумя моторами, развивающая мощность 483 л.с. и имеющая полный привод, которая выйдет на рынок в конце 2026 года. Вторая версия – GLC300+ с одним двигателем и задним приводом, поступит в продажу в начале 2027 года.

Заднеприводная версия сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч за 5,9 секунды. Максимальная скорость кроссовера ограничена на уровне 210 км/ч, а запас хода на одном заряде составит до 713 километров. Всего 10 минут зарядки обеспечат дополнительный пробег в 303 километра. Во всех модификациях автомобиля будет использоваться высоковольтная литий-ионная батарея емкостью 94 кВт·ч.

Одной из ключевых особенностей нового электрического Mercedes-Benz GLC является огромный экран в салоне размером 39,1 дюйма, который охватывает всю переднюю панель. Этот экран будет доступен в качестве опции, а стандартная комплектация автомобиля будет включать 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, 14-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и 14-дюймовый дисплей для переднего пассажира.