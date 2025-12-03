Связано с вымогательством: зачем Audi зарегистрировала товарные знаки в России

Юрист Энтин: Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ для защиты от вымогателей

Немецкий производитель автомобилей Audi оформил регистрацию товарных знаков в России, чтобы закрепить за собой названия популярных моделей и защититься от потенциальных вымогательств.

Как отметил адвокат из МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин, компания зарегистрировала во избежание проблем с бренд-сквоттерами как минимум четыре товарных знака, включая Audi, Allroad, Sportback и Vorsprung durch Technik.

Энтин объяснил, что такая регистрация помогает брендам сохранить права на названия автомобилей, которые планируется продавать в будущем, а также на запасные части к ним.

Он добавил, что данные действия являются вполне стандартными, так как срок действия товарного знака составляет десять лет с возможностью продления.

То есть, это некая страховка на будущее со стороны известного автопроизводителя, подытожил адвокат.

