#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Связано с вымогательством: зачем Audi зарегистрировала товарные знаки в России

Юрист Энтин: Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ для защиты от вымогателей

Немецкий производитель автомобилей Audi оформил регистрацию товарных знаков в России, чтобы закрепить за собой названия популярных моделей и защититься от потенциальных вымогательств.

Рекомендуем
Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

Как отметил адвокат из МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин, компания зарегистрировала во избежание проблем с бренд-сквоттерами как минимум четыре товарных знака, включая Audi, Allroad, Sportback и Vorsprung durch Technik.

Энтин объяснил, что такая регистрация помогает брендам сохранить права на названия автомобилей, которые планируется продавать в будущем, а также на запасные части к ним.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Он добавил, что данные действия являются вполне стандартными, так как срок действия товарного знака составляет десять лет с возможностью продления.

То есть, это некая страховка на будущее со стороны известного автопроизводителя, подытожил адвокат.

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:PxHere
Количество просмотров 137
03.12.2025 
Фото:PxHere
Поделиться:
Оцените материал:
0