Связано с вымогательством: зачем Audi зарегистрировала товарные знаки в России
Немецкий производитель автомобилей Audi оформил регистрацию товарных знаков в России, чтобы закрепить за собой названия популярных моделей и защититься от потенциальных вымогательств.
Как отметил адвокат из МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин, компания зарегистрировала во избежание проблем с бренд-сквоттерами как минимум четыре товарных знака, включая Audi, Allroad, Sportback и Vorsprung durch Technik.
Энтин объяснил, что такая регистрация помогает брендам сохранить права на названия автомобилей, которые планируется продавать в будущем, а также на запасные части к ним.
Он добавил, что данные действия являются вполне стандартными, так как срок действия товарного знака составляет десять лет с возможностью продления.
То есть, это некая страховка на будущее со стороны известного автопроизводителя, подытожил адвокат.
