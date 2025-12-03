За дефорсирование двигателя машины будут штрафовать: что об этом известно

Эксперты Migtorg рассказали, чем грозит дефорсирование двигателя автомобиля

В ноябре 2025 года в информационном пространстве начали активно обсуждать дефорсирование двигателей на импортируемых автомобилях. Эксперты компании Migtorg рассказали, какие последствия могут возникнуть от этой, на первый взгляд, безобидной процедуры для автовладельцев.

Основная цель дефорсирования заключается в программном снижении мощности автомобиля, что позволяет владельцам оказаться в категории, подлежащей льготному расчету утилизационного сбора и затем сократить ежегодный транспортный налог.

Как пример специалисты приводят BMW 3 Series, у которого одна из комплектаций имеет мощность 258 л.с., что приводит к налогу в Москве в 38 700 рублей. В то же время есть версия с тем же мотором, но мощностью 156 л.с., налог на которую составляет всего 7800 рублей в год. Некоторые организации «снимают» мощность авто перед таможней, а после регистрации восстанавливают ее до заводских значений или даже выше.

Теперь Налоговая служба будет внимательнее следить за такими случаями. По статье 88 Налогового кодекса РФ Налоговая служба имеет право вызывать граждан для предоставления пояснений о легитимности занижения мощности их автомобилей. Если вам пришло предупреждение о вызове, то важно лично явиться в ФНС.

В отдельных случаях может грозить штраф: 20% от суммы налога, если умысел не доказан, и 40% – если он будет установлен.

Налоговая служба может доначислить сумму налога, если квалифицирует дефорсировку как способ уменьшить налоговую базу. Документы от контрагентов, через которых осуществлялся импорт, и оценочные листы с техническими характеристиками могут подтвердить реальную мощность автомобиля.

Важно помнить, что срок исковой давности по налоговым правонарушениям составляет три года (ст. 113 НК РФ). Это означает, что Налоговая служба может требовать уплаты недоимки, штрафов и пеней за три предыдущих года, в зависимости от обстоятельств, наличия умысла и способа выявления нарушения.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

«За рулем» можно читать и в MAX