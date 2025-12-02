Разорят на ремонте: эти машины Kia лучше не покупать

Автоэксперт Ковалев перечислил самые проблемные модели марки Kia

Бренд Kia хорошо зарекомендовал себя на российском рынке, но некоторые модели стали известны своими инженерными просчетами.

Автоэксперт Александр Ковалев упомянул, что проблема с Kia Optima заключается в повышенном расходе масла и риске появления задиров в цилиндрах, особенно у моторов 2.4 GDI.

Это связано как с конструкцией, так и со стилем вождения: динамичное движение способствует износу двигателя и сокращает его ресурс.

Kia Optima

Ситуация схожа у Kia Sportage четвертого поколения, особенно у дизельных версий. Основные жалобы касаются проблем с топливной системой и поршневой группой, а также ненадежной коробкой передач. Несмотря на привычность и массовость, автомобиль скрывает значительные риски для владельцев, которые рассчитывают на надежную эксплуатацию.

Kia Sportage

Наиболее проблемной моделью остается Kia Sorento, выпущенная с 2011 по 2016 годы. У нее слабая ходовая часть: на изношенных машинах одновременно могут выходить из строя подвеска, муфта полного привода и рулевая рейка. Эксперт советует тем, кто намерен приобрести машину с большим пробегом, отказаться от этой затеи.

Kia Sorento

