Появились первые фото рестайлингового Kia Sportage 2026

Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Накануне открытия автосалона в Гуанчжоу ресурс Autohome опубликовал первые фотографии рестайлинговой версии Kia Sportage, представленной на стенде бренда.

Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026

Данная модель проходит плановое обновление на середине своего жизненного цикла, а официальная премьера запланирована непосредственно на выставке. Согласно данным Autohome, продажи начнутся в первом квартале 2026 года.

Рестайлинговый Kia Sportage 2026 отличается новым корпоративным дизайном Kia.

Интерьер Kia Sportage 2026
Интерьер Kia Sportage 2026
Размеры кроссовера составляют 4695×1678×1680 мм, а длина колесной базы – 2755 мм. Интерьер также подвергся значительным изменениям.

Под капотом планируется установка 1,5-литрового мотора мощностью 200 л.с. или 2,0-литрового мощностью 244 л.с. Оба двигателя будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ближайшие дни принесут больше информации о китайском Kia Sportage 2026.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
23.11.2025 
Фото:Autohome
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
