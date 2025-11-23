Появились первые фото рестайлингового Kia Sportage 2026
Накануне открытия автосалона в Гуанчжоу ресурс Autohome опубликовал первые фотографии рестайлинговой версии Kia Sportage, представленной на стенде бренда.
Данная модель проходит плановое обновление на середине своего жизненного цикла, а официальная премьера запланирована непосредственно на выставке. Согласно данным Autohome, продажи начнутся в первом квартале 2026 года.
Рестайлинговый Kia Sportage 2026 отличается новым корпоративным дизайном Kia.
Размеры кроссовера составляют 4695×1678×1680 мм, а длина колесной базы – 2755 мм. Интерьер также подвергся значительным изменениям.
Под капотом планируется установка 1,5-литрового мотора мощностью 200 л.с. или 2,0-литрового мощностью 244 л.с. Оба двигателя будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ближайшие дни принесут больше информации о китайском Kia Sportage 2026.
