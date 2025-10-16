Крепкий конкурент Camry за 1,5 млн — надо брать?

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
С точки зрения оптимального баланса цены и остаточного ресурса интересны машины в возрасте около 10 лет, отмечает эксперт. Пробеги – в диапазоне 150-200 тысяч км, а 1,5-2,5 млн рублей хватит для покупки почти любой модели. Понятно, что в этом списке вы будете рассматривать Камри, но эксперт обращает внимание на машину, которая создавалась как ее конкурент – это Kia Optima IV поколения.

Средний пробег 10-летних Оптим на рынке – 165 тысяч км, средняя цена – 1,49 млн рублей. Есть повод задуматься?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Kia Optima создавали с очевидным ориентиром на конкуренцию с Toyota Camry, и при этом Оптима ощутимо дешевле. Дешевле – получилось, а равнозначным конкурентом седан не стал.

Сэкономили, в частности, на ЛКП и уровне антикоррозионной защиты кузова. Металл хоть и гальванизирован, но на сколах зацветает быстро.

На пяти-шестилетних машинах иногда вспучивалась краска – на крыше или передних стойках. Охотно развивается ржавчина и на днище.

К главным агрегатам вопросов немного. Атмосферные моторы 2.0 (распределенный впрыск) и 2.4 (непосредственный) служат свыше 350 тысяч км – таксисты проезжают и больше. Гидроавтоматы при хорошем уходе и разумных нагрузках могут отходить столько же.

У Kia Optima много мелких поломок, в том числе в гарантийный период: моторчик печки, замки дверей.

Еще у машины слабое ветровое стекло. А электроника сбоит чаще, чем хотелось бы.

Эти и другие недостатки не позволяют ставить Оптиму на более высокие места. Хотя, в сущности, машина крепкая и ладная.

Рассматриваем все добротные бизнес-седаны и их самые живучие версии в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:Kia и «За рулем»
16.10.2025 
Фото:Kia и «За рулем»
Отзывы о Kia Optima (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Optima  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Нормальная машина для, не выпендриваюшихся и мечтателей-гонщиков, насмотревшихся "Форсажей" и "Перевозчиков"
