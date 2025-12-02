Ушедший бренд Audi зарегистрировал в РФ несколько названий: что это значит

Компания Audi запатентовала в России название марки, а также Allroad и Sportback

Компания Audi зарегистрировала в России несколько товарных знаков, такие как Audi, Allroad и Sportback, согласно данным из базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Все права на эти товарные знаки принадлежат компании «Ауди АГ», расположенной в немецком Ингольштадте.

Заявки на регистрацию были поданы еще в июле 2025 года, и срок действия прав на товарные знаки составляет 10 лет, до июля 2035 года. Эти названия могут использоваться для продажи различных автомобильных товаров, включая масла и автозапчасти.

Однако товарные знаки Allroad и Sportback предназначены исключительно для продажи автомобилей и аксессуаров к ним.

Регистрация товарных знаков не обязательно указывает на намерение Audi вернуться на российский рынок, это шаг по защите авторских прав в стране.

